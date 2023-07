De koppen rollen in het Russische leger, maar welke generaals blijven in de gunst van Poetin?

Generaals hebben een onzeker bestaan in Rusland. Zeker sinds de opstand van huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin op 24 juni lijkt er niet alleen in Oekraïne een ‘speciale militaire operatie’ gaande, maar ook in de Russische legertop zelf. In de dagen na de opstand werden volgens The Wall Street Journal, die zich beroept op Russische bronnen, zeker dertien hoge officieren vastgezet, enkelen slechts kortere tijd; vijftien officieren kregen ontslag of werden geschorst.

Sommigen van hen worden ervan verdacht onder één hoedje te hebben gespeeld met Prigozjin, of niet te zijn opgetreden toen diens mannen het legerhoofdkwartier in de stad Rostov overnamen en honderden kilometers optrokken naar Moskou, waarbij ze onderweg zeven Russische gevechtstoestellen neerhaalden.

De zuivering treft echter ook officieren die tegenover hun superieuren te openhartig zijn geweest over de toestand aan het front, de tekorten aan materieel en manschappen of de gevolgde tactiek. Ook als ze zelf geen band hebben met Prigozjin of diens opstand, is het wel aannemelijk dat ze slachtoffer zijn van iets wat hij met zijn muiterij in gang gezet heeft: zuiveringen en hardere disciplinaire straffen om de legerrangen gesloten te houden.

Minister van defensie Sergej Sjojgoe en stafchef Valeri Gerasimov, Beeld AP

Voordat hij met zijn Wagnerleger oprukte naar Moskou, was Prigozjin in tal van filmpjes en geluidsopnamen scheldend en vloekend tekeergegaan tegen Ruslands hoogste militair, stafchef Valeri Gerasimov, en minister van defensie Sergej Sjojgoe. De huurlingenbaas is niet de enige die dit tweetal verantwoordelijk houdt voor het matige succes van het Russische leger in Oekraïne en de massale sterfte onder Russische militairen. Een koor van militaire bloggers ging een heel eind mee in zijn kritiek – nogal wiedes, want inhoudelijk klopt Prigozjins kritiek over incompetentie en tekorten in grote trekken.

Rits klachten

Vorige week bracht een generaal, Ivan Popov, een rits klachten naar buiten die van hetzelfde laken een pak waren. De legerleiding – lees Gerasimov en Sjojgoe – is op een ‘verraderlijke en smerige manier’ bezig om het leger te ‘onthoofden’, zei hij op een openbaar gemaakte geluidsopname. Daarbij doelde hij kennelijk op zijn eigen congé, even daarvoor, maar wellicht ook op de ontslaggolf onder zijn collega's.

Voor zover bekend behoort generaal Popov niet tot de categorie die verdacht wordt van samenspannen met Prigozjin. Hij werd volgens eigen zeggen de laan uitgestuurd omdat hij had geklaagd over het gebrek aan materieel, en over het niet-roteren van zijn moegestreden mannen. Veel commandanten in het veld hebben dezelfde klachten, zei Popov erbij.

Generaal Ivan Popov. Beeld AP

Van Popov is niets meer vernomen sinds hij zijn kritiek op straat gooide. Zijn plaatsvervanger, luitenant-generaal Oleg Tsokov, is pal voor Popovs ontslag omgekomen, toen een Oekraïense Storm Shadow-raket landde op zijn hotel in Berdjansk. Volgens Russische kwade tongen was sprake van een mislukte afrekening: de coördinaten zouden zijn verraden aan de Oekraïners – niet om Tsokov te raken, maar zijn superieur Popov, die vaak in hetzelfde hotel verbleef. Dikke kans dat deze roddel niet meer is dan een roddel, maar het tekent wel de sfeer.

De hoogste in ongenade gevallen generaal, Sergej Soerovikin, wordt wél in verband gebracht met Prigozjin. ‘Generaal Armageddon’, zoals zijn bijnaam luidt, was de favoriete generaal van Prigozjin, die hem zelfs ‘erelid’ van Wagner had gemaakt. Ook was hij populair onder ‘milbloggers’: het legertje aan Russische bloggers die de militaire verrichtingen volgen, van wie velen een hardere lijn voorstaan.

