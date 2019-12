‘De kans dat de Notre-Dame niet gered kan worden, is 50 procent’

Het verwijderen van de steigers, die in en om de kerk stonden vanwege een renovatie, kan gevaar opleveren voor de drie overgebleven gewelven die nu de kathedraal nog ondersteunen.

Bij de kerstmis in een nabijgelegen kerk zei Chauvet tegen persbureau AP dat de restauratie van de kerk vermoedelijk niet voor 2021 kan beginnen. “De Notre-Dame is nog niet buiten gevaar. Dat is pas het geval als de resterende steigers verwijderd zijn. Er is een 50 procent-kans dat de kerk gered kan worden. Er is ook een kans van 50 procent dat er steigermateriaal op een van de drie gewelven valt, dus het gebouw is erg kwetsbaar.”

Zonder dak om het geheel stabiel te houden, is de kerk volledig afhankelijk van de overgebleven gewelven. Die worden echter bedreigd door 50.000 steigerbuizen die de achterkant van kerk inkapselden. Een groot deel daarvan is bij de brand in april beschadigd of gesmolten en het verwijderen van die steigerresten is een van de moeilijkste klussen van de opruimwerkzaamheden. “Pas als alle steigers weg zijn, is het veilig om aan de restauratie te beginnen”, aldus Chauvet. “Pas dan kunnen we de staat van de kathedraal goed inschatten.

Voor het eerst sinds 1803 zal er in de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame geen kerstviering worden gehouden. Dat bevestigen de Franse autoriteiten. De reparatie en wederopbouw van de kathedraal zijn, acht maanden nadat een brand grote delen van het eeuwenoude gebouw verwoestte, nog niet voldoende voltooid.

De invloed van de ramp met de Notre-Dame op het katholieke leven in Parijs blijkt groter dan gedacht. Intussen stagneert de restauratie door regeldrift.