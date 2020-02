De kaarten zijn opnieuw geschud: Sanders wint voorverkiezingen in New Hampshire

Twee Democratische presidentskandidaten, Andrew Yang en Michael Bennet, gaven er na het sluiten van de stembussen in New Hampshire meteen de brui aan. Twee anderen, voormalige favorieten Elizabeth Warren en Joe Biden, benadrukten in arren moede dat New Hampshire ook maar één van de vijftig staten is, en nog een kleintje bovendien. En twee kandidaten die een paar maanden geleden nog voor kansloos werden versleten, Pete Buttigieg en Amy Klobuchar, glorieerden in de top 3. De voorverkiezing in New Hampshire heeft daarmee de kaarten voor de Democratische nominatie voor het presidentschap opnieuw geschud. Of een gematigde kandidaat Donald Trump in november zal uitdagen, of een vertegenwoordiger van de linkervleugel, ligt nog helemaal open.

Uitslag voorverkiezingen New Hampshire nadat 94 procent van de stemmen is geteld: - Bernie Sanders – 26 procent

- Pete Buttigieg – 24,4 procent

- Amy Klobuchar – 19,7 procent

- Eliszabeth Warren – 9,3 procent

- Joe Biden – 8,4 procent

Eigenlijk was alleen de overwinning van Bernie Sanders, de socialistische senator uit Vermont, compleet volgens verwachting. Hij kreeg eerder ook in Iowa al de meeste stemmen. Maar een overtuigende overwinning was het ook weer niet. Terwijl Sanders in 2016 Hillary Clinton in New Hampshire verpletterde, bleef hij er dinsdagavond met 26 procent van de stemmen maar twee procent voor op een nieuweling in de landelijke politiek, Pete Buttigieg, de ex-burgemeester van South Bend in Indiana. Die op zijn beurt had vier procent meer stemmen dan Amy Klobuchar, de senator uit Minnesota.

Klobuchar bouwde met haar aanhangers een feestje over haar derde plaats. Stralend sprak ze niet alleen hen, maar ook de kijkers op de nieuwszenders toe: “Hallo Amerika, ik ben Amy Klobuchar en ik ga Donald Trump verslaan.”

De jaren tellen bij Biden

Die blijdschap was niet gespeeld en niet onterecht. Een paar maanden geleden leek ze er nog niet aan te pas te komen. De algemene opinie onder commentatoren in de media en volgens veel kiezers was, dat ex-vicepresident Joe Biden de aangewezen persoon was om Trump van een tweede termijn af te houden. Hij had de naamsbekendheid en de brede aanhang, met name ook onder Afro-Amerikanen, dankzij zijn acht jaar trouwe dienst onder president Barack Obama. Met een beetje geluk zou hij de nominatie al snel zeker kunnen stellen, omdat de meeste gematigde kiezers naar hem toe zouden komen, terwijl de linkervleugel van de partij verdeeld zou blijven tussen Bernie Sanders en de strijdbare linkse senator uit Massachusetts, Elizabeth Warren.

Maar dat liep anders. Aan Biden was regelmatig te merken dat de jaren bij hem tellen (hij is 77). En Warren lukte het niet, veel aanhang bij Bernie Sanders weg te trekken. Inmiddels moeten zowel Warren als Biden vechten om nog serieus genomen te worden. Warren haalde dinsdag maar 9 procent van de stemmen, een erg slechte uitslag voor de senator van een staat die aan New Hampshire grenst. En Biden bleef daar zelfs nog een procent onder.

Biden zag de afgang aankomen en zegde zijn uitslagenavond in New Hampshire af om naar South Carolina te gaan. Daar maakte hij in een toespraak duidelijk dat hij zijn hoop vestigt op de Afro-Amerikaanse bevolkingsgroep, die sterk is in die staat, en de latino’s, talrijk in Nevada. In die twee staten worden later deze maand voorverkiezingen gehouden, en dan zal volgens Biden blijken wie er werkelijk toe doet: “Ik heb het zo vaak gezegd: je kan niet de kandidaat zijn, je kunt niet de verkiezing winnen als Democraat, als je niet de overweldigende steun hebt van zwarte en bruine kiezers.”

Een situatie die enigszins lijkt op die van de Republikeinse partij in 2016

Of de kiezers in Nevada Biden nog serieus nemen, zal op 22 februari blijken, en die in South Carolina vellen het oordeel op 29 februari. Kort daarna, op 3 maart is het Super Tuesday, wanneer er voorverkiezingen in een groot aantal staten zijn.

De kans is klein dat er voor Super Tuesday nog belangrijke kandidaten afvallen. Daarmee kan de Democratische partij afstevenen op een situatie die enigszins lijkt op die van de Republikeinse partij in 2016. Toen haalde Donald Trump lang niet altijd een meerderheid, maar verdeelden zijn vele tegenstanders de anti-Trumpstemmen onder elkaar. Daardoor won Trump zo veel voorverkiezingen, en zo veel afgevaardigden naar de Republikeinse partijconventie, dat de nominatie hem niet kon ontgaan. Nu kan een soortgelijke situatie Bernie Sanders in de kaart spelen.

Maar het kan ook zijn dat de kiezers een klein aantal gematigde kandidaten in de strijd houden, bijvoorbeeld Buttigieg, Klobuchar en Biden, en dat die zo veel afgevaardigden in de wacht slepen dat niemand een meerderheid krijgt. In dat geval moeten onderhandelingen tijdens de conventie in juli uitmaken wie Donald Trump tegemoet mag treden.