Van het toneel verdwenen

Toen Prigozjin net aan zijn ‘mars voor gerechtigheid’ was begonnen, heeft Soerovikin de Wagnerbaas nog wel in een filmpje op sociale media opgeroepen op zijn schreden terug te keren. ‘Stop de militaire colonnes! Los alle problemen vreedzaam op!’, richtte hij zich tot Prigozjin. Maar kennelijk was het Kremlin niet overtuigd van zijn oprechtheid: hij is sindsdien van het toneel verdwenen.

De hoogste in ongenade gevallen generaal, Sergej Soerovikin. Beeld ANP / EPA

Soerovikin is niet de eerste de beste: hij gold lang als belangrijke kandidaat om Gerasimov op te volgen als stafchef. In oktober werd hij benoemd tot de hoogste commandant in Oekraïne. Hij wist het Russische leger zonder al te veel kleerscheuren zich terug te laten trekken uit Cherson, en daarna zorgde hij ervoor dat het leger zich begon in te graven. Langs de nog steeds naar hem vernoemde Soerovikin-linie, het 1200 kilometer lange front, verdedigt Rusland zich nu behoorlijk succesvol tegen het Oekraïense tegenoffensief.

Maar begin dit jaar, na vier maanden dienst in die rol, moest Soerovikin plaatsmaken voor stafchef Gerasimov, die persoonlijk de leiding van de krijgsverrichtingen in Oekraïne overnam. Vermoedelijke reden is dat Poetin eiste dat het Russische leger zou aanvallen, in plaats van verdedigen, twitterde analiste Dara Massicot van denktank RandCorporation.

Van aanvallen is ook onder Gerasimov weinig terechtgekomen – afgezien van de inname van Bachmoet door (vooral) Wagner. Maar Poetin rekent het gebrek aan nieuwe veroveringen Gerasimov kennelijk niet aan.

Daarentegen is de majoor-generaal die bij Bachmoet de Russische troepen leidde, Vladimir Seliverstov, volgens Russische bronnen onlangs wel ontslagen (al is dat niet bevestigd). Evenals Popov zou ook hij te kritisch zijn geweest over het verloop van de strijd rond de aan puin geschoten stad, waar Oekraïne nu weer terreinwinst boekt.

Vladimir Seliverstov

Seliverstov kan hoop putten uit de lotgevallen van zijn directe superieur, kolonel-generaal Michail Teplinski. Die werd in januari ontslagen, maar dook in april opeens weer op in zijn oude positie. ‘Teplinski is waarschijnlijk een van de weinige hooggeplaatste officieren die algemeen gewaardeerd worden door het lagere kader’, twitterde het Britse ministerie van defensie destijds bij zijn wederopstanding. ‘Zijn recente turbulente carrière doet intense spanningen vermoeden binnen de Russische generale staf over Ruslands militaire aanpak in Oekraïne.’

Toegenomen spanningen

Die spanningen zijn alleen maar toegenomen door Prigozjins muiterij. Nog zeker drie hoge kopstukken zijn daarna van het toneel verdwenen: generaal-majoor Nikolaj Gostev, kolonel-generaal Andrej Joedin en luitenant-generaal Vladimir Aleksejev. De laatste is plaatsvervangend hoofd van de militaire inlichtingendienst Groe. Hij figureerde in een bizar filmpje dat Prigozjin opnam.

Het filmpje is op de dag van de opstand geschoten in het net door Wagner ingenomen legerhoofdkwartier van de Russische stad Rostov aan de Don, vanwaar de Russen de strijd in Oekraïne aansturen. Prigozjin zit op een bankje met luitenant-generaal Aleksejev en de Russische onderminister van defensie Joenoes-bek Jevkoerov. Die twee stellen zich onderdanig op, kennelijk omdat Prigozjin heer en meester is op het hoofdkwartier. Als Prigozjin zegt dat hij eist dat stafchef Gerasimov en minister van defensie Sjojgoe naar Rostov komen, zegt luitenant-generaal Aleksejev doodleuk: ‘Neem ze maar mee’.

