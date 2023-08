De kleurrijke dieren van Maria Prymatsjenko brengen troost en herkenning in Kiev

Met blije gezichten bekijken de nichtjes Evelina (8) en Regina (7) de bloemen, vogels en vreemde wezens die Maria Prymatsjenko bedacht. Sommige schilderijen zijn dan ook zo vrolijk. Op één ervan vliegt een knalgele duif, getooid met kroon en bloemenstaart, naar de einder.

“Wie tekent vanavond zulke dieren voor me?”, heeft hun oma, Olena Bondareva, hen gevraagd. “De jongste heeft geen zin, maar de oudste gaat zeker verven”, weet ze.

Op een ander werk staan twee paarse, merelachtige vogels ineengedoken bij een heuveltje in een berkenbos. Even kleurrijk, maar minder vrolijk: ‘De tranen van moeders houden dit soldaten-massagraf voor altijd vochtig’, luidt de begeleidende tekst.

Het centraal in Kiev gelegen congrescentrum Oekraïnski Dom (het Oekraïense Huis), exposeert werk van Prymatsjenko (1909 - 1997). Deze Oekraïense volkskunstschilder, die haar werk creëerde in de naïeve kunststijl, raakte vlak na de Russische invasie volop in de belangstelling. Tijdens de aanval op Kiev, vorig voorjaar, brandde een regionaal museum uit. Tientallen werken, ook van Prymatsjenko, gingen verloren.

“Ik bescherm mijn kleindochters tegen de oorlog. Tegelijk moeten ze begrijpen waar ze in hun kindertijd doorheen zijn gegaan”, zegt Olena Bondareva. Als voorbeeld noemt ze een legergroen schilderij uit 1988 met Oekraïens brood dat wordt opgediend aan — ook weer zo fantasierijk — bloemen. Het werk verbeeldt de zorg voor militairen. ‘We eren de verdedigers van ons land, opdat we straks niet een vijandig leger hoeven te voeden’ is de actuele les.

Tsjernobyl-krab

Prymatsjenko hield zelf haar engagement over aan oorlog, de Tweede Wereldoorlog in haar geval. De kunstenaar werd geboren in een dorp in de buurt van Kiev. Als klein meisje tekende ze alle bloemen die ze tegenkwam tijdens het geitenhoeden met haar vinger in het zand van de rivieroever.

Later, als twintiger, oogstte ze haar eerste succes met aquarelwerk. “Een diepe buiging voor het artistieke talent van deze briljante Oekraïense”, sprak de Spaanse kunstschilder Pablo Picasso toen hij in 1937 op de Wereldtentoonstelling van Parijs getuige was van haar creaties.

En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. In maart 1941 werd Prymatsjenko’s zoon geboren, in juni moest haar geliefde het leger in. Ze zag hem nooit meer terug. Pas tien jaar later kon ze weer schilderen, naast haar noeste arbeid op een collectieve boerderij.

Prymatsjenko bleef de natuur afbeelden, in felle kleuren en fantasierijke vormen. Na de kernramp in het Oekraïense Tsjernobyl, in 1986, schilderde ze de Tsjernobyl-krab, een visachtig wezen met tien poten. Door een overdosis nucleaire straling, of was dit de verbeelding van de kunstenaar? ‘Tsjernobyl krabt aan het hart van elke Oekraïner’, luidt de tekst die de schilder zelf op de achterkant van het werk schreef.

“Als gevolg van leugens over de ramp werden veel mensen ziek”, legt Olena Bondareva uit. “Mijn kleindochter begrijpt de metaforen niet. Maar ze maakt foto’s en zal er later over nadenken.”

De meisjes weten wel wat oorlog is. Toen in juni na de doorbraak van de Kachovka-dam de provincie Cherson overstroomde, gingen ze met hun grootmoeder mee naar het postkantoor, om pakketten diervoer te versturen voor getroffen honden en katten. “Wat ze niet snappen is dat volwassenen elkaar dit alles aandoen.”

De Tsjernobyl-krab toont “de essentie van de manier van Prymatsjenko’s manier van werken”, zegt Olga Viieroe. Zij nam als directeur van Oekraïnski Dom het initiatief voor de expositie. “De kunstenaar werd geraakt door gebeurtenissen om haar heen. Ze reflecteerde op haar eigen manier: door dieren als metaforen te gebruiken.”

Een angstaanjagend maar kleurrijk dier

Een ander voorbeeld is Atomna Vesna (Atomische Lente), een werk uit 1989, waarop een koe met een lange oranje staart de angst voor een kernoorlog verbeeldt. Het is een angst die in de jaren tachtig springlevend was en nu volop terug is. “Toen ik me al die zware uren, dagen en jaren van de oorlog herinnerde, kreeg ik de aandrang om te schilderen. Dus creëerde ik de oorlog zoals ik die zie, in de natuur van het beest”, aldus Prymatsjenko zelf over het werk.

“De oorlog is een angstaanjagend maar kleurrijk dier”, concludeert directeur Olga Viieroe. De expositie geeft de bezoekers steun, weet ze. “We presenteren niet alleen de prachtige werken, maar brengen ook het verhaal van een kunstenaar die in schilderen een manier vond om haar heftige ervaringen te verwerken.”

Aanvankelijk exposeerde het Oekraïnski Dom foto’s van de huidige oorlog, vertelt de directeur, maar dat maakte het leven voor de bezoeker er niet makkelijker op. Museumstukken exposeren is wegens de oorlog niet toegestaan, vanwege het risico op schade. Maar tot Viieroes geluk wilde een kunstverzamelaar zijn werken van Prymatsjenko tentoonstellen. “De bezoeker van de expositie krijgt het gevoel geworteld te zijn. Deel uit te maken van een volk.”

“De kinderen zien hoeveel moois er bestaat in Oekraïne, dat we trots de wereld kunnen tonen”, zegt Olena Bondareva. Zij heeft het gevoel dat Prymatsjenko nog steeds troostend aan het werk is. En wie weet: in de expositie wordt een droom van de kunstschilder gememoreerd. Ze komt in de hemel, waar ze een tafel aantreft met papier en aquarel. “Schilder!”, zo klinkt het bevel. “Is er geen weekend hier?”, vraagt ze. “Nee”, zegt de stem.

