De Keniaanse sekteleider Mackenzie joeg honderden volgelingen de hongerdood in om snel in de hemel te komen

Twee uur liep Salema Masha met haar vijf kinderen door het dichte Shakahola-bos, om aan de sekte van de Keniaanse ‘pastor’ Paul Nthenge Mackenzie te ontsnappen. “Twee kinderen had ik in een omslagdoek op mijn rug gebonden, de jongste op mijn buik en de twee oudsten liepen zelf”, vertelt de 28-jarige moeder.

Gekleed in een lange jurk zit ze op een bed in het van rode aarde en takken gemaakte huisje van haar moeder, waar ze in maart naartoe vluchtte. Haar dochter Esther, die een jaar terug in het bos werd geboren, drinkt aan haar borst.

Haar oudste kind is Amani, een jongen van 8 jaar. “Pastor Mackenzie droeg ons op te gaan vasten, zodat we naar de hemel zouden gaan, voordat die vol zou raken. Als onze kinderen huilden van honger of dorst, moesten we hen slaan. Zo zouden ze sneller in de hemel komen, waar ze weer konden eten.”

Volgelingen uit alle uithoeken van Kenia en buurlanden Tanzania en Oeganda

De charismatische Mackenzie slaagde erin om met zijn preken in zijn kerk en op zijn eigen tv-kanaal vele duizenden volgelingen te verwerven in alle uithoeken van Kenia en zelfs in buurlanden Tanzania en Oeganda. De hongersekte van de zelfbenoemde pastor is wereldnieuws als begin april de eerste lichamen worden opgegraven, in het afgelegen bos op 70 kilometer van de toeristische kuststad Malindi. Nu, twee maanden later, worden er nog steeds nieuwe massagraven aangetroffen, evenals nog levende sekteleden die zich onder dicht struikgewas verstoppen.

De teller staat inmiddels op 243 geborgen lichamen, ruim 600 door familieleden opgegeven vermisten, 91 geredde volgelingen en 34 arrestanten. Op zeker 112 lichamen is autopsie uitgevoerd, waaruit blijkt dat het gros van de slachtoffers door verhongering om het leven is gekomen, maar enkelen zijn ook geslagen met een stomp voorwerp of zijn gewurgd. Meerdere geredde volgelingen weigerden zelfs in het ziekenhuis nog water en eten, en stierven alsnog.

Nadat de politie vorige week vijf skeletten in een ander gebied in het 325 hectare grote bos had gevonden, is besloten het zoekgebied verder uit te breiden in de 20.000 hectare grote Chakama-ranch, waar het bos deel van is. Daarbij worden ook drones ingezet. Ook gaat worden gezocht in het naastgelegen en uitgestrekte wildpark Tsavo.

Het betonnen kerkgebouw van waaruit de sekteleider vanaf 2003 zijn Good News International Church runde, ligt er verlaten bij aan de rand van Malindi. Boze jongeren verwoestten vorige maand de muren rond de compound, nadat de politie met Mackenzie de gebedsruimte had bezocht, om meer informatie van de sekteleider te krijgen. Ook stalen de jongeren speakers, tv-schermen en een drumstel.

‘Taking Gospel to the world’

Het enorme pand – waar vele honderden gelovigen in pasten maar met slechts één in- en uitgang – ligt er leeg en verlaten bij, op een kapot spreekgestoelte na. Dat leunt tegen een van de muren. Op een andere muur prijkt een schildering van een opengeslagen Bijbel met eronder de tekst: ‘Taking Gospel to the World’. Mackenzie, die ooit werkte als taxichauffeur, nam in het gebouw ook zijn preken op die hij 24 uur per dag op zijn zender Times TV uitzond. Op de buitenmuur prijkt in kapitale letters nog altijd ‘Times TV Hall’. Via het kanaal wist hij volgelingen te trekken, niet alleen in Malindi maar ook in de rest van het Oost-Afrikaanse land en zelfs in buurlanden als Tanzania en Oeganda.

Het gebouw van de Good News International Church aan de rand van Malindi. Beeld Jeroen van Loon

Al eerder kwam de sekteleider met de politie in aanraking vanwege zijn radicale preken, waarin hij volgelingen bijvoorbeeld voorschreef kinderen niet langer naar school te sturen en niet langer medische hulp te zoeken. “Mijn zus Janet was eerder een normale, leuke vrouw”, vertelt Mercy Kenga, zittend op een bankje bij het mortuarium waar ze een foto laat zien van het huwelijk van haar zus in 2005. De bruidegom was al langer een volgeling van Mackenzie. En Janet werd lid toen ze trouwden.

