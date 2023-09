De mensensmokkelaar sterft uit: vluchtelingen regelen hun oversteek in Tunesië zelf

Op zijn profielfoto is Fuseini Zakari in een blauw, mouwloos T-shirt gestoken. Hij draagt zijn witte petje achterstevoren en heeft oordopjes in. Zoals veel Afrikaanse jongeren wordt hij aangetrokken door de rijkdom in Europa. Hij verliet Ghana en bereikte Libië. Via de Tunesische havenstad Sfax, waar veel smokkelboten vertrekken, hoopt hij nu de overtocht naar Europa te maken.

“Wie kan mij helpen?”, postte Zakari op de Facebookpagina Africa market Sfax. “Ik zou graag naar Italië willen en ben nu in Libië. Ik zoek een verbinding met Tunesië.”

De groep, van oorsprong een online gemeenschap van zwarte migranten, krijgt steeds meer weg van een platform voor doe-het-zelfreizigers. Ze vinden er alle benodigdheden. Bootaccessoires zoals gasflessen. Schippers en iemand voor de navigatie. Een kant-en-klare smokkelbootreis, motorboot van 7 meter, 40 pk en met maximaal 35 personen, voor circa 300 euro.

‘Gerard’ smokkelt geïnteresseerden de grens tussen Italië en Frankrijk over. En ‘Augustin’ wil weten wat een reis over land van Ivoorkust naar Tunesië kost. Waarschijnlijk hoopt Augustin uiteindelijk te belanden op het Italiaanse eiland Lampedusa.

Gevaren schrikken niet af

Momenteel zetten per dag zo'n 1500 tot 2000 vluchtelingen voet aan wal op het Italiaanse eiland. De autoriteiten kunnen de toestroom niet aan: in het opvangcentrum zitten tien keer meer mensen dan de maximale capaciteit. Sommigen plaatsen na aankomst een berichtje op Africa market Sfax: “Ik ben aangekomen in Italië”, vergezeld door een icoontje van de Italiaanse vlag.

Niet dat iedereen heelhuids aankomt. De Tunesische nationale garde onderschepte in juli naar eigen zeggen twee keer zoveel mensen als in dezelfde maand vorig jaar. En onderweg zijn dit jaar al meer migranten overleden of vermist geraakt dan het gemiddelde van de afgelopen vier jaren.

Alleen gaat het daar in de Facebookgroepen zelf nauwelijks over. In de reacties wordt nog wel eens gewaarschuwd voor de gevaren. Maar het lijkt maar weinig mensen af te schrikken, zegt een bemiddelaar die reageerde op de Facebook-oproep van Fuseini Zakari. Deze tussenpersoon, zelf afkomstig uit Ivoorkust, helpt migranten die illegaal de grensovergang tussen Libië en Tunesië willen passeren. “Daar is heel veel vraag naar”, laat hij weten via een berichtje op Facebook. “Per auto kost een smokkelrit 300 euro, maar betrouwbare mensensmokkelaars zijn heel schaars. Ik breng mensen in contact met iemand die de weg weet, en trek mij dan terug.”

Geen benul

Sfax mag een populair tussenstation zijn, maar dit is geen veilige route, zegt de bemiddelaar. “De pakkans is heel groot. Echt. Eigenlijk raad ik, alles bij elkaar, niemand aan om naar Tunesië te komen.”

Als Fuseini Zakari dat advies in de wind slaat, dan vindt hij in Sfax, scrollend tussen het brede aanbod aan smokkelreizen, vermoedelijk snel een tijdelijke kamer. Werk is lastiger. Heeft hij nog tijd over, dan zou hij een online kompastraining kunnen volgen. Die worden aangeboden door groepslid ‘Issa’ (om veiligheidsredenen niet zijn werkelijke naam).

“Lokaliseren, het controleren van de wind en stromingen, het traceren van radarsystemen, vissersboten en de nationale garde, dat zijn dingen die elke passagier van een smokkelboot zou moeten kunnen”, reageert ‘Issa’ via Telegram. “Daar ben ik na vele mislukte bootreizen achter gekomen. De handel is het wilde westen. Sinds 2021 heb ik het zien veranderen. Schippers komen vaak zelf uit West-Afrika en hebben geen benul.”

Tunesiërs pakken het heel anders aan, vertelt oud-smokkelaar ‘Yassine’ in een café in het centrum van Tunis. “Die kennen de wegen en organiseren hun reizen zelf. Kijk maar eens op TikTok. Jongeren zoeken elkaar op, regelen zelf een boot, de benodigde accessoires en een ervaren schipper. In wezen is mensensmokkelaar een uitstervend beroep.”

De gegevens van ‘Issa’, ‘Yassine’ en de bemiddelaar zijn bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Afrikaanse migranten willen terug naar huis: ‘We hebben allemaal spijt, de offers zijn te groot’

Thuis keek niemand van hun plan op: werk zoeken in Europa. Vijf jonge Gambianen zouden, zoals ze onderling zeggen, de weg terug nemen – een illegale route vanuit Tunesië naar Europa. Maar nu zijn ze vrijwillig terug in Gambia.