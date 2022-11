De krachtigste vertolkers van de Oekraïense boodschap zijn de Russen

Op het eind van zijn verhoor kijkt hij recht de camera in, Vladimir, krijgsgevangene in Oekraïne. Gezeten voor een Oekraïense vlag richt hij zich tot mensen zoals hij, een veroordeelde moordenaar, die werd geronseld voor het Russische huurlingenleger Wagner.

Op de binnenplaats van de gevangenis had niemand minder dan Wagnerbaas Jevgeny Prigozjin hem en zijn mede-gevangenen beloofd dat ze na zes maanden vechten strafkwijtschelding krijgen.

“Jongens, ik kan jullie vertellen hoe het hier is”, zegt Vladimir. “Die zes maanden halen jullie niet, misschien nog niet eens twee dagen.” Eerder in de video heeft Vladimir al uitgelegd hoe hij en andere ex-gedetineerden, zonder de beloofde training, naar het front werden gestuurd als kanonnenvoer.

Ze moesten op de Oekraïense militairen aflopen om vuur te trekken, zodat de Russische soldaten achter hen de Oekraïense posities konden bepalen. Vladimirs advies aan andere gedetineerden: “Zit je straf uit, en verlaat de gevangenis met een schoon geweten. Want dit is niet jullie oorlog, dit is niet onze oorlog.”

Tegen het oorlogsrecht?

In het filmpje, dat de Oekraïense geheime dienst SBU afgelopen woensdag op YouTube heeft gezet, wordt Vladimirs volledige naam en geboortedatum getoond. Mag dat? Is dat in overeenstemming met de Geneefse Conventie over de behandeling van krijgsgevangenen?

Al pal na de grootschalige invasie door Rusland op 24 februari diende die vraag zich aan. Ook toen al verschenen filmpjes op sociale media, vaak gemaakt door Oekraïense burgers, van Russische soldaten die huilend naar hun moeder belden, en die vertelden dat hun superieuren hen erin hadden geluisd, dat ze niet eens wisten dat ze de Oekraïense grens waren overgetrokken.

Begin maart organiseerden de Oekraïense autoriteiten op diverse plekken in het land persconferenties, met berouwvolle Russische krijgsgevangenen. “De hele wereld ziet dat jullie leger burgers doodt, welke bevelen hebt u gekregen over het doden van burgers?”, vroeg een Oekraïense journalist op één zo'n bijeenkomst in Odessa.

Propagandistische waarde hadden de filmpjes vast. De aanblik van schuchtere krijgsgevangenen betekenen een opsteker voor Oekraïners, en een waarschuwing voor Russen.

Maar mensenrechtenexperts krabden zich achter de oren. Was dit niet in strijd met artikel 13 van de derde Geneefse Conventie? Die stipuleert immers onder meer dat krijsgevangenen moeten worden beschermd tegen ‘vreesaanjaging’ en de ‘nieuwsgierigheid van het publiek’.

Morele schande

De meningen waren verdeeld. Als krijgsgevangen het uit vrije wil doen, dan is er weinig tegen. Maar hoe vrijwillig ze meewerken is lastig vast te stellen. En welke risico's lopen de met naam en toenaam genoemde gevangenen, of hun familie, thuis? Afgezien van het risico op morele schande, zijn ze ook strafbaar als ze alleen al het thuis verboden woord ‘oorlog’ in de mond nemen, of klagen over de valse informatie die Russen over de oorlog voorgeschoteld krijgen.

Hoe dan ook zijn Oekraïense autoriteiten doorgegaan met de filmpjes van getuigenissen van krijgsgevangenen. Iets minder privacygevoelig, want geanonimiseerd, zijn de afgeluisterde telefoongesprekken van Russische soldaten die de Oekraïense militaire geheime dienst gemiddeld twee maal per dag op Twitter en YouTube post.

De geluidsopnames zijn vaak pikante passages uit conversaties die soldaten onderling voeren, of met hun geliefden. Twitteraar @wartranslated voorziet ze van onderschriften in het Engels. Het is niet na te gaan of de opnamen authentiek zijn, maar er is ook geen reden om daaraan te twijfelen. Uiteraard zijn ze wel gemonteerd, en geselecteerd op hun waarde voor de Oekraïense zaak.

Hoe representatief de getuigenissen zijn valt ook moeilijk te bewijzen, maar het zijn er veel en ze passen in het algemene beeld dat Westerse inlichtingenorganisaties scheppen over het lage moreel en de slechte prestaties van het Russische leger.

Expres een arm breken

Propagandistische waarde hebben ze in ieder geval wel. Vloekend weiden de militairen uit over hun eigen oorlogsmisdaden, over dronken en corrupte superieuren, over gebrek aan eten en wapens, over de mogelijkheid te deserteren of expres een arm te breken, en over de verliezen die ze lijden.

Op een recent fragment bevestigt een militair wat het Britse ministerie van defensie vrijdag ook al naar buiten bracht: het Russische leger schiet op eigen manschappen als die zich willen terugtrekken.

Veroordeelden werden uit de gevangenis direct naar de voorste linie gebracht, vertelt een man aan zijn vrouw. “En wij zitten hier als een verdomde anti-terugtrekkingseenheid. Als iemand naar achter rent schieten we hem dood.”

“Wat een nachtmerrie", zegt de vrouw.

“Zo werkt dat hier. Wij zijn de tweede linie, we houden de eerste in de gaten. Achter ons is weer een linie, jij kunt ook niet terug. Het is onmogelijk te ontsnappen, je eigen mensen schieten op je.”

Lees ook:

Geloven Russen daadwerkelijk wat de staatsmedia verkondigen?

Sinds het begin van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne is de propagandamachine van het Kremlin op hol geslagen. Hoe werkt die propaganda precies? En geloven Russen daadwerkelijk wat de staatsmedia verkondigen?