“Rond 2017 stopte mijn zus met het gebruik van make-up, schoor ze haar hoofd, ging vasten waardoor ze sterk vermagerde en haalde haar vijf kinderen van school”, herinnert de 35-jarige Keniaanse zich. “Mijn ouders smeekten haar de kinderen naar hen te brengen, zodat ze naar school konden gaan. Janet weigerde”, verzucht Kenga.

“Vele mensen zijn in de afgelopen jaren al overleden als gevolg van Mackenzies preken”, zegt de in Malindi opgegroeide Benjamin Mwashuma. Ook de moeder van een schoolvriend van de 23-jarige economiestudent sloot zich aan bij de sekte. Toen haar 3-jarige zoontje hoge koorts kreeg, hield de moeder zich aan de doctrine van de sekteleider en ging niet naar een dokter. “Het kind stierf”, herinnert Mwashuma zich. “We weten niet waaraan, maar waarschijnlijk was het malaria, wat hier in tropisch Malindi veel voorkomt”, vertelt de student. “Wat dat betreft is de pastor al lang geleden begonnen met moorden. Die doden zijn echter nooit geregistreerd.”

De pastor werd meer dan eens gearresteerd

Vanwege zijn radicale preken werd Mackenzie meerdere keren gearresteerd. In 2019 besloot de predikant zijn kerk te sluiten en nodigde zijn volgelingen uit zich met hem in het afgelegen Shakahola-bos te vestigen, wat hij een nieuw ‘Heilig Land’ noemde.

“Mijn zus belde mij zo’n drie jaar terug op en vertelde dat ze op een afgelegen plek was gaan wonen, op een uur rijden van Malindi”, zegt Kenga. “Janet zei dat het goed met haar ging. Ik heb zelfs nog met mijn nichtjes en neefjes door de telefoon gekletst”, vertelt de Keniaanse die nooit had verwacht dat er iets ergs zou gebeuren. “Ik dacht dat Janet en haar gezin met andere gelovigen groenten verbouwden. Dat was de boodschap van Mackenzie, toen hij uit Malindi vertrok.”

De pastor wist zijn volgelingen ervan te overtuigen dat op 15 april 2023 de wereld zou vergaan. Aanvankelijk bood hij het bos aan als toevluchtsoord voor de naderende Apocalyps. Jezus zou er terugkeren op aarde. Afgelopen januari nam de predikant echter een macabere wending.

“In de afgelopen jaren hadden we vaker enkele dagen gevast”, legt Masha uit. “Zo leerden we sterk te zijn. Dit was belangrijk voor als we moesten vluchten voor de politie, die door Mackenzie werd afgeschilderd als de duivel. Vanaf januari begon Mackenzie ons echter op te dragen om permanent te gaan vasten. Zo zouden we naar de hemel gaan, voordat die vol zou raken met andere gelovigen”, vertelt de Keniaanse. Toen volgelingen, onder wie Masha, tegen de opdracht wilden ingaan, benadrukte de pastor dat de sekteleden moesten opschieten. De poort zou namelijk snel sluiten.

Laat de kinderen tot Mij komen

De kinderen moesten als eerste gaan, in navolging van de Bijbeltekst ‘Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet’ uit Markus 10. Vervolgens waren de vrouwen aan de beurt, dan de mannen en als laatste de kerkleiders. De 28-jarige moeder verstopte echter voedsel en bleef haar kinderen stiekem eten geven. “Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen mijn kinderen te verhongeren”, zegt ze.

Om haar heen begonnen kinderen en volwassenen echter wel te overlijden. Zo woonde Masha een begrafenis van acht kinderen bij. “Aanwezige ouders zeiden dat het nu de beurt was aan mijn kinderen om te sterven”, vertelt de vrouw.

Een politie-inspecteur in aan het werk bij een massagraf in het Shakahola-bos. Beeld ANP / AFP

Ook haar man, een belangrijke assistent van Mackenzie, vond dat het tijd werd voor hun kinderen om te sterven, vertelt Masha. Begin maart sloot hij zijn vrouw en kinderen daarom op zonder eten en water. Na zeven dagen moest hij echter even weg. Hoewel ernstig verzwakt, twijfelde Masha geen moment en zette het met haar kinderen op een lopen. Onderweg zagen enkele sekteleden hen, maar lieten hen met rust, mogelijk omdat ze de vrouw was van een belangrijke kerkleider. Na twee uur lopen kwamen ze bij een geasfalteerde weg, waar ze een lift konden krijgen van een motortaxi. Die bracht hen naar het huis van haar moeder.

