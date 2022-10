De kritiek op de oorlog groeit in Rusland, nu de militaire verliezen aanhouden

Noem het een goede gok, strategisch inzicht of een voorspellende gave. Hoe dan ook heeft het er alle schijn van dat de verwachting die de pro-Russische hardliner Igor Girkin een kleine vier weken geleden deed steeds dichterbij komt. In een videoboodschap stelde de voormalige Russische inlichtingenofficier, die in 2014 korte tijd bevelhebber was van de Kremlingezinde milities in Oost-Oekraïne, dat het Russische leger het wel eens kon gaan afleggen tegen de Oekraïners.

“We hebben al verloren”, foeterde de oorlogsveteraan, die eveneens geldt als de hoofdverdachte in het MH17-proces, in het videofragment. “De rest is slechts een kwestie van tijd.” Diezelfde week schreef Girkin, die bekend staat als een fervent voorstander van de oorlog, in een online bericht in kapitalen: ‘Verwacht geen grote overwinningen in de komende twee tot drie maanden. Als onze Kremlin-ouderlingen hun tactieken niet veranderen, zullen we tegen die tijd catastrofale verliezen zien”.

Die catastrofale verliezen lijken zich inderdaad steeds meer af te tekenen. Na het eerste grote en succesvolle tegenoffensief dat de Oekraïense strijdkrachten vorige maand lanceerden in het noordoosten - en dat de reden was voor de aanvankelijke kritiek van Girkin - is sinds dit weekend ook de strategisch gelegen stad Lyman in Oost-Oekraïne weer in handen van Kiev.

In Moskou staat een demonstrant voor het gebouw van het Russische parlement, de Doema. Op het bord staat: ‘Wij steunen hem. En jij?’ Beeld ANP / EPA

Pro-oorlogsbloggers

De nieuwe nederlagen zullen voor haviken als Girkin naar verwachting reden zijn om de legerleiding en het Kremlin nog meer te hekelen. Want hoewel er in Rusland mondjesmaat kritiek is tégen de oorlog, komt de felste kritiek op het Kremlin de afgelopen maanden juist van de grootste voorstanders van de oorlog. Volgens hen treedt het Kremlin niet hard genoeg op in Oekraïne en is de Russische legerleiding incompetent, doordat corrupte bureaucraten zonder enig militair-strategisch inzicht er de dienst uitmaken.

In het bijzonder zijn het de zogeheten pro-oorlogsbloggers die zich kritisch uitlaten over het verloop van de ‘speciale militaire operatie’. Het merendeel van deze bloggers bestaat uit ultranationalistische veteranen die korte lijntjes hebben met soldaten of bevelhebbers aan het front, waardoor ze vaak een goed beeld hebben van de realiteit op het slagveld. Die informatie delen ze vervolgens gelardeerd met hun eigen ongezouten mening via berichtenservice Telegram, waar velen van hen honderdduizenden volgers hebben.

Opvallend is hoe fel de kritiek die dit soort - deels anonieme - bloggers hebben op het Kremlin. Zo stelde een van de bekendste en populairste van die bloggers, Starsje Eddi, vorige maand tegenover zijn bijna 600.000 volgers dat ‘de Oekraïense strijdkrachten onze leiding compleet hebben weggespeeld’.

Vuurpeloton

De eerder genoemde Girkin riep op zijn beurt meermaals op minister van defensie Sergej Sjojgoe te ontslaan. In één bericht opperde hij tegenover zijn ruim 680.000 volgers zelfs om Sjojgoe door een vuurpeloton te laten executeren.

Dat deze types vooralsnog vrijelijk kunnen spreken, ondanks strenge wetten die kritiek op de oorlog strafbaar stellen, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat het Kremlin dit patriottische deel van de samenleving niet tegen zich in het harnas wil jagen, aangezien dit juist de mensen zijn die doorgaans tot Poetins loyaalste aanhangers behoren.

Hoe dan ook zal de kritiek onder deze oorlogszuchtige opiniemakers vermoedelijk alleen maar forser en luider worden nu het Russische leger op diverse plekken verder in het nauw komt. De druk op Poetin om harder op te treden kan hierdoor toenemen.

