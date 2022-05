De nare bijsmaak van de 9 mei-viering. ‘Collectief struisvogelgedrag’

Langzaam maar zeker worden de gevolgen van de massale internationale sancties in Rusland zichtbaar. Aflevering vijf over de impact van de oorlog en strafmaatregelen op de gewone burger.

Een dag na de 9 mei-viering loopt Doenja Karenina nog altijd met een dubbel gevoel rond. De nationale feestdag waarop Rusland traditiegetrouw de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 viert, heeft een wat nare bijsmaak achtergelaten. In haar woonplaats Rostov aan de Don gingen mensen massaal de straat op. “Er waren meer dan 90.000 mensen op de been in de stad en in de hele regio waren het er ruim 200.000.”

Terwijl ze toekeek hoe de optocht en de mensenmassa’s passeerden, bekroop haar het gevoel dat er twee werelden parallel aan haar voorbij trokken. “Eigenlijk was het een feestdag zoals alle andere. Mensen trokken de straat op en waren uitbundig. Overal reden auto’s met wapperende vlaggen uit de ramen en passanten droegen portretten van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Er heerste een feestelijke stemming. Dat kwam onverwacht voor mij.

“Iedereen moet namelijk toch ook min of meer op de hoogte zijn van wat er zich in Oekraïne afspeelt. Daardoor kreeg ik het idee dat iedereen deed alsof er niets aan de hand is, of dat ze simpelweg hun ogen sluiten voor al het leed. Een soort collectief struisvogelgedrag.” Of, gaat ze hardop peinzend en twijfelend verder, “misschien steunen veel van die mensen de oorlog wel”.

Verheerlijking van het leger

Over protesten tegen de omstreden overwinningsparade hoorde ze namelijk vrijwel niets. “Het enige wat ik voorbij heb zien komen, was een bericht op Telegram dat melding maakte van de arrestatie van 120 demonstranten. Maar dat is helemaal niets voor een land zo groot als Rusland.”

Desalniettemin besloten enkele vrienden van haar de optocht en de bijkomende festiviteiten niet te bezoeken. “Een goede vriendin van mij roept al jaren dat het belachelijk is wat de autoriteiten van deze dag maken. Het gaat alleen maar over militair machtsvertoon, patriottisme en verheerlijking van het leger. Het narratief draait om overwinning, glorie en trots. Daar gaan ze prat op en het gaat allang niet meer over het herdenken van slachtoffers.”

Ook de speech van de Russische president Vladimir Poetin op het Rode Plein in Moskou paste wat Karenina betreft in dat straatje. “Het was de boodschap die hij al zo vaak heeft verkondigd. Dat de oorlog de schuld is van de Navo, dat we wel moesten reageren om onszelf te verdedigen.” Het ging, kortom, voor de zoveelste keer om een rechtvaardiging, meent de veertigjarige Russin. “Het kwam op mij een beetje over alsof hij een excuus zocht om de verschrikkingen in Oekraïne wit te wassen.”

Aanstaande bevrijding van de Donbas

Overigens sluit dat soort taal volgens Karenina naadloos aan bij wat ze in de staatsmedia hoort. “Daar gaat het constant over de bevrijding van Marioepol en dat het Oekraïense leger burgers in de Azovstal-fabriek tegen hun wil vasthield.” Ook de aanstaande bevrijding van de Donbas wordt breed uitgemeten, vertelt ze. Dat gaat zelfs zo ver dat sommige Russen al werk in het vooruitzicht hebben in de getroffen gebieden. “Van de week kwam er een klant op mijn vertaalbureau langs die vertelde dat haar man aannemer is en dat hij al een aanbod heeft gehad om herstelwerkzaamheden te verrichten in de Donbas en in Marioepol. Dat zegt veel over de totale vernietiging in die regio’s én over het vertrouwen dat de overheid heeft in de verovering van die gebieden.”

De naam van Doenja Karenina is om veiligheidsredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

