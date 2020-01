De lange muur is dicht, steden gaan op slot, maar of het Wuhan-virus hiermee wordt gestopt, is nog maar de vraag

De Chinezen mogen wat langer op ­vakantie blijven. De overheid heeft de vrije dagen rond Chinees Nieuwjaar van donderdag verlengd tot zondag. Het is een van de maatregelen waarmee Peking hoopt de verspreiding van het Wuhan-virus in te dammen.

De universiteiten gaan later van start en veel examens zijn uitgesteld. Toeristische attracties, zoals delen van de Chinese Muur en de Verboden Stad in Peking, zijn gesloten. Het aantal vluchten naar het vakantie-eiland Hainan in het zuiden van China is sterk beperkt. Een aantal grote steden, waaronder Peking, Shanghai en Chongqing, hebben het reizen per langeafstandsbus stilgelegd. De omgeving van Wuhan, de stad waar het ­virus het eerst opdook, blijft grotendeels afgesloten van de buitenwereld.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat minder mensen met elkaar in aanraking komen en zo de overdracht afremmen van de nieuwe variant van het coronavirus, dat longontsteking veroorzaakt. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan vanaf maandag 3 februari toch vele honderden miljoenen Chinezen op reis. Ze moeten nu eenmaal vanuit de streek waar ze zijn opgegroeid en waar ze met hun familie Nieuwjaar hebben gevierd, ooit weer terug naar de stad waar ze werken.

Openheid en transparantie als essentiële waarden

Waarom zouden al die verplaatsingen een paar dagen later wel verantwoord zijn? Het lijkt onwaarschijnlijk dat de verspreiding van het virus zo snel de kop ingedrukt kan worden. Sommige lokale overheden kijken daarom verder vooruit: in Shanghai gaan de meeste ondernemingen pas een week later, op 10 februari, weer open. Nutsbedrijven en supermarkten zijn hiervan uitgezonderd.

De Chinese overheid laat in ieder geval daadkracht zien, onorthodoxe maatregelen worden niet geschuwd. De nieuwjaarsvakantie is nooit eerder verlengd, ook niet tijdens de Sars-epidemie begin 2003. De Chinese overheid verkeerde destijds in staat van ontkenning; pas in februari 2003 stelde Peking de wereld gezondheidsorganisatie WHO op de hoogte.

Nu heeft president Xi Jinping persoonlijk openheid en transparantie gepredikt als essentiële waarden in de strijd tegen het virus. Premier Li Keqiang bracht een bezoek aan Wuhan, waar hij onder meer sprak met medisch personeel. “Ik kom hier om u op te vrolijken”, zei Li tijdens dat bezoek. Hij sprak ook met lokale bewoners in een supermarkt en liet zich op de hoogte brengen van de bouwwerkzaamheden op de plaats waar razendsnel een nieuw ziekenhuis verrijst.

De burgemeester van Wuhan, Zhou Xianwang, heeft inmiddels een deel van de schuld op zich genomen voor de uitbraak van het virus. Zijn aanpak van het virus was ‘niet goed genoeg’, zei hij tegen staatstelevisie CCTV. Zhou had eerder gezegd dat hij weinig kon doen zonder goedkeuring van Peking, wat als kritiek op de centrale regering opgevat kon worden.

Het dodental steeg maandag naar 81, het aantal bevestigde ziektegevallen ging omhoog naar bijna 2800. Het virus is in meer dan tien andere landen dan China aangetroffen, in Australië en de Verenigde Staten al vijf keer. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, reisde maandag naar Peking voor overleg.