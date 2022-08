De massa’s toeristen zijn terug, maar Griekse hoteleigenaren houden alsnog weinig over

“Beter dan verwacht? We gaan door het dak!” Manolis Markopoulos, voorzitter van de vereniging van hoteleigenaren op Rhodos, doet geen moeite zijn enthousiasme te verbergen. Hij heeft drie hotels, en net als bij zijn zeshonderd concurrenten op het Griekse eiland is er tot en met het eind van de maand nauwelijks nog een kamer te krijgen.

Dat het toerisme in Griekenland flink zou aantrekken na twee dramatische coronajaren, was geen verrassing. Noord-Europeanen, maar ook Amerikanen willen er weer op uit na twee jaar noodgedwongen dicht bij huis te zijn gebleven. De chaos op luchthavens in Noord-Europa schrikt vakantiegangers kennelijk niet af. Maar dat zij zo snel in zulke grote aantallen naar Griekenland zouden terugkeren, dat had niemand voorzien.

Veel eerder dan gedacht sneuvelt het record

In het voorjaar rekende de branche er nog op dat pas in 2024, of misschien 2023 het record van 2019 geëvenaard zou worden. Dat jaar bezochten ruim 33 miljoen buitenlandse toeristen Griekenland, meer dan drie keer het aantal inwoners. Nu wijst alles erop dat dat record dit jaar al sneuvelt. Het aantal internationale passagiers op de vliegvelden ligt in de eerste zeven maanden van dit jaar enkele procenten hoger dan in 2019. In juli zelfs 20 procent hoger, meldt een samenwerkingsverband van enkele zuidelijke eilanden.

Absolute uitschieter is Santorini (+ 65 procent, ten opzichte van 2019), waar het nu nóg meer dringen is voor de beste foto van de beroemde zonsondergang. Op jetseteiland Mykonos puilen de stranden uit en bruist het nachtleven als nooit tevoren, dankzij een groei van 31 procent. Maar ook in Athene is het ouderwets aansluiten en schuifelen geblazen, voor wie de boven de hoofdstad uittorende Akropolis wil bewonderen.

Santorini. Beeld Thijs Kettenis

Hotelier Markopoulos verwacht op grond van de huidige bezetting en de boekingen voor het naseizoen dat het aantal toeristen op Rhodos dit jaar zo’n 10 procent hoger uitkomt dan in topjaar 2019.

“En dat was een jaar met perfecte omstandigheden. Geen covid, geen oorlog in Europa, geen torenhoge inflatie, energiecrisis en geen chaos op vliegvelden.” Van zijn gasten hoort hij dat onder meer de relatief voortvarende manier waarop zijn land de coronacrisis aanpakte een reden is om voor Griekenland te kiezen.

Vooral hoteliers die samenwerken met touroperators zijn de klos

Voor de economie van het land zijn de aantrekkende bezoekersaantallen een flinke opsteker. Griekenland verdient een kwart van zijn inkomen met toerisme; in 2019 was dat nog ruim achttien miljard euro. Een vijfde van de banen hangt ermee samen. De Europese Commissie verwacht dat de Griekse economie dit jaar met 4 procent groeit, ruim meer dan het EU-gemiddelde van 2,7 procent.

Maar er zit, los van de onzekere situatie in Oekraïne en een eventuele terugkeer van strengere covidmaatregelen, wel een dikke adder onder het gras: die van de torenhoge inflatie. In juli bedroeg die bijna 12 procent, ruim boven het EU-gemiddelde. Niet alleen vervelend voor Griekse consumenten én buitenlandse bezoekers, maar ook voor hoteleigenaren. Vooral voor degenen die hun gasten vooral ontvangen via touroperators.

“De prijzen voor kamers en arrangementen zijn een jaar geleden al contractueel vastgelegd. Vervolgens zijn onze bedrijfskosten totaal onverwacht 30 procent gestegen”, zegt Konstantina Svinou, eigenaar van twee hotels en voorzitter van de vereniging van hoteleigenaren op Kos, een zeer populair eiland onder Nederlanders.

“Energie kost het dubbele van vorig jaar, personeel zo’n 20 procent extra, vanwege tekorten. Daarnaast moeten velen van ons beginnen met het terugbetalen van leningen die we van de overheid hebben gekregen tijdens de coronaproblemen. Ook op Kos zijn vrijwel alle kamers voor augustus bezet, voor september zitten we al op 70 procent. Maar het is de vraag hoeveel er uiteindelijk onder de streep overblijft”, waarschuwt Svinou.

Van all inclusive naar alleen logies en ontbijt

Vooral all-inclusivehotels is de situatie nog penibeler: de prijzen van de pakketreizen liggen al een jaar vast, maar eten en drinken kosten nu zo’n 20 tot 25 procent meer, rekent Vasilis Tsamandouras voor. Hij is directeur van het volgeboekte Kyknos Hotel in de populaire badplaats Malia op Kreta. Inmiddels lopen de onderhandelingen voor de pakketten van volgend jaar. Die zullen duurder worden, maar niemand wil zich uit de markt prijzen.

Vanwege de onzekerheid rondom Oekraïne, covid én de koopkracht is dat voor een deel nattevingerwerk. “Ik heb bij de touroperators de mogelijkheid ter sprake gebracht om van all inclusive naar logies en ontbijt te gaan. Maar dat raden ze echt af. Er komt steeds meer vraag naar volledig verzorgde vakanties”, schetst Tsamandouras zijn dilemma.

Vasilis Tsamandouras, eigenaar Kyknos Hotel. Beeld Thijs Kettenis

Veel Grieken hebben andere zorgen: de hoge prijzen, die op vakantie-eilanden soms nog harder zijn gestegen dan gemiddeld, maken een vakantie voor hen onbetaalbaar. Volgens recent onderzoek kan meer dan 40 procent van de Grieken met een baan zich dit jaar geen week vakantie veroorloven. De economie en de lonen groeien sinds enkele jaren weliswaar weer, maar zijn de krimp met een kwart tijdens de jaren van de financiële crisis vorig decennium nog lang niet te boven.

De Griekse regering probeert voor verlichting te zorgen door de stijging van energierekeningen voor consumenten en het midden- en kleinbedrijf in augustus voor een groot deel te compenseren. Kosten: 1 miljard euro. Verder werkt Athene aan een plan om het toeristische seizoen te verlengen door Noord-Europeanen te verleiden een deel van de winter op de zuidelijke eilanden door te brengen. Een (werk)vakantie met milde weersomstandigheden betaalt zichzelf terug doordat thuis geen torenhoge energierekening op de mat valt, is de gedachte.