Maar juist de gewraakte defensieminister Sjojgoe en stafchef Gerasimov lijken vooralsnog de enigen in de militaire hiërarchie die kunnen rekenen op de blijvende gunst van president Vladimir Poetin. Met reden. De meeste Kremlinwatchers menen dat Poetins positie ernstig is verzwakt door de opstand, en zien de chaos in de legertop als bewijs. Vaak is voorspeld dat Poetins eigen positie in gevaar zou komen als hij in Oekraïne bakzeil haalt, of de Russische verliezen daar te zwaar worden.

Die wankele positie kan verklaren waarom Poetin de zo algemeen geminachte minister van defensie en stafchef toch handhaaft. Hen nu vervangen zou neerkomen op buigen voor de eisen van Prigozjin. Bovendien zou Poetin daarmee zijn gezichtsverlies vergroten, terwijl hij toch al geen sterk verhaal heeft omdat hij Prigozjin na diens amok (nog) geen kopje kleiner heeft gemaakt, maar hem een vrije aftocht naar Belarus heeft gegund.

Gerasimov en Sjojgoe hebben Poetin jarenlang trouw gediend, en trouw slaat Poetin hoger aan dan competentie. Bovendien zijn ze voor hem een dankbare kop van jut als het blijft tegenzitten in Oekraïne.

Het schort aan eenheid

De stoelendans van de Russische generaals lijkt goed nieuws voor Oekraïne. Voor het functioneren van elk leger is eenheid in de bevelvoering cruciaal. De chaos in de top illustreert dat het daaraan nogal schort in het Russische leger. “Het commando- en controle-apparaat op het strategische niveau is op zijn best verwarrend”, zo verwoordde de Amerikaanse stafchef Mark Milley het dinsdag.

Het is ook in Oekraïne’s voordeel dat Russische officieren die onwelgevallige informatie onder de pet houden meer waardering krijgen dan hun collega’s die wijzen op tekortkomingen. Bovendien kan het moreel van Russische militairen in de loopgraven eronder lijden als officieren die hun problemen onderkennen in ongenade vallen.

Mogelijk zullen de verdwenen officieren, net als eerder Teplinski, plotsklaps weer opduiken – eventueel na herstel van blauwe ogen of gebroken neuzen, opgelopen tijdens ondervragingen. Zelfs dan kan Oekraïne erop hopen dat de ressentimenten en de chaos bij de tegenstander alleen maar zullen verergeren.

Maar op korte termijn heeft Oekraïne op het slagveld niet zoveel voordeel van de disfunctionerende Russische legertop. Of Soerovikin nu wegblijft of terugkeert, de op zijn bevel aangelegde mijnenvelden en verdedigingslinies maken een doorbraak voor de Oekraïners de komende tijd hoe dan ook heel lastig. De Oekraïense druk, in combinatie met de rot in de Russische rangen, kan leiden tot een plotse ineenstorting. Maar er is nog geen enkel teken dat daarop wijst.

Poetin ontzien

Zullen officieren het wagen om zich te organiseren tegen Poetin, en proberen hem opzij te zetten? Tot nog toe hebben Prigozjin en andere critici Poetin nadrukkelijk ontzien bij hun aanvallen op Gerasimov en Sjojgoe.

Tot voor kort deed ook milblogger Igor Girkin dat. Maar deze week schreef hij, doelend op nog een ambtstermijn voor Poetin na de verkiezingen volgend jaar: “Het land zal nog eens zes jaar machtsuitoefening van deze waardeloze lafaard niet overleven.” Vrijdag werd Girkin – oud-officier van de inlichtingendienst FSB, veroordeeld tot levenslang door het MH17-tribunaal vanwege zijn betrokkenheid bij de ramp – aangehouden.

Wie hoopt op een militaire coup, moet er wel rekening mee houden dat de kritiek op de oorlog vooral komt van degenen die vinden dat Rusland er nog veel harder op moet meppen. Ruslandkenner Mark Galeotti toonde zich deze week in zijn podcast sceptisch over zo’n scenario. De meeste militairen zijn, met hun wapentuig, nu eenmaal ver weg van Moskou, voert hij aan. Ze hebben bovendien hun handen vol aan de oorlog, en aan hun eigen overleving. Dat is een veilig idee voor Poetin.

