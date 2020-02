De moslims in Duitsland zagen Hanau al aankomen

De dag na de aanslag in Hanau is een heftige en hectische voor Said Barkan, voorzitter van de Centrale Raad voor Moslims in de getroffen deelstaat Hessen. De aanslag raakt hem persoonlijk. Kennissen kwamen om, de neef van een vriend, vrienden van een ander. Toch is Barkan meteen al druk in de weer om zich voor zijn gemeenschap in te zetten.

Op weg naar een bijeenkomst, vertelt Barkan buiten adem aan de telefoon hoe hij al de hele dag de politiechef in Frankfurt probeert te bereiken: “Ik wil hem vragen of hij op z’n minst naar de moskeeën kan gaan voor het vrijdaggebed. Als symbolisch gebaar om te laten zien: wij beschermen onze moslims en minderheden.”

De gemeenschap is door de aanslag in diepe schok, maar geheel onverwacht kwam de aanval volgens Barkan niet. Vorige week nog werden twaalf rechts-extremisten opgepakt voor het plannen van aanslagen op tien moskeeën in Duitsland, die in een burgeroorlog moesten eindigen. Dat joeg mensen de stuipen op het lijf, zegt Barkan: “Ik kreeg veel telefoontjes met het verzoek de politie te vragen om bescherming voor onze moskeeën.” Maar er kwam geen reactie op hun verzoeken.

Daarom klinkt al een dag na de aanslag luide kritiek: we hadden het nog zo gezegd, maar niemand wilde luisteren. De Turks-islamitische organisatie Milli Görüs zegt in een verklaring dat haar gemeenschap woest is: “Ongelooflijk, dat we na elke ‘nooit meer’ wel beter weten, omdat politici en veiligheidsautoriteiten geen lessen leren en over gaan tot de orde van de dag.” De organisatie noemt het ‘armoe’ dat niets is gedaan met aanbevelingen van de NSU-onderzoekscommissies. De NSU was een groep neo-nazi’s die rond de eeuwwisseling moorden pleegde op mensen met een migratie-achtergrond.

Ook politie en justitie worden verantwoordelijk gehouden door religieuze organisaties. De president van de Centrale Raad voor Joden in Duitsland, Josef Schuster, verklaarde in een persbericht: ‘Te lang is het gevaar van groeiend rechts-extremisme gebagatelliseerd en verwaarloosd. Bovendien lijken politie en justitie vaak een zwakke plek in hun rechteroog te hebben.” Dat laatste verwijst naar ultra-rechtse sympathieën binnen de veiligheidsautoriteiten. Zo vragen sommigen zich af hoe serieus de binnenlandse geheime dienst de dreiging van extreem-rechts heeft genomen onder leiding van voormalig chef Hans-Georg Maaßen, die in 2018 in opspraak kwam (en opstapte) nadat hij klopjachten op mensen met een niet-Duits uiterlijk in Chemnitz wegwuifde.

Extreem-rechtse cel binnen de politie

Maar dat is niet alles: een jaar geleden werd een extreem-rechtse cel binnen de politie opgerold. Die zou achter een dreigbrief aan advocaat Seda Basay-Yildiz zitten, waarin stond dat haar dochtertje ‘geslacht’ zou worden. Getekend: NSU 2.0. Ook een van de twaalf rechts-extremisten die vorige week werden opgepakt, werkte bij de politie. “Het zou oneerlijk zijn om de hele politie de schuld te geven”, zegt Barkan. “Maar zelfs als het een kleine groep is, geeft het ons het gevoel dat zij die ons moeten beschermen ons ook aan kunnen vallen.”

De symbolische bescherming voor moslims in Hanau komt er vrijdag wel. Tijdens het vrijdaggebed laat de politie zien dat zij er is om de minderheden in Duitsland te beschermen. Maar moskeeën krijgen vooralsnog geen permanente bescherming. Barkan probeert daarom maar sterk te zijn voor zijn gemeenschap: “Het is geen oplossing om bang te zijn voor nazi’s”, zegt hij. “We moeten samen staan om het klimaat van haat te bevechten. Ik hoop dat politici na vandaag wakker worden.”

