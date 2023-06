De natuurramp na de damdoorbraak wordt zichtbaar: ‘Voor ecologen is dit de ergste ramp sinds Tsjernobyl’

Ze kunnen de visjes zo uit het water scheppen. Sommige dieren zijn versuft, en blijven met nerveus happende kieuwen op je hand liggen. Andere wringen zichzelf met een laatste stuiptrekking terug het water in. “Je kon hier altijd de bodem zien”, zegt de achtjarige Maksym – capuchon over zijn hoofd – verbaasd. “Het werd vandaag opeens helemaal groen”, verklaart zijn vriend, de tienjarige, hoogblonde Stasik. De vis heet karas, weten de jongens, ofwel de kroeskarper, die veel voorkomt in de Inhoelets, een zijrivier van de Dnipro, die na de vernietiging van de Kachovka-dam buiten zijn oevers trad. “Kijk eens wat een grote”, roept Stasik enthousiast over een nieuwe vangst. “Die is al dood”, reageert Maksym wat schamper.

Nu de watersnood na de doorbraak van de Kachovka-dam gelenigd is, wordt de ecologische ramp zichtbaar. Langs de kust van de Zwarte Zee staan billboards met waarschuwingen: ‘Verboden te zwemmen, wegens mijnen, afval, chemicaliën en infecties.’ De autoriteiten raden af vis te eten en in geen geval rivierwater te drinken. “Het water stond tot daar”, wijst Stasik naar de hoofdstraat van het dorpje Afanasiivka, langs de Inhoelets. “Ons huis stond blank. Maar het huis van Maksym was pas een ramp.” “Alles liep onder”, knikt die. De jongens verbleven een week in een dorp verderop. Nu hun ouders druk zijn met schoonmaken, spelen zij op de dam.

“Als de kroeskarper al sterft, dan hebben de andere vissen al helemaal geen kans” zegt Anatoli Leleka. De man van achterin de vijftig is bezig het gat in de dam op te vullen met grond en stenen. De opening werd twee weken geleden gemaakt om het water sneller te laten wegstromen. Het water van de Inhoelets omringt als het ware het dorp. Aan de noordkant van Afanasiivka is de rivier met dijken in visvijvers verdeeld. Leleka is eigenaar van de visvijver aan de rechterkant van de dam. Hij kweekte er snoekbaars, steur en karper. “Die konden wel 15 of 20 kilo worden”, zegt hij, terwijl hij zijn handen strekt.

Dan wijst hij op een boerderij langs het water. Daar zou mest zijn opgeslagen. De bewoners van de huizen verderop hadden open toiletten. Toen de overstroming kwam, stroomde al die viezigheid met het water mee. “De komende dagen stijgt de temperatuur. Het water zal overal groen worden.” Door de dijk te dichten, probeert de viskweker te redden wat er te redden valt: in zijn vijver zijn nog geen dode visjes te zien. “Misschien kan ik het proces vertragen”, zegt hij, op een toon alsof hij er zelf ook niet in gelooft.

Hanna Trochymenko, professor ecologie aan de universiteit van Mykolajiv, test het drinkwater met één van haar studenten. Beeld Michiel Driebergen

Donderdag kwam de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg met een delegatie milieudeskundigen en politici naar Oekraïne om de gevolgen van de damdoorbraak onder de aandacht te brengen. In Kiev ontmoette ze onder meer president Zelensky. “De internationale reactie op de damdoorbraak was niet afdoende”, tekenden Oekraïense journalisten op uit haar mond. “We moeten het bewustzijn vergroten over wat er aan de hand is.”

Begraafplaatsen, mestopslag en afvaldepots

“Voor ons, ecologen, is dit de ergste ramp sinds Tsjernobyl”, aldus Hanna Trochymenko, professor ecologie aan de universiteit van Mykolajiv. De vrouw is, gehuld in een witte laboratoriumjas, bezig met meten van het zoutgehalte in het drinkwater uit de buurt. Een van haar studenten druppelt het vocht uit verschillende flesjes in een testapparaatje en noteert de resultaten. Het groen in de Inhoelets is het gevolg van de “verandering in de bacteriële toestand van de rivier”, legt de professor uit. De tegenstroom vanuit de Dnipro-rivier zorgde dat ook andere rivieren, zoals de Boeg, de Inhoel en de Inhoelets, uit hun oevers traden. Dat water stroomde langs begraafplaatsen, de mestopslag van boerenbedrijven en afvaldepots van slachterijen.

Algen varen wel bij organisch afval. Bacteriën vermenigvuldigen zich bij warmer weer, en maken ook dankbaar gebruik van de afname van zout water in de rivierdelta en de Zwarte Zee. “We zien overal een toename van maaginfecties. Zodra mensen massaal gaan zwemmen, hebben we echt een probleem.” De professor vreest voor epidemieën.

Ook houdt de ecoloog haar hart vast voor haar eigen stad, Mykolajiv. Nadat de Russen de watervoorziening vanuit het Kachovka-reservoir verwoestten, vorig jaar, is dat meer nu verdwenen. Het zoete water uit de Inhoelets bood een alternatief, maar nu dus niet meer. Waterputten boren kan niet, want onder de stad ligt een laag graniet. “Zonder water sterft het land. Het zuiden wordt een woestijn”, voorspelt Hanna Trochymenko.

“Kinderen spelen altijd in het water. Je kunt ze niet verbieden te zwemmen”, denkt Anatoli Leleka, met een blik op de twee jongens bij de dam. Voor de visondernemer betekent de vervuiling een ramp op een ramp. De Russen, die Afanasiivka vorig jaar bezet hielden, beroofden hem van de apparatuur voor zijn visvijver. Ze sloten hem drie maal op in een kelder, waar ze hem sloegen. Een paar dagen geleden had de man, met de moed der wanhoop, nieuwe babyvisjes besteld, maar nu komen de algen. “We zullen eerst het water verversen. Dan moeten we nog maar hopen dat de kerncentrale van Zaporizja niet explodeert”, duidt hij op de volgende ramp die opdoemt.

Een ongeluk bij de niet ver gelegen kerncentrale, die na de damdoorbraak zonder koelwater dreigt te zitten, is ook voor professor Hanna Trochymenko de grootste nachtmerrie. “We leven op een kruitvat”, zegt ze.

