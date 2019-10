De komende uren zijn beslissend: komt er een brexit-akkoord of niet?

Als onderhandelingen vanavond geen doorbraak opleveren, is een akkoord op de Europese top van deze week zo goed als uitgesloten. EU-hoofdonderhandelaar Barnier schetst drie scenario’s: akkoord, uitstel of mislukking.

In de jarenlange brexit-marathon zijn de komende uren beslissend voor de vraag of er deze week, en daarmee deze maand, een nieuw akkoord komt. “Hoewel een akkoord moeilijk zal worden – steeds en steeds moeilijker, denk ik – is dat deze week nog steeds mogelijk”, aldus een uitgeput ogende EU-onderhandelaar Michel Barnier vanmorgen in Luxemburg, waar EU-ministers uit 27 landen bijeen waren voor de laatste brexit-tussenstand. “Het is hoog tijd dat de goede intenties worden omgezet in een juridische tekst.”

Alleen als die Britse tekst er uiterlijk vanavond of morgenochtend vroeg ligt, en de goedkeuring kan wegdragen van ‘iedereen, het hele VK en de hele EU’, aldus Barnier, alleen dan is het mogelijk om op de Europese top van donderdag en vrijdag een (belangrijke, maar vooralsnog symbolische) stap vooruit te zetten in de richting van een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Pas daarna kunnen formele goedkeuringen plaatsvinden, niet in de laatste plaats door het Britse parlement. Dat stemde het eerdere brexit-akkoord tot drie keer toe weg.

Ergernis

Het voorzichtige optimisme werd meteen genuanceerd door Barnier zelf en anderen. “De gesprekken zijn moeilijk”, tweette de Fransman vlak voordat hij vanuit Luxemburg weer terugkeerde naar zijn onderhandelingsteam in Brussel. Het feit dat de Britse regering haar nieuwe voorstel voor de Ierse grenskwestie, dat alweer twee weken oud is, nog steeds niet in een juridisch waterdichte tekst heeft vervat, wekt EU-breed ergernis.

Volgens diplomaten schetste Barnier tegenover de ministers drie scenario’s: een doorbraak vanavond, nieuw uitstel van de brexit-datum (waarmee alle partijen akkoord moeten gaan) of een complete mislukking van de onderhandelingen.

‘Vierkant maken van een cirkel’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vergeleek de pogingen om een nieuw akkoord te bereiken met het ‘vierkant maken van een cirkel’, maar ook zij heeft de hoop nog niet opgegeven. “We zullen tot de laatste minuut werken aan een ordelijk Brits vertrek.”

De EU heeft op drie onderdelen moeite met de voorstellen van de regering van Boris Johnson. Het eerste draait om de toekomstige douanecontroles op het Ierse eiland. Johnson doet daar luchtig over, maar de technieken die zijn voorstel noodzakelijk maken, zijn er nog niet.

Het tweede struikelblok is de veto-macht over de afspraken die Johnson toebedeelt aan de Noord-Ierse instanties, waardoor een kleine partij als de Democratic Unionist Party de deal eenzijdig zou kunnen opblazen.

Verder eist de EU dat Londen eerdere afspraken over eerlijke concurrentie respecteert. Johnson wil daar onderuit, maar dat zou betekenen dat Britse bedrijven valselijk kunnen concurreren op de EU-markt omdat ze niet meer aan bepaalde EU-standaarden op het gebied van onder meer arbeidsrecht en milieu hoeven te voldoen.

