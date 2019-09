De Labour-kiezers zijn al net zo verdeeld als de partijtop zelf

Als hij de trap afkomt, verdringen fotografen en cameramensen zich om het beste shot te krijgen. Applaus volgt, als hij de foyer van het congrescentrum in Brighton binnenloopt. Tientallen Labourleden hebben hun telefoon al in de aanslag: klaar voor een selfie met hun idool.

Jeremy Corbyn zelf ondergaat alle aandacht ogenschijnlijk argeloos. Hij stopt om de paar meter om zichzelf weer in iemands smartphone terug te zien, perst er met moeite een glimlach uit en gaat weer door.

Onder leiding van twee adviseurs loopt hij van de ene interviewafspraak naar de andere. Kort schuift hij aan bij een radioprogramma georganiseerd door CWU, één van de vakbonden die nog pal achter hem staan. “Onze nieuwe premier!”, schreeuwt de presentator. Weer applaus.

Ondanks dat de Britse pers niet uitgepraat raakt over de ene na de andere ruzie binnen zijn partij, is duidelijk dat de leider zelf nog altijd op flink wat steun onder zijn achterban kan rekenen.

Roisin Finn laat trots haar foto met Corbyn zien. “Ik kom uit Birmingham, zo’n congres is voor mij ook een moment om onze leiders eens in de ogen te kijken.” Ruim tienduizend partijleden, gemeenteraadsleden en de voltallige Labour-fractie zijn de komende dagen bijeen in de Zuid-Engelse kuststad Brighton om over de koers van de partij te discussiëren.

Finn snapt alle commotie in de Britse media niet over de ruzies binnen de top van de partij. “Dit laat toch juist zien dat we een democratische partij zijn, waar iedereen zijn mening kan geven? Bij de Conservatieven gooien ze je gewoon uit de fractie, hier kan dat tenminste.” Ze is studente en dankzij Corbyn enkele jaren geleden lid geworden van de partij. “Ik ben ervan overtuigd dat als het tot verkiezingen komt, de kiezer zal zien dat wij de partij zijn die brexit kan oplossen en vervolgens de ongelijkheid in de samenleving kan aanpakken.” Maar een partijleider die zelf geen kant durft te kiezen in de hoop zo min mogelijk kiezers tegen zich in het harnas te jagen, is dat wel verstandig? Het Londense partijlid Judith Southern ziet het probleem niet zo. “We moeten de partij van het compromis zijn, die het midden opzoekt. We moeten wegblijven bij de extremen, zoals de Liberaal Democraten doen. Zij willen brexit nu gewoon terugdraaien zonder nieuw referendum, dat is niet democratisch. En als Corbyn neutraal blijft, kan hij boven de partijen blijven staan. Kijk wat er met Cameron gebeurde in 2016: die voerde wel campagne, verloor en kon meteen aftreden.”

Tegelijk is het in Brighton ook niet lang zoeken naar Labour-leden die de buik vol hebben van al het gerommel in de partijtop. “Het is ontzettend frustrerend”, zegt Neil Walshaw, gemeenteraadslid in Leeds, als hij net door de regen in het congrescentrum is aangekomen. Zijn bril is nog beslagen. “Ik kom hier naar Brighton om over onze standpunten te praten maar in plaats daarvan gaat het alleen maar over de ruzies in de partij. Ze zouden echt beter moeten weten, juist rondom zo’n congres.”

Walshaw voerde in 2016 fel campagne tegen brexit en wil dat bij een volgend referendum, als het zover komt, weer gaan doen. “Zo’n 90 procent van de Labour-kiezers wil in de EU blijven. Dat komt overeen met onze waarden, waar we voor staan. Het kan niet anders dan dat Corbyn dat ook snel moet inzien. Hij is een democraat.” Die verdeeldheid in de partijtop is daarmee ook duidelijk voelbaar onder de leden in Brighton. De gematigde Labour-leden willen dat de sociaal-democraten zich omvormen tot een ‘Remain’-partij, om op die manier kiezers te behouden die nu naar de Liberaal Democraten dreigen over te lopen. Maar de fanatieke Corbyn-aanhangers, en daar zijn er veel van, kunnen zich prima vinden in de koers van hun voorman.

Intussen blijft het gat met de Conservatieven in de pelingen maar groeien. In The Observer stond Johnson zondag op 37 procent, Labour op 22 procent. Terwijl de LibDems steeds dichterbij komen met 17 procent.

