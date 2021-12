De Matterhorn wiegt als een slaperige reus, en dat kun je horen

Je kent het van de stemvork en de snaar van een gitaar: als je ze aanraakt gaan ze trillen. En ze doen dat met een frequentie die aan hen eigen is, hun natuurlijke frequentie. Het verschijnsel is niet beperkt tot de muzikale tonen van stemvork of snaar; ook bruggen en gebouwen bewegen met natuurlijke frequenties. Alles eigenlijk. Alles? Ook de hoogste berg? Ja, ook die, blijkt nu uit halsbrekend werk van Zwitserse onderzoekers. Met seismometers op hun rug beklommen zij de Matterhorn om het te bewijzen.

Een halve slingerbeweging per seconde

Het is met 4478 meter een van de hoogste toppen in de Alpen, maar ook de Matterhorn staat niet stil. Hij wiegt heen en weer, van noord naar zuid en van oost naar west, als een slaperige reus. Het wiegen wordt veroorzaakt door alles wat de aardbodem beroert, van bevingen tot mensenwerk. De top van de Matterhorn wiegt een halve slingerbeweging per seconde en de uitslag is niet meer dan miljardsten van een meter. Te klein voor het oog. Maar de beweging liet zich zien in het verschil tussen een seismometer aan de voet van de berg en een seismometer op de top.

Voor de grap hebben de Zwitserse onderzoekers de trillingen van de Matterhorn met een factor 80 versneld, wat een hoorbaar geluid oplevert (te beluisteren op slf.ch). En nee, je hoort niet het gesnurk van een reus. Het geluid is mooier: alsof er in de verte een schaatser rijdt, op natuurijs.