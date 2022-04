De kroonprins van de Tory’s die van zijn voetstuk viel

Rishi Sunak, de Britse minister van financiën, gold lang als kroonprins van de Britse Conservatieve partij. Zou premier Boris Johnson struikelen over ‘partygate’, de illegale feestjes van regeringsmedewerkers tijdens de coronalockdown, dan was Sunak zijn waarschijnlijk opvolger.

Maar er bleek vorige week een probleem: Sunak is, vooral dankzij zijn vrouw, minstens zo rijk als een échte kroonprins. Zijn vrouw poogde bovendien creatief om te gaan met de belastingregels. En daar kwam dinsdag nog meer slecht nieuws bij: de politie beboette niet alleen Johnson voor zijn aanwezigheid op een illegaal lockdownfeestje, maar ook Sunak.

Zo veranderde de minister plots van potentiële stemmentrekker – pas 41 jaar, knap, familie met migratieachtergrond, succesvolle ex-zakenman – in een dubbel electoraal risico voor de Tory’s: openlijk lid van de zo vaak verguisde groep allerrijksten en nota bene zelf onderdeel van partygate.

Sunak wilde een veilige en betrouwbare keuze zijn

Terwijl hij zich juist graag als tegengif voor de chaos binnen de Britse regering presenteerde. Als minister predikt hij intussen weer vooral fiscale stabiliteit, nadat hij tijdens de coronacrisis met honderden miljarden de Britse economie draaiende had gehouden. Hij wilde een veilige, betrouwbare keuze zijn, indien het met Johnson politiek slecht zou aflopen.

Als Brexiteer lag hij goed. Het verlaten van de Europese Unie moest het Vereningd Koninkrijk volgens hem ‘vrijer, eerlijker en welvarender’ maken.

Rishi Sunak en zijn vrouw Akshata Murthy in februari van dit jaar. Beeld REUTERS

Op zijn persoonlijke website schetst Sunak een beeld van zichzelf als ideale Britse schoonzoon. Kind van een dokter en een apotheker. Ouders die naar het Verenigd Koninkrijk kwamen uit Oost-Afrika, maar met wortels in India. Hij studeerde aan Oxford en de Amerikaanse Stanford University, werkte bij Goldman Sachs en richtte een investeringsbedrijf op dat zaken doet ‘van Silicon Valley tot Bangalore’.

Hij schrijft vol hartstocht over zijn vrijwilligerswerk. Sunak is sportief, een liefhebber van voetbal en cricket. In 2009 trouwde hij met Akshata Murthy, de dochter van een Indiase miljardair, met wie hij twee kinderen kreeg. Sinds 2015 zit hij in het parlement, uiteraard om een ‘positieve impact’ te hebben.

Gebrek aan transparantie

Maar de afgelopen twee weken liep het dus mis. Sunak zou dinsdag, na het nieuws over zijn boete wegens partygate, zelfs hebben overwogen af te treden als minister. Dat deed hij niet, maar onderminister van justitie David Wolfson zette die stap woensdagavond wel. Het ‘herhaaldelijk breken’ van de lockdownregels door zijn collega’s was volgens Wolfson onverenigbaar met de basisprincipes van de rechtstaat. Dat woog voor hem, als als onderminister voor justitie, zwaar.

Afgelopen weekend verzocht Sunak zelf om een intern onderzoek naar zijn handelen. Die noodgreep kwam na dagenlange kritiek over de belastingstatus van zijn vrouw en zijn gebrek aan transparantie over hun financiën. Vooral het belang van 825 miljoen euro van zijn vrouw in het Indiase IT-bedrijf Infosys deed stof opwaaien. Infosys doet ook zaken met de Britse overheid. Sunak had die potentiële belangenverstrengeling voorheen niet gemeld.

Bovendien probeerde Sunaks vrouw haar belastingafdracht in het Verenigd Koninkrijk zo laag mogelijk te houden, via haar status als niet-ingezetene. Officieel woont zij namelijk in het fiscaal gunstiger India. Dat viel slecht. “Ondanks dat zo’n status legaal is”, schreef zelfs journalist William Atkinson op Tory-website ConservativeHome, “ziet het er niet fraai uit als je vrouw zo weinig mogelijk belasting betaalt, terwijl jij net de sociale zekerheidsbelasting hebt verhoogd.”

Dit begreep Sunaks vrouw uiteindelijk ook. Onder publieke druk heeft zij inmiddels beloofd toch in het Verenigd Koninkrijk belasting af te gaan dragen.

Lees ook:

Boris Johnson krijgt boete voor feestjes tijdens coronalockdown

De Britse premier Boris Johnson heeft strafbaar gehandeld door aanwezig te zijn op illegale feestjes tijdens de lockdown, stelt de politie. Als hij het parlement heeft misleid, moet hij aftreden.