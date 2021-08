De keringen van Arcadis moeten een herhaling van Katrina in New Orleans voorkomen

Enorme hoeveelheden regen, windstoten van meer dan 200 kilometer per uur. De voorspellingen over wat de orkaan Ida teweeg zou kunnen brengen in de Amerikaanse staat Louisiana, liegen er niet om. Zeker omdat het trauma van de verwoestende overstroming die Katrina (2005) in New Orleans veroorzaakte nog altijd vers is. Maar, zo durft waterbouwkundige Piet Dircke al te voorspellen, een directe herhaling van toen komt er niet. Dankzij een uitgebreid beschermingssysteem van tien stormvloedkeringen, honderden kilometers aan versterkte dijken, beschermmuren en pompen is de stad nu veel beter bestand tegen natuurgeweld.

Eerste grote testcase

Dircke was namens het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis nauw betrokken bij de aanleg van het miljardenproject. “Spannend is het natuurlijk wel: het is de eerste écht grote testcase”, blikt hij vooruit. Schade is bij een grote orkaan natuurlijk niet te voorkomen. “Het kan zijn dat er enorm veel regen valt. Dat er windschade en stroomuitval is. Dat de straten blank komen te staan. En ook slachtoffers zijn met zulk natuurgeweld niet uit te sluiten. Maar beelden met meer dan duizend slachtoffers in de stad, die gaan we nu niet zien. Het grote verschil zal zijn dat het systeem niet bezwijkt, zoals in 2005 wel gebeurde.”

Toen hielden de verouderde dijken het simpelweg niet meer, en had het metershoge water vrij baan naar de stad. “Alles zakte toen in elkaar. Het was een wankel systeem dat aan alle kanten rammelde. Dat is nu echt anders. Bij een grote orkaan zoals nu is het mogelijk dat er water over de keermuur komt. Maar de muur is juist daarom aan beide kanten gepantserd: er komt geen gat in.” Het verschil tussen de verouderde infrastructuur van toen en de situatie na 14,5 miljard aan investeringen is simpelweg onvergelijkbaar, aldus Dircke.

Zorgen om de omgeving

Hij houdt echter zijn hart vast voor wat er buiten het versterkte gebied gaat gebeuren. De gehele agglomeratie van New Orleans valt binnen het versterkte gebied. Maar alles wat daaromheen ligt, is nog steeds bijzonder kwetsbaar. “Daar maak ik me zorgen om: er zijn ondanks de evacuatie-oproep aardig wat mensen achtergebleven. Die denken het op de tweede verdieping te redden, maar ook die kan vollopen bij een golf van vijf meter hoog. Ik zou die mensen aanraden alsnog naar New Orleans te gaan: daar ben je nu een stuk veiliger.”

Zorgen heeft Dircke ook over de verdere toekomst van New Orleans en omgeving. Want terwijl de zeespiegel stijgt, daalt de bodem in de Mississippidelta. “Er verdwijnt nu al een voetbalveld aan land per uur: de zee komt steeds dichterbij. Dat maakt de toekomst ongewis als je 25 of 50 jaar verder kijkt.”

