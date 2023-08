De klucht is even ten einde: het kooigevecht tussen Musk en Zuckerberg gaat (waarschijnlijk) niet door

Tesla-baas Elon Musk en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg voeren, sinds Musk sociaal mediaplatvorm X (voorheen Twitter) overnam, een verbeten strijd wie het grootste sociale mediaplatform heeft. De inzet wordt steeds persoonlijker en fysieker. De twee multimiljardairs speculeren deze zomer volop via hun platforms over een kooigevecht met elkaar. Maar aan die klucht komt nu waarschijnlijk een einde.

Het spel, waar andere media uiteraard gretig op insprongen, begon eind juni met een bericht van Musk op Twitter, waarin hij schreef open te staan voor een kooigevecht met zijn concurrent Zuckerberg. Kort daarop lanceerde Zuckerberg de berichtendienst Threads, die moet concurreren met Twitter en kwaad bloed zette bij Musk. Zuckerberg reageerde positief op het voorstel van Musk voor een kooigevecht, waarop er een locatie en datum werd gezocht.

Goed in vorm

De Facebook-baas is een groot liefhebber van MMA (Mixed Martial Arts) en beoefent al jaren op fanatieke wijze Braziliaanse jiu-jitsu (deze gevechtssport richt zich vooral op grondgevechten en is een geschikte basis voor MMA). De 39-jarige Zuckerberg doet ook regelmatig mee aan competitiewedstrijden en traint sinds een aantal maanden met de beste vechters van de UFC – het belangrijkste en bekendste MMA-toernooi ter wereld – en is bovendien fysiek goed in vorm.

Musk is met zijn 52 jaar fysiek in het nadeel en relevante vechtervaring heeft hij verder niet, met uitzondering van een paar jaar judo in zijn jeugdjaren en wat geworstel met zijn kinderen. Aan lichamelijke beweging deed hij tot voor kort zichtbaar niet veel, getuige de foto’s van hem van vorig jaar op een jacht in Griekenland zonder shirt. De enige voordelen die hij heeft ten opzichte van Zuckerberg zijn zijn lichaamslengte (1.86 cm tegenover 1.71) en vooral zijn gewicht (84 tegenover 70 kilo). Gewicht bepaalt voor een groot deel de kansen in een kooigevecht, en de Londense wedkantoren merkten Musk dan ook om die reden aan als favoriet.

Toch niet in het Colloseum

De twee tech-bazen zochten de afgelopen weken naar een locatie en een geschikte datum. Musk opperde het idee om in het Colosseum in Rome te vechten, maar daar zag het Italiaanse ministerie van cultuur weinig in. Ook werd Saudi-Arabië genoemd als mogelijke locatie, maar Musk liet vrijdag weten dat er gezocht werd naar een locatie in Italië en dat de inkomsten uit het gevecht zouden gaan naar een goed doel, dat beheerd zou worden door hem en Zuckerberg. Maar van harde afspraken kwam het nooit.

Musk zei eerder deze maand dat de datum van het kooigevecht afhing van de uitkomsten van een MRI-scan die hij moest ondergaan voor zijn nek en rugwervel en dat hij waarschijnlijk maanden herstel nodig had.

Het is inmiddels duidelijk dat het uitblijven van een gevecht te wijten is aan onwil bij Musk. Zuckerberg maakte zondag bekend dat Musk hem vroeg om eerst met hem te sparren in zijn achtertuin. De Facebook-baas was er daarna klaar mee. “Elon wil geen datum bevestigen, zegt dan dat hij een operatie nodig heeft en vraagt nu om een oefenronde in mijn achtertuin.” Mocht hij in de toekomst wel interesse hebben in een kooigevecht, “dan weet hij waar hij me kan bereiken”, aldus Zuckerberg. Of de rest van de wereld dan nog op zo’n gevecht zit te wachten, zal dan duidelijk worden.

