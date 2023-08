‘De krokodil’ komt bij de verkiezingen in Zimbabwe vast weer bovendrijven

Emmerson Mnangagwa wordt om meerdere redenen ‘de krokodil’ genoemd. De bijnaam van de 80-jarige president stamt uit zijn tijd als guerrillastrijder, maar past hem ook vanwege zijn politieke sluwheid, waardoor hij al sinds de onafhankelijkheid van zijn land in 1980 telkens weer boven komt drijven in de hoogste regionen van de macht. Maar vooral wordt Mnangagwa de krokodil genoemd vanwege de meedogenloosheid waarmee hij afrekent met zijn politieke tegenstanders. Eerst deed hij dat in dienst van zijn politieke mentor, de kleptocraat Robert Mugabe: als diens bodyguard, inlichtingenchef, minister van defensie en vicepresident. Maar de krokodil verslond uiteindelijk ook Mugabe zelf.

Woensdag gaat Zimbabwe naar de stembus. Mnangagwa is als kopstuk van regeringspartij Zanu-PF vastbesloten herkozen te worden als president. Dat Zimbabwe de afgelopen jaren alleen maar verder is weggezakt in een economisch moeras maskeert Mnangagwa door met harde hand de stem van de oppositie te smoren. Door sommigen wordt hem daarom verweten nog hardere repressie te voeren dan zijn voorganger Mugabe, die sinds de onafhankelijkheid 37 jaar aan de macht wist te blijven.

De toen 93-jarige Mugabe werd in in 2017 aan de kant geschoven door zijn generaals, vlak nadat hij Mnangagwa had ontslagen als zijn vicepresident. Mnangagwa was op dat moment in een opvolgingsstrijd verwikkeld met Mugabes vrouw Grace Mugabe en leek daarbij aan het kortste eind te trekken. In augustus van dat jaar was hij na een campagnebijeenkomst met spoed opgenomen in een ziekenhuis, naar verluidt na het eten van een vergiftigd ijsje - afkomstig uit Grace Mugabes ijsjeshandel. Maanden later, na zijn ontslag, nam Mnangagwa de wijk via Mozambique naar Zuid-Afrika, om uiteindelijk terug te kunnen keren als partijleider van Zanu-PF. Niet lang hierna werd hij ingezworen als de nieuwe president van het land. Mugabe overleed in 2019 op 95-jarige leeftijd.

Vuile werk opgeknapt

Mnangagwa had op dat moment al bijna een halve eeuw het vuile werk voor zijn baas Mugabe opgeknapt. Tijdens zijn studententijd sloot hij zich aan bij de onafhankelijkheidsbeweging Zanu-PF. Hij doorliep begin jaren zestig een militaire training in China en richtte bij zijn terugkeer een guerrillabeweging op, de Krokodillenbende. Begin 1965 werd Mnangagwa met leden van deze beweging opgepakt na een bomaanslag op een trein en verdween hij meer dan tien jaar in de gevangenis. Bij de martelingen die hij daar onderging - waarbij Mnangagwa onder andere dagenlang ondersteboven werd opgehangen aan een vleeshaak - verloor hij het gehoor in één van zijn oren.

President Robert Mugabe (rechts) met toenmalige vicepresident Emmerson Mnangagwa in 2016, in het parlementsgebouw in Harare. Beeld EPA

Nadat Mugabe in 1980 uiteindelijk de macht in het land had overgenomen, diende Mnangagwa zijn baas in verschillende hoedanigheden, te beginnen als chef van het inlichtingenapparaat en minister van veiligheid in de roerige jaren tachtig. Gedurende deze jaren werd een bloedige burgeroorlog uitgevochten tussen Mugabes Zanu-PF en Joshua Nkomes oppositiepartij Zapu. Onder het etnische Ndbele-volk bevonden zich veel aanhangers van Zapu: duizenden, mogelijk tienduizenden ervan kwamen om het leven. Zelf heeft Mnangagwa zijn bemoeienis hierbij altijd ontkend, maar velen zagen in hem de knuppel waarmee Mugabe het tegengeluid neersloeg.

Meerdere keren leek Mnangagwa onderweg naar de uitgang. In 2000, toen hij diende als parlementariër, leek hij zijn zetel bij districtsverkiezingen te verliezen, ondanks intimidatie van opponenten door zijn aanhangers. Zo werd tegenstrever Blessing Chibundo overgoten met benzine; hij bracht het er wegens een weigerende lucifer levend vanaf. Uiteindelijk kreeg Mnangagwa door Mugabe een vrije zetel toegewezen.

Golf van geweld

In 2007 viel de krokodil, die al werd gezien als troonopvolger van Mugabe, bij zijn baas uit de gratie toen bij een mislukte coup bleek dat samenzweerders Mnangagwa naar voren hadden willen schuiven. Bij de presidentsverkiezingen in 2008 maakte hij dat goed. Mugabe verloor de eerste ronde van Morgan Tsvangirai en het was campagneleider Mnangagwa die vervolgens een golf van geweld ontketende om Tsvangirai te dwingen zich terug te rekken.

De vorige verkiezingen, in 2018, won Mnangagwa maar nipt - met 50,8 procent van de stemmen. Toen bespeurden waarnemers van de Europese Unie tal van onrechtmatigheden. De verliezer van toen, Nelson Chamisa, is wederom de grote uitdager, en gaat volgens peilingen flink aan kop. De oppositiekandidaat heeft al gezegd dat “elke winst voor Zanu-PF onrechtmatig” zal zijn.

En tóch wordt algemeen verwacht dat de krokodil zal komen bovendrijven, met of zonder fraude. Hij zou dan zijn tweede, en grondwettelijk laatste termijn ingegaan. Maar zelf heeft Mnangagwa, steevast getooid met shawl in de Zimbabwaanse kleuren - aangegeven best voor het leven aan de macht te willen blijven.

