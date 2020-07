De knipperlichtlockdown van coronabrandhaard Lleida: ‘Dit doet iets met je psyche’

“Wij zitten er wéér middenin”, verzucht Josep Maria Muñoz (49) achter een klein glaasje koffie verkeerd. Nu kan hij nog buiten op een terrasje de krant lezen in het historisch centrum van de Catalaanse stad Lleida waar hij woont en in een bar werkt. Maar voor hoe lang nog, dat weet niemand.

Want Lleida, een fikse autorit van 160 kilometer vanaf Barcelona, is uitgegroeid tot de grootste coronabrandhaard in Spanje sinds het land, dat zwaar getroffen werd door de eerste coronagolf, op 21 juni geleidelijk uit een van de strengste lockdowns van Europa trad.

Vanwege de uitbraak werd Lleida en het omliggende gebied op 4 juli van de buitenwereld afgesloten. Niemand mag er nog in of uit, behalve voor werk of noodgevallen. De geplande vakantie naar het vrijwel coronavrije Asturias kan Muñoz daardoor wel op zijn buik schrijven.

Als het aanscherpen van de coronamaatregelen doorgaat, moeten Muñoz en de ruim 200.000 andere inwoners in dit gebied straks ook weer verplicht thuisblijven, vreest hij.

Nieuwe besmettingen

Nog maar een paar weken terug slaakte Muñoz juist een zucht van verlichting toen het ergste voorbij leek. Hij mocht eindelijk weer meer gasten ontvangen in zijn bar naast de oude markthal, die tijdens de strengste fasen van de lockdown tweeënhalve maand dicht was geweest, en de lockdown maar moeizaam op gang kwam.

Nu mogen er opeens weer minder mensen naar binnen. Muñoz vreest voor een knipperlicht dat aan en uit blijft gaan. Meer vrijheid, minder vrijheid, meer gasten, minder gasten. “Dat doet iets met je psyche”, zegt Muñoz hoofdschuddend vanachter zijn mondkapje. “Ik ben ook bezorgd voor besmetting. Omdat ik een hartaanval heb gehad hoor ik bij de risicogroep. Ook mijn oude moeder heeft kwalen.”

Halverwege juni was het gemiddelde aantal nieuwe dagelijkse coronabesmettingen in Spanje nog tot een laagterecord van elf gedaald, maar vorige week ging het alweer om een paar honderd besmettingen per dag. De teller staat inmiddels op ruim 250.000 besmettingen en bijna 28.500 doden.

Thuisisolatie na een zorgelijk weekend Zondag kondigde de Catalaanse regioregering aan dat de inwoners van de stad Lleida en zeven omliggende gemeenten (160.000 mensen in totaal) vanaf maandag binnen moeten blijven. Het aantal coronabesmettingen in Catalonië nam dit weekend sterk toe, met 816 nieuwe nieuwe gevallen op zondag. Ook in de aan Barcelona grenzende gemeente L’Hospitalet de Llobregat en andere plekken rondom de stad Barcelona is nu sprake van nieuwe corona-uitbraken die de autoriteiten grote zorgen baren.

Potten en pannen

In Spanje zijn nu zo’n honderd actieve uitbraken. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken raadt daarom niet-noodzakelijke reizen af naar de kuststrook La Mariña-Lugo in Galicië en naar het gewest Segrià, waarin Lleida ligt.

Catalonië, dat vorig jaar de meeste bezoekers van heel Spanje trok, zit met de uitbraak in de maag. Want nu de grenzen open zijn hoopt de regio, met als trekpleisters Barcelona en bekende strandoorden, het toeristenseizoen nog enigszins te kunnen redden. Maar uit angst voor verdere verspreiding van het coronavirus zijn sinds donderdag mondkapjes in de publieke ruimte weer verplicht gesteld. De Balearen, met populaire vakantie-eilanden Mallorca en Ibiza, voeren vergelijkbare maatregelen in. Net als de regio’s Extremadura, Andalusië, La Rioja, Navarra en Aragón.

In Lleida komen nauwelijks toeristen, misschien een enkeling in het voorjaar om door de geurige fruitgaarden te wandelen. Het gebied is zwaar vergrijsd, weet bewoner en vakbondsman Carles Sastre (75 ). “Ik kom zo weinig mogelijk buiten omdat mijn vrouw ziek is. Het is goed dat er ingegrepen wordt, maar het is wel laat”, vertelt hij.

Door de nieuwe uitbraken neemt ook de kritiek op de politiek weer toe. Josep Maria Muñoz, die zich afvraagt of het afsluiten van Segrià een voorbode is voor een nieuwe, algehele lockdown in Spanje, slaat ’s avonds uit protest met buurtgenoten op potten en pannen. Zij vinden dat er niet genoeg gedaan is aan preventie en dat bewustwording rond de hygiëne- en afstandsmaatregelen ontbreekt.

Want hoewel in de winkelstraten van Lleida bijna alle passanten met mondkapjes rondlopen en er lustig in de handen wordt gewreven met antibacteriële gel is het beeld in de binnenstad anders. Groepen migranten hangen vaak zonder bescherming doelloos rond op het schaduwrijke grasveld voor de achttiende-eeuwse kathedraal. Veel van hen zoeken hier werk in de fruitpluk in de omliggende gebieden, waar twaalf van de zestien uitbraken werden gevonden.

Vaak slapen ze op straat, naast drugsgebruikers en daklozen. “Dan is een besmetting zo gebeurd”, zegt Muñoz, wandelend door de kronkelstraatjes waar afval en een schotelantenne op straat liggen. Buurtgenoten staan zonder mondkapjes te keuvelen. Muñoz neemt het ze niet kwalijk, de politiek moet deze mensen de nieuwe regels aan het verstand brengen, vindt hij. Donderdag ging hij met buurtgenoten de straat op om te demonstreren voor een uitweg uit de nieuwe lockdown.

