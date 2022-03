De miljoenen Oekraïense vluchtelingen plaatsen Europa voor tal van problemen

Maandag stond de teller van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR op ruim 3,8 miljoen Oekraïense vluchtelingen, waarvan de helft kinderen. Inmiddels wordt op de bureaus in Brussel gerekend op miljoenen meer, en moeten er met gezwinde spoed praktische oplossingen worden gevonden voor tal van problemen.

Maandagavond kwamen de Europese ministers van vluchtelingenzaken bij elkaar om volgende stappen te bespreken. Dat het Polen, het land waar in vijf weken tijd al meer dan twee miljoen bedden zijn klaargezet en opgemaakt, vandaag of morgen over de schoenen loopt, is overduidelijk. Ook de opvangmogelijkheden van Roemenië, Slowakije, Hongarije en zeker Moldavië zijn uitgeput. Het is belangrijk dat de vrouwen en kinderen uit Oekraïne ook elders een heenkomen zoeken, maar vaak blijken ze dat niet te willen.

Volop opvangmogelijkheden waar geen vraag naar is

Het liefst blijven ze in de buurt van hun vaderland, ergens waar de taal en cultuur lijkt op waar ze vandaan komen. Zeker tien landen hebben aangeboden mensen over te nemen uit het straatarme Moldavië, waar 300.000 mensen zijn neergestreken. Slechts 15.000 zijn er gegaan.

Als de mensen al verder Europa in trekken, is dat naar landen waar al een grote Oekraïense gemeenschap is: bijvoorbeeld Italië, Spanje en Portugal. Sommige Europese landen, zoals Frankrijk, hebben daardoor nu nog volop opvangmogelijkheid waar geen vraag naar is. Het blijft daardoor ook de vraag hoeveel verlichting het aanbod van de Verenigde Staten en Canada om ook vluchtelingen op te nemen, zal bieden.

De ministers bespraken daarom met eurocommissaris Ylva Johansson maandag hoe ze via een computersysteem kunnen bekijken waar nog plek is, om zo mogelijkheden voor te kunnen leggen aan vluchtelingen. Ook gaan ze het transport van mensen regelen als die aangeven verder te willen reizen.

Ze bespraken ook de bouw van een nieuw centraal registratiesysteem, zodat mensen die verder Europa in trekken, zich niet overal opnieuw hoeven te melden om recht te krijgen op scholing, werk, zorg en huisvesting.

Plannen voor de korte termijn

Het zijn plannen voor de korte termijn, zei Johansson. “We werken aan de komende dagen en weken.” De commissaris zei dat het aantal mensen dat dagelijks de grens passeert, is gedaald van 200.000 per dag tot 40.000. “Maar we moeten overal rekening mee houden, zeker met nog miljoenen vluchtelingen meer.”

In Brussel maakt men zich ook veel zorgen over de kwetsbaarheid van de vluchtelingen. Er zijn veel minderjarigen zonder ouders, en vrouwen met kinderen. Mensenhandelaren die het op één of beide groepen hebben voorzien, zijn al aan de grens gesignaleerd. Oekraïne was al voor de oorlog een land waar vanuit veel mensenhandel plaatsvond. Grenswachten en politieagenten hebben richtlijnen ontvangen waarin staat hoe ze mensen met kwade bedoelingen kunnen herkennen; in opvanghuizen wordt gecontroleerd.

Voor de langere termijn vreest Europa ook dat de Oekraïne-route door mensensmokkelaars zal worden uitgebuit om mensen vanuit elders naar Europa te verplaatsen, of als smokkelroute. De eerste wapens zijn al aan de grens ontdekt.

Inmiddels wordt de financiering van alle opvang een punt van grote zorg. Er is inmiddels door de Europese Commissie al 17 miljard uitgegeven, maar dat zal niet genoeg zijn. Tot nog toe werden bedragen aangesproken uit potjes uit de vorige begroting die nog niet leeg waren, zoals geld uit het coronafonds. Nu werkt de Commissie aan een voorstel waarmee lidstaten versneld geld kunnen aanvragen dat klaarstaat voor de komende vijf jaar.