Veel andere vluchtende gelovigen werden hardhandig gestopt, meldt de BBC. Zo zou uit verslagen van overlevenden en voormalige sekteleden blijken dat mannen met machetes de weglopers met geweld dwongen om naar de sekte terug te keren. Ook Masha kent een man die samen met zijn vrouw en zoon probeerde te ontsnappen. Ieder nam een andere route. De man en zoon ontsnapten, maar van de vrouw werd nooit meer iets vernomen.

Janets man werd bij het ziekenhuis binnengebracht

Ook van Janet, de zus van Mercy Kenga, en haar kinderen ontbreekt ieder spoor. Enkele dagen nadat de eerste lichamen werden gevonden, werd wel Janets man bij het ziekenhuis binnengebracht. “Hij was ernstig verzwakt en kon niet meer lopen”, vertelt Kenga. “Ik vroeg hem waar mijn zus en hun vijf kinderen waren. Of ze nog leefden. Hij antwoordde dat ze waren weggelopen en wilde verder niets zeggen”, verzucht de Keniaanse. Inmiddels is hij net als veel andere overlevenden naar een van de reddingscentra gebracht, waar hij psychologische hulp zou ontvangen. De politie zou de overlevenden zo voorbereiden om te getuigen.

Net als meer dan negentig andere mensen heeft Kenga bij het Rode Kruis bloed afgegeven, zodat haar DNA met dat van de gevonden lichamen kan worden vergeleken. Het mortuarium in Malindi puilt ondertussen uit, lichamen worden naar andere lijkenhuizen overgebracht.

Mackenzie en zijn medeverdachten verblijven in de zwaarbewaakte Shimo la Tewa-gevangenis in Mombasa. Waarschijnlijk wordt de sekteleider aangeklaagd voor terrorisme, moord, ontvoering en wreedheid jegens kinderen. Ook kondigde de minister van binnenlandse zaken Kithure Kindiki aan dat de pastor wordt aangeklaagd voor genocide.

In Kenia overheerst boosheid en verbijstering over hoe dit kon gebeuren. Kenianen vragen zich af welke beweegredenen Mackenzie daadwerkelijk had voor het aanzetten tot deze massaverhongering. Een bericht van een bij de zaak betrokken politie-inspecteur dat sommige lichamen organen zouden missen, leidde tot een geruchtenstroom over orgaanhandel. De forensisch onderzoekers ontkenden later dat er organen misten.

Onduidelijk is waar al het geld is gebleven

Anderen denken dat geld een rol speelde. Zo zou hij volgelingen hebben opgedragen hun bezittingen en land te verkopen. Onduidelijk is waar het geld is gebleven. De bankrekeningen van de pastor zijn bevroren.

Ook is er onvrede over hoe journalisten en mensenrechtenactivisten op afstand worden gehouden. Zo is het bos en naastgelegen commandocentrum voor internationale journalisten verboden terrein, geldt er een avondklok en wordt het bewaakt door militairen. De reddingscentra zijn niet toegankelijk voor journalisten.

Kenga snapt niet hoe het mogelijk is dat de autoriteiten Mackenzie tot 2019 in het vizier hadden en zelfs meerdere keren arresteerden. “Het lijkt alsof ze hem na 2019 helemaal niet meer in de gaten hielden”, stelt de Keniaanse. Er zijn vermoedens dat binnen de overheid en politie mogelijk hebben geweten dat er zich iets in het Shakahola-bos afspeelde. Kindiki maakte vorige week daarom bekend dat alle overheidsfunctionarissen die tijdens het bloedbad werkzaam waren, worden onderzocht. “Niemand wordt daarbij gespaard”, stelde de minister. “Ieder die betrokken blijkt, zal worden ontslagen en vervolgd.”

Hoewel Kenga verwacht dat haar zus en de vijf kinderen niet meer in leven zijn, hoopt zij dat de autoriteiten zich de komende weken meer zullen richten op het zoeken naar overlevenden, in plaats van lichamen opgraven, zegt ze kijkend naar de gekreukelde foto van haar zus en diens echtgenoot. “Misschien kunnen mijn familieleden alsnog worden gered.”

