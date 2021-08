De kans dat de Taliban straks heel Afghanistan in handen hebben, wordt steeds groter

De Taliban kunnen de Afghaanse hoofdstad Kaboel binnen dertig dagen omsingelen en misschien zelfs binnen negentig dagen helemaal overnemen. Dat meldden Amerikaanse inlichtingenbronnen woensdag aan persbureau Reuters. De nieuwe schatting – hoewel niet zeker – is nog somberder dan het slechtste scenario, waar de Amerikanen tot een maand geleden rekening mee hielden.

Bij veel grensovergangen wappert de witte Taliban-vlag

De Taliban hebben op dit moment ongeveer 65 procent van het land in handen. Het grootste gedeelte van het Taliban-gebied is platteland, maar ze nemen sinds vorige week dagelijks nieuwe provinciehoofdsteden in. De Taliban nestelen zich ook in alle grensgebieden, waardoor de Afghaanse autoriteiten vrijwel geen controle meer hebben over het verkeer van en naar de buurlanden. De Taliban genereren met de grensovernames weer nieuwe inkomsten. Van de westelijke grens met Iran tot aan de oostelijke grens met China: bij veel grensovergangen wappert nu de witte Taliban-vlag van het ‘Islamitische Emiraat van Afghanistan’.

De Taliban maken gebruik van verschillende tactieken in de strijd. Ze vallen aan op verschillende plekken tegelijk, zodat het leger wordt gedwongen zich te verspreiden. Doordat het leger overal tegelijk aanwezig moet zijn, is het eigenlijk nergens aanwezig. Iedere dag voert het leger beraad waar versterkingen naartoe moeten worden gestuurd, terwijl de mogelijkheden en middelen om te hulp te schieten steeds verder opraken. De Taliban weken namelijk iedere dag lagere militairen los van het leger door hen geld te beloven of door op hen in te praten dat vechten geen zin heeft. De islamisten proberen daarnaast de Afghaanse luchtmacht onschadelijk te maken door piloten te vermoorden als ze op verlof zijn.

Honderden militairen hebben zich overgegeven

Wapens hebben de Taliban in overvloed: vrijwel iedere dag publiceren de Taliban beelden van buitgemaakte wapens en militair materieel, variërend van pantservoertuigen tot zelfs gevechtshelikopters – die ze niet kunnen inzetten omdat ze geen piloten hebben.

Wat het leger vooral op de been houdt zijn de speciale eenheden, de luchtmacht en sporadische Amerikaanse luchtsteun. Aan alles is een groot tekort, maar het grootste probleem lijkt het verlies aan moreel onder de strijdkrachten. Dat werd woensdag verder ondermijnd door het plotselinge vertrek van de minister van financiën, Khalid Payenda. Hij nam ontslag en verblijft inmiddels in het buitenland, waar hij naartoe ging, is onduidelijk. Ook gaven honderden militairen in Kunduz zich over aan de Taliban. De vele wijzigingen en benoemingen binnen het leger – woensdag werd onder meer de stafchef van het leger vervangen – wekken de indruk dat er paniek heerst binnen de top.

Beeld Sander Soewargana

De regering wil deze stad tegen iedere prijs behouden

President Ashraf Ghani vloog woensdag naar de grootste stad van het noorden, Mazar-i-Sharif, die ook wordt bedreigd door de Taliban. De regering wil deze stad behouden tegen iedere prijs. In 2001 was de stad het toneel van zware gevechten tussen de Taliban en de Amerikanen, waarbij de Taliban uit de stad werden verjaagd. De uitkomst van die slag vormde toen het symbolische begin van het einde van de Taliban. Meer dan twintig jaar later willen de Taliban zich revancheren en deze historische plek weer tot hun domein maken. Ghani probeert met zijn aanwezigheid de moed weer terug te brengen bij de burgers en de militairen.

Een van de maatregelen van de regering is de bewapening en mobilisatie van milities, met name die in het noorden van het land. De milities hebben veel ervaring met de strijd en ze kennen – anders dan veel regeringsmilitairen – het terrein dat ze verdedigen als hun broekzak. Maar de milities zijn ook berucht om hun mensenrechtenschendingen, waaronder tegen vrouwen, en ze maken zich schuldig aan criminele praktijken, zoals afpersingen en ontvoeringen. De regering neemt voor nu al hun schaduwkanten voor lief.

Ondertussen wordt de Afghaanse regering steeds teruggedrongen op een soort eiland in het midden van het land, met Kaboel als centrum. De stad wordt momenteel overspoeld door vluchtelingen uit het hele land, en kampt tegelijkertijd met een uittocht van inwoners die geen vertrouwen meer hebben in de goede afloop. Op buitenlandse hulp rekent niemand. De Amerikaanse president Joe Biden riep woensdag de Afghanen op ‘voor zichzelf’ te vechten.

