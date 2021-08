De leiding van de Taliban gaat steeds meer op een echte regering lijken

De leiding van de Taliban begint steeds meer de contouren te krijgen van een echte regering. De islamisten hebben de strijd grotendeels gestaakt - althans voorlopig - en zijn vooral bezig met het bestuur en de voorbereidingen voor het definitieve vertrek van de Amerikanen. Daarna zullen de Taliban waarschijnlijk het Islamitische Emiraat van Afghanistan uitroepen.

De Taliban hebben al bijvoorbeeld gezanten, die met buitenlandse mogendheden onderhandelen over investeringen en praten over veiligheidskwesties. De islamisten beschikken over professionele militairen, zoals hun ‘speciale eenheden’, die volledig in uniform en met Amerikaanse wapens de orde handhaven op het vliegveld van Kaboel. En de Taliban houden zich bezig met de verdeling van andere belangrijke overheidsposten, zoals maandag met de benoeming van de nieuwe president van de Afghaanse Centrale Bank.

Erkenning lijkt een kwestie van tijd

De vraag is welk land als eerste het Islamitische Emiraat van Afghanistan gaat erkennen. Verschillende landen lijken de knoop al te hebben doorgehakt om spoedig tot erkenning over te gaan - de Europeanen en Amerikanen zijn nog afwachtend, maar staan hier ook niet afwijzend tegenover - en de kans bestaat dat volgend jaar de Taliban een afgevaardigde naar New York zullen sturen om de Algemene Vergadering van de VN toe te spreken.

Wie de Taliban precies vertegenwoordigen is moeilijk te zeggen, want ze hebben meerdere gezichten en stromingen. Ze doen geheimzinnig over hun leiders en connecties met andere groeperingen. Zo bestonden van hun vroegere leider, Mullah Omar, slechts twee foto’s en wisten de Taliban zijn dood maar liefst twee jaar verborgen te houden voor de buitenwereld. Van zijn zoon, Mullah Muhammad Yaqoob, die tegenwoordig een topfunctie heeft binnen de Taliban, circuleert maar één foto.

Een traditie van geheimhouding blijft

Over de huidige leider is evenmin veel bekend. Hibatullah Akhundzada, die sinds 2016 de hoogste leider is van de Taliban nadat zijn voorganger door de Amerikanen was geliquideerd, vocht in de jaren tachtig tegen de Sovjet-invasiemacht in Afghanistan en werkte zich in de jaren negentig op binnen de Taliban via de repressieve zedenautoriteiten, waarbij hij toezag op de invoering van de sharia. Ook trad hij op als rechter en is hij theoloog. Ook van hem is maar één foto bekend, zijn leeftijd wordt geschat op 60 jaar.

Een andere prominent Taliban-kopstuk is politiek leider Mullah Abdul Ghani Baradar. Hij voerde onder meer de gesprekken met de Amerikanen in Qatar, en is sindsdien een prominent aanspreekpunt voor het buitenland. Baradar was een van de oprichters van de Taliban en een vertrouweling van Mullah Omar. Na de aanslagen van 11 september 2001 werd hij gezocht door de Amerikanen en uiteindelijk in 2010 gearresteerd in Pakistan. In 2018 werd hij vrijgelaten na een deal met de Amerikanen en aangesteld als de Talibanvertegenwoordiger bij de onderhandelingen met de VS. Vorige week keerde hij na bijna twintig jaar terug op Afghaanse bodem.

Betrokkenheid bij verschillende terreuraanslagen

Problematischer voor het Westen is de prominente plek van Sirajuddin Haqqani binnen de Taliban. Sirajuddin is de rechterhand van Talibanleider Akhundzada, maar ook lid van het Haqqani-netwerk, een groep die op de internationale terreurlijsten voorkomt, waaronder die van de VN. De Amerikanen hebben al jaren een prijs op Sirajuddins hoofd staan van tien miljoen dollar, mede vanwege zijn betrokkenheid bij verschillende terreuraanslagen.

Het Haqqani-netwerk heeft nauwe banden met Al-Qaida en vormt daarmee de brug tussen de Taliban en Al-Qaida. Het enige beeld dat van Sirajuddin bestaat is afkomstig van een interview bijna tien jaar geleden. De Taliban hebben aangekondigd dat hij zich binnenkort in het openbaar zal presenteren.

