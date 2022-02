De loyaliteit van Jacob Rees-Mogg wordt beloond: Johnson maakt hem minister voor brexitkansen

Aartsconservatief Jacob Rees-Mogg wordt in het Verenigd Koninkrijk wel grappend omschreven als ‘het parlementslid namens de achttiende eeuw’. En meer serieus als een ‘onverbiddelijke reactionair’. Maar belangrijker: hij is als leider van de Conservatieve Partij in het Britse Lagerhuis sinds 2019 een van de trouwste medestanders van Boris Johnson. Zelfs de laatste weken verdedigde hij hem nog vurig tegen alle kritiek op de lockdownfeestjes die Johnsons medewerkers organiseerden, en waarvan de premier er zelf een paar bezocht.

Die onvoorwaardelijke steun betaalt zich nu uit. In een kleine herschikking van zijn kabinet benoemde Johnson Rees-Mogg dinsdag tot minister voor brexitkansen en overheidsefficiëntie. Die functie lijkt hem op het lijf geschreven. Want zelfs in het VK zijn weinig mensen eurosceptischer dan Rees-Mogg. Dus als hij niet eens de vruchten van brexit weet te plukken, wie dan wel?

Fan van Margaret Thatcher

Rees-Mogg is volgens eigen zeggen ‘geen moderne man’ – wat ook wel blijkt uit zowel zijn kleding als taalgebruik. Hij is, net als Johnson, een product van eliteschool Eton en de universiteit van Oxford en wordt vaak omschreven als dogmatische fan van de neoliberale ex-premier Margaret Thatcher. Hij zal de brexitkansen dus ongetwijfeld vooral zoeken in minder overheidsingrijpen in de economie.

Het is er Johnson veel aan gelegen om de kansen die brexit biedt goed voor het voetlicht te krijgen. Brexit is zijn grootste triomf, eerst als aanjager ervan en daarna als premier die een deal wist te sluiten met de Europese Unie. Maar die deal staat onder druk door de omstreden positie van Noord-Ierland. ‘Partygate’ heeft Johnsons populariteit intussen doen kelderen. Daarom wil hij juist nu laten zien dat zijn brexitdeal wel degelijk een succes was.

Fel tegen abortus

Rees-Mogg kreeg als Lagerhuisleider – wat hij de afgelopen tijd was – kritiek, onder meer op zijn rol binnen een corruptieschandaal. Van ‘wegpromoveren’ is echter geen sprake. Door Rees-Mogg op te nemen in zijn kabinet, hoopt Johnson juist de rechterflank van zijn partij te plezieren.

Want rechts is Rees-Mogg. Niet alleen op economische thema’s. Ook is hij bijvoorbeeld altijd tegen het homohuwelijk geweest en stelt hij zich, vader van zes kinderen en streng katholiek, hard op tegen abortus. Ook in geval van verkrachting.

Zijn opvolger als leider in het Lagerhuis wordt een andere Johnson-loyalist: Mark Spencer. Die had tot dusver de taak de interne fractiediscipline te bewaken. Daarmee had hij de laatste tijd moeite. Chris Heaton-Harris, ex-minister voor Europa, zal die taak nu op zich nemen. Hij moet ervoor zorgen dat een groep conservatieve parlementariërs die zich tegen Johnson verzet weer in het gareel komt.

