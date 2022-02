De kolossale tafel van Poetin kent een lange diplomatieke geschiedenis

Wie wil praten met de Russische president Vladimir Poetin, weet dat hij altijd zal proberen de regels van het spel te bepalen. Hij laat gasten lang wachten. Hij stuurde zijn viervoeter af op de honden vrezende Angela Merkel. Hij kiest imponerende locaties die zijn grootheid moeten onderstrepen.

En deze week liet hij een kolossale tafel neerzetten voor zijn overleg met de Franse president Emmanuel Macron over de gespannen situatie aan de Russisch-Oekraïense grens. Maar liefst twaalf meter scheidde de twee staatshoofden volgens sommige Kremlin watchers. Het beeld naar buiten toe: de afstand tussen Oost en West is nog altijd kolossaal en Poetin bepaalt of die al dan niet verkleind wordt.

Zo’n beetje alles telt in de wereld van de internationale diplomatie, die vergeven is van protocollen en ongeschreven regels: volgordes van aankomst en vertrek, wie als eerste tekent en wie daarna, hoofdknikjes, de kracht waarmee – voor de coronatijd, tenminste – handen worden geschud, zaaldecoratie, vlaggen en vlaggetjes, tafelschikking en ja, dus ook de tafels.

Gasten bij voorbaat een achterstand geven

De vredesconferentie in Versailles na afloop van de Eerste Wereldoorlog vond plaats in de Spiegelzaal van het paleis aldaar. Geen toevallige locatiekeuze. Precies op die plek was in 1871 na afloop van de Frans-Duitse oorlog het tweede Duitse keizerrijk uitgeroepen. Nu kwam in de ruimte een grote hoefijzervormige tafel te staan. Aan het hoofd kwamen de grote overwinnaars te zitten: Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en gastland Frankrijk. Hoe verder naar het uiteinde geplaatst, hoe minder een deelnemer te zeggen had. De grote verliezer die een vernederende vrede kreeg opgelegd, Duitsland (net keizerrijk af), was niet eens uitgenodigd.

Vernederen kan door een tafel of ander gemak gewoon helemaal weg te laten. Toen Sovjetleider Nikita Chroetsjov in 1958 de Chinese roerganger Mao Zedong bezocht, werd hij ontvangen in het zwembad. De man uit Moskou stond onmiddellijk met 1-0 achter. Mao zwom graag. Chroetsjov kon het niet en moest met zwemvleugeltjes te water.

Maar tafels bieden ook volop mogelijkheden om gasten bij voorbaat een achterstand te geven. In 2010 riep de Israëlische staatssecretaris van buitenlandse zaken de Turkse ambassadeur op het matje. Onderwerp van gesprek: een Turkse tv-serie, waarin Israëlische soldaten werden afgeschilderd als babymoordenaars. Een camera registreerde, zonder dat de staatssecretaris dat in de gaten had, hoe ze voor het ontvangst een tv-team uit eigen land instrueerde. Of ze vooral konden laten zien dat de ambassadeur veel lager zat en dat er alleen een Israëlisch vlaggetje op tafel stond.

Als de tafelopstelling onverteerbaar lijkt

De tafel kan zelfs uitgroeien tot een serieus breekpunt. Dat gebeurde voorafgaand aan een vredesoverleg tijdens de Vietnamoorlog in 1968. Daarin leidden de bezwaren tegen de tafelopstelling tot een uitstel van maar liefst drie maanden. Aanvankelijk leek het erop dat vier partijen zouden aanschuiven aan een vierkante tafel: Zuid-Vietnam, haar bondgenoot Amerika, Noord-Vietnam en het in Zuid-Vietnam als guerrilla opererende Nationaal Bevrijdingsfront (ook bekend als de Vietcong). Ieder zou aan één kant gaan zitten.

Zuid-Vietnam lag dwars. De regering in Saigon vond deze opstelling onverteerbaar, omdat ze hiermee de activiteiten van de Vietcong op haar grondgebied zou legitimeren. Ze stelde als alternatief twee aparte tafels tegenover elkaar voor: één voor de kapitalistische kant en één voor de communistische kant.

Maar ook voor die oplossing was niet iedereen enthousiast. De Sovjet-Unie wist de boel toch nog vlot te trekken met het voorstel voor een ronde tafel. Verder zouden ook naamplaatjes, vlaggetjes en andere herkenningstekens achterwege worden gelaten. Iedereen kon daarmee leven. Het echte praten kon beginnen.

Precies op de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Korea staat vandaag nog steeds een tafel. Beeld ANP / AFP

Nog een mooi voorbeeld: precies op de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Korea staat vandaag nog steeds een tafel. Onderhandelen kan, maar iedereen kan aan zijn eigen kant van de grens blijven.

Paul van der Steen bekijkt wekelijks het nieuws door een historische bril. Eerdere afleveringen van de rubriek Déjà Vu leest u hier.