De kinderen van Madrid zoeken verkoeling in de fontein

Nu een nieuwe hittegolf Spanje heeft bereikt, zoeken mensen op alle mogelijke manieren verkoeling. Autoriteiten denken intussen na over manieren om steden hittebestendiger te maken.

Zodra de fontein overgaat van harde stralen naar sproeistand, klinkt het gejuich van de kinderen die zich meteen in de waternevel haasten. Er wordt gelachen en gesprongen, op de achtergrond klinkt vrolijke bachata-muziek uit een meegebrachte speaker. Koelboxen worden geopend voor flessen fris en bier. Dit rijtje fonteinen langs de rivier in Madrid is voor inwoners dé plek om op een hete dag af te koelen.

“Nu de kinderen zomervakantie hebben, gaan we iedere dag naar een ander parkje”, vertelt de 50-jarige Oracely Montecinos. Met haar schoonzus zit ze in het gras, terwijl de kinderen van en naar de fontein rennen. “Thuis heb ik airco, maar als alleenstaande moeder heb ik het geld niet om die de hele dag te laten draaien. Dus zoeken we op het heetst van de dag overal verkoeling.”

Vergeten kleuter

Terwijl de stad gonst van de airco’s, heeft de gemeente een hitte-alarm afgekondigd: ga niet in de zon tijdens de middaguren, als het kwik tot boven de veertig stijgt, en drink genoeg water. Bejaarden kunnen eten aan huis bezorgd krijgen, tussen twee en vijf wordt het werk buiten stilgelegd – dat laatste is deel van een bredere discussie over werk in de buitenlucht, nu de temperaturen blijven stijgen. In mei werd al een decreet uitgevaardigd om werk tijdens gevaarlijke hitte te verbieden. Want dat hitte dodelijk kan zijn, werd vorige week weer duidelijk toen in Galicië een kleuter overleed nadat zijn moeder hem een aantal uren in de auto in de volle zon was vergeten.

Het is niet alleen Madrid dat deze zomer kampt met een verzengende hitte. Van de zuidelijke kust tot in Barcelona is het gemiddeld een graad of vijf à tien hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Op veel plekken komt de hitte bovenop de problematische droogte van vorige zomer. In Catalonië zijn nog altijd verboden van kracht om water te besparen, zoals het wassen van je auto op straat. Intussen wordt er geïnvesteerd in onder andere nieuwe waterontzilters om drinkwatertekorten te voorkomen.

Meer bomen, fonteinen en kranen

Hitte in de Spaanse zomer is niets nieuws: een groot deel van het economische model van het strandtoerisme is gestoeld op die zonnige dagen. Maar dat de hitte al vroeg dit jaar kwam, met een eerste overweldigende hittegolf die eind april over het land trok, en kwik dat nu alweer zo hoog stijgt bij de derde hittegolf, dat is ook voor Spanje opmerkelijk.

Bij de eerste hittegolf zijn dan ook nieuwe besluiten genomen om de stad hittebestendiger te maken, zoals in veel Spaanse steden gebeurt: meer bomen planten, meer waterpunten als kranen en fonteinen aanleggen. Nu de hitterecords jaar na jaar verbroken worden, met bijkomende gevolgen als hittedoden en natuurbranden, is in Spanje het besef ruimschoots doorgedrongen: de zomers gaan extremer worden. En daar moet op gereageerd worden, voordat sommige steden in de zomer onleefbaar worden.

