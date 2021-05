De komst van duizenden migranten naar Ceuta drijft de spanning op tussen Marokko en Spanje

De plotselinge aankomst van duizenden migranten uit Marokko de afgelopen twee dagen in de Spaanse enclave Ceuta heeft de toch al hoog opgelopen spanning tussen de beide landen nog verder opgevoerd. Volgens de Spaanse regering wisten in twee dagen tijd zo’n achtduizend mensen vanaf de Marokkaanse kust zwemmend of met rubberboten Ceuta te bereiken.

Spanje stuurde dinsdag militairen met enkele pantserwagens naar het strand van Ceuta om potentiële nieuwe migranten af te schrikken en hulp te verlenen. Op de Spaanse tv waren dramatische beelden te zien van Afrikanen die rillend en uitgeput arriveerden, en militairen die kinderen wegdroegen. Zeker één migrant verdronk.

De Spaanse premier Pedro Sánchez cancelde dinsdag zijn geplande deelname aan een top in Parijs en bracht ’s avonds een bliksembezoek aan Ceuta. Daarna reisde hij door naar Melilla, de andere Spaanse enclave aan de Marokkaanse noordkust. Volgens Spanje accepteert de Marokkaanse regering de terugkeer van alle migranten op grond van een overeenkomst die Marokko verplicht om iedereen terug te nemen die de grens over zwemt. Aan het einde van de dag waren al rond de vierduizend mensen teruggebracht. “We gaan zo snel mogelijk de orde herstellen”, zei Sánchez, die sprak van een “ernstige crisis voor Spanje en ook voor Europa”.

Geen toekomst

De Spaanse steden Ceuta en Melilla zijn een overblijfsel uit de koloniale tijd en oefenen al jaren een grote aantrekkingskracht uit op emigranten uit Marokko en de rest van Afrika, die zo naar Europa proberen te komen, in de hoop op een beter leven. “Ik heb hier geen enkele toekomst”, zei de 21-jarige Soulaimane, die dinsdag probeerde Ceuta binnen te komen, tegen persbureau AFP. “Mijn doel is door te reizen naar Europa.”

De onverwachte influx van de laatste twee dagen verergert de diplomatieke crisis die de laatste tijd al tussen Rabat en Madrid was gegroeid over de Westelijke Sahara, een woestijnachtig gebied ten zuidwesten van Marokko, waar Spanje tot 1975 de dienst uitmaakte. Het Marokkaanse leger is daar verwikkeld in een al decennialang slepend conflict met Polisario, een rebellenbeweging die een vijfde van het gebied in handen heeft. De Marokkaanse geheime dienst ontdekte onlangs dat Polisario-leider Brahim Ghali op een vals paspoort een Spaans ziekenhuis in was gesmokkeld, waar hij werd behandeld voor corona. Rabat was daar woedend over.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De rechtse burgemeester van Ceuta, Juan Jesús Vivas, beschuldigde de Marokkaanse machthebbers er dinsdag van dat ze de migranten ongehinderd lieten vertrekken om Spanje te straffen voor de behandeling van de Polisario-leider. De linkse Spaanse regering verklaarde hier geen aanwijzingen voor te hebben, maar riep wel de Marokkaanse ambassadeur in Madrid op het matje om haar ‘onvrede’ te uiten. De Spaanse buitenlandminister Arancha González Laya zei dat de grensbewaking een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ is van Spanje en Marokko.” Daarop riep Rabat zijn ambassadeur in Madrid terug voor ‘overleg’.

De Marokkaanse regering ontkent het vertrek van de migranten oogluikend te hebben toegestaan. Maar in de loop van dinsdag veranderde er wel wat. Zo sloten de Marokkaanse autoriteiten de weg naar de grensovergang met Ceuta af. Ook werd oproerpolitie ingezet om potentiële migranten met traangas uiteen te jagen en weg te houden bij de grens. De toestroom leek hierdoor af te nemen.

