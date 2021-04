De kanselierskandidaat van de Duitse Groenen kan dit keer ook echt kanselier worden

Het is, zo schrijft Die Zeit, ‘de belangrijkste personeelsbeslissing aller tijden’ voor de partij. Kiezen de Groenen de juiste, dan ligt het bondskanselierschap binnen handbereik. Een makkelijke keus is het niet. De twee kandidaten zijn allebei goed. Misschien is de een iets meer van de inhoud en de ander van de vorm, is hij de efficiënte man en zij de charismatische vrouw, maar Annalena Bearbock en Robert Habeck zijn beiden capabel.

De strijd om de K-vraag verliep bij de Groenen de afgelopen weken in ieder geval heel anders dan die bij hun voornaamste concurrent, het CDU, dat in de peilingen nog maar 2 procent op de Groenen voorloopt. Was het bij het CDU een schreeuwerige vertoning, waarbij twee deelstaatpremiers elkaars capaciteiten openlijk in twijfel trokken, bij de Groenen verliep de race in vrede.

Habeck en Baerbock, die als duo-partijvoorzitters de afgelopen jaren goed op elkaar ingespeeld zijn geraakt, sloegen ook nu weer de toon aan die ze eerder hebben ingezet: die van staatslieden die het beste voor hebben met het land. “Geen vleugel vliegt, geen stroming stroomt, geen kandidaat vertegenwoordigt een gewis partijdeel”, schreef Die Zeit.

Meer dan milieu

Het tweetal is dan ook een sterk duo, dat met een pragmatische benadering de partij-agenda heeft verbreed. Het gaat de hedendaagse Groenen om meer dan alleen het milieu. Zelfs over de krijgsmacht heeft de partij een moderne mening, die ver afstaat van de pacifistische wortels van weleer. Het voorzittersstel wist de toon van de partij te veranderen van schreeuwend gelijkhebberig naar zacht en vol mededogen, ook voor vervuilende Duitsers die nog altijd op kolen stoken.

De meeste Duitsers verwachten dat de keus zal vallen op Baerbock, een 41-jarige politicologe uit Hannover, voor wie geen ambitie te groot is. In haar jeugd deed ze aan trampolinespringen. Daaraan ontleende ze de metafoor waarmee ze vaak uitlegt dat ze het kanselierschap, ondanks een gebrek aan regeringservaring, wel aandurft. “Bij het trampolinespringen is het van belang om iedere keer de moed te vinden om een nóg hogere sprong te wagen. Die moed heb ik meegenomen naar mijn volwassen leven.”

De eerste jaren van haar voorzitterschap, vanaf 2018, kon nog niemand zich voorstellen dat zij de leiderschapsstrijd van de oudere en meer ervaren Habeck zou winnen, maar inmiddels neemt ze in de peilingen de leiding. Ze is zo innemend dat mensen haar onervarenheid op de koop toe nemen. Bovendien, zo wordt vaak gezegd, de Nieuw-Zeelandse Jacinda Ardern had evenmin regeringservaring en regeert haar land uitstekend. Vergelijk dat eens met al die Duitse deelstaatleiders met hun ervaring, die van het coronadossier een potje hebben gemaakt.

Uitstraling van een aardappel

De tien jaar oudere Robert Habeck, haar tegenstrever, heeft die ervaring wel. Oorspronkelijk was hij schrijver en filosoof, maar later ook zes jaar lang vicepremier van Sleeswijk-Holstein en minister van landbouw en milieu daar. De vraag is vooral of dat belangrijker is dan Baerbocks ogenschijnlijke lichtheid, waarachter wel degelijk inhoud schuilgaat. Habeck is vaak moeilijk te volgen en heeft soms de uitstraling van een aardappel. Bovendien geldt hij bij uitstek als een klimaatkenner, terwijl dat dossier ten tijde van corona net iets minder belangrijk is geworden.

Maandag maakt het partijbestuur zijn voordracht bekend en wordt duidelijk wie van de twee het de komende maanden gaat opnemen tegen de huidige regeringspartij CDU. Die kandidaat moet officieel in juni nog door het partijcongres worden goedgekeurd, maar dat geldt als een gelopen race. De landelijke verkiezingen zijn op 26 september.

Lees ook:

De Groenen staan er goed voor

Gematigde Groenen gingen in maart met een vliegende start het Duitse verkiezingsjaar tegemoet