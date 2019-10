De koning laat een kritische noot horen over India

Zijn persoonlijke liefde voor India, de rappe economische ontwikkelingen en de goede relatie tussen India en Nederland: koning Willem-Alexander was vol lof en bewondering in zijn tafelrede tijdens het staatsbanket in New Delhi maandagavond. Maar hij liet ook subtiel een kritische noot doorschemeren: “Wij wensen India toe dat het ook voor komende generaties een land zal zijn waarin plaats is voor alle Indiërs, ongeacht hun geloof, afkomst of sociale positie. Een land waarin iedereen zijn stem kan laten horen, van de toppen van de Himalaya tot aan de kustvlaktes van Kerala.”

Hiermee lijkt de koning te waarschuwen tegen de exclusieve karaktereigenschappen van het hindoe-nationalisme van de regeringspartij BJP van premier Narendra Modi. Deze werd in mei met een overweldigende meerderheid van de parlementszetels voor een tweede termijn herkozen. Moslims, die in India een minderheid van zo’n 185 miljoen mensen vormen, zijn regelmatig het slachtoffer van geweld door radicale hindoe-nationalisten. Die verdenken moslims bijvoorbeeld van het eten van vlees van de voor hindoes heilige koe. Hindoe-nationalistische leiders spreken steeds vaker hun visie uit van India als hindoe-natie, in tegenstelling tot het seculiere karakter waarmee India na de onafhankelijkheid in 1947 werd opgericht.

Om zijn wens voor een inclusieve maatschappij kracht bij te zetten citeerde de koning Mahatma Gandhi, nog altijd een van de belangrijkste iconen van de onafhankelijkheidsstrijd: “Geen cultuur kan leven als zij probeert exclusief te zijn.” Daaraan voegde hij toe: “Het omgekeerde is ook waar: een inclusieve samenleving is een levenskrachtige samenleving!”

Achter gesloten deuren

Willem-Alexander en Máxima bezochten maandagochtend het Gandhi Monument in New Delhi voor een kranslegging. Hierna voerden zij achter gesloten deuren gesprekken met premier Modi en de Indiase minister voor buitenlandse zaken, Subrahmanyam Jaishankar. Een woordvoerder van het Indiase ministerie van Externe Zaken voerden zij een ‘nuttige discussie over het uitbreiden van onze relatie’. Modi zelf twitterde dat ze ‘uitvoerig hebben gesproken over de manieren waarop we de bilaterale samenwerking tussen onze landen kunnen uitbreiden.’

Het koningspaar bracht de middag door bij de Barapullah Drain, een belangrijk afvoerkanaal dat afvalwater vanuit een groot deel van Delhi naar de rivier Yamuna brengt. Hier wordt al enige jaren samengewerkt door Nederlandse en Indiase onderzoekers en bedrijven om technologieën en sociaal geaccepteerde strategieën voor het schoonmaken en hergebruiken van water te testen.

De rest van de week bezoeken de koning en koningin nog de miljoenenstad Mumbai en de zuidelijke deelstaat Kerala.

