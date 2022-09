De juridische problemen voor Donald Trump stapelen zich op

1. Zakelijke malversaties

Drie jaar was de openbaar aanklager van de staat New York, Letitia James, bezig met het opbouwen van haar zaak tegen de Trump Organization, vanwege enorme zakelijke malversaties. Het bedrijf, Trump zelf, en drie van zijn kinderen zouden hun bezittingen bewust miljarden dollars te hoog ingeschat hebben bij banken en verzekeraars, om lagere rentes te krijgen.

New York wil 250 miljoen dollar boete, en sancties tegen Trump en zijn entourage, die in de staat waar hun bedrijf gevestigd is allerlei functies niet meer zouden mogen bekleden.

De rechtszaak kan het zakenimperium van Trump in potentie aan het wankelen brengen. Dat James een zaak heeft, blijkt wel uit het feit dat Trump probeerde te schikken. Maar of, en op welke punten, ze gelijk krijgt van de rechter, is nog heel moeilijk in te schatten, mede doordat de financiële transacties waar het om gaat heel complex zijn.

Trump zal vanwege deze zaak in ieder geval niet achter de tralies belanden. De staat New York heeft in dit geval alleen bevoegdheid om een civiele zaak aan te spannen. Een strafzaak zou door de aanklager van Manhattan of door federale autoriteiten aangespannen moeten worden. Die twijfelen nog. De bewijslast ligt bij een strafzaak veel hoger.

Donald Trump tijdens een bijeenkomst in september in Ohio. Beeld AFP

2. Overheidsdocumenten

Daags na de aankondiging van de rechtszaak in New York, kreeg Trump op donderdag een nieuwe juridische tegenslag te verwerken, in de zaak rondom de deels topgeheime overheidsdocumenten die hij na zijn presidentschap illegaal mee naar huis nam.

Toen hij die niet wilde teruggeven, deed de FBI onlangs een inval in zijn huis, en trof ongeveer 11.000 documenten aan. Daarna zetten de advocaten van Trump een van hun befaamde vertragingstactieken in. Ze kregen bij een lagere rechter gedaan dat het ministerie van justitie die documenten niet zomaar mocht inzien, maar dat die eerst door een speciaal aangestelde arbiter bekeken moesten worden.

In hoger beroep veegden de rechters alle argumenten van Trumps advocaten van tafel. Het ministerie mag weer verder met zijn onderzoek.

3. De opstand van 6 januari

Intussen lopen er nog allemaal onderzoeken naar Trumps verantwoordelijkheid voor de bestorming van het Capitool op 6 januari. Civiele zaken door politieagenten die onder de voet gelopen werden, een onderzoek van een commissie van het Huis van Afgevaardigden, en ook het ministerie van justitie zal moeten beslissen of het Trump in staat van beschuldiging stelt.

Of dat tot een veroordeling kan leiden, is nog maar de vraag. Trumps advocaten zullen het volledige arsenaal tevoorschijn halen dat hun baas de afgelopen decennia geperfectioneerd heeft: traineren, de aandacht afleiden, en nooit of te nimmer iets op schrift stellen. Tot er wellicht weer een Republikeinse president zit. Rechtszaken glijden van Trump af als water van een eend.

4. Verkiezingsfraude in Georgia

Maar een beetje onder de radar is er één onderzoek dat volgens sommige analisten nog het gevaarlijkst kan uitpakken voor de oud-president. Nadat hij in Georgia de verkiezingen van 2020 had verloren, belde Trump met lokale bestuurders met de eis om ‘11.780 stemmen te vinden’, en intimideerden zijn medewerkers allerlei lokale functionarissen.

Aanklager Fani Willis van Fulton county in Georgia is al jaren bezig om die pogingen van Trump en de zijnen in kaart te brengen. Het voordeel voor haar is dat de wet tegen het beïnvloeden van verkiezingen in de staat Georgia weinig ruimte laat voor interpretatie. Trump zelf zou hier in beeld kunnen komen, en vervolgens achter de tralies, doordat Willis een wet schijnt te willen gebruiken die bedoeld is om criminele organisaties op te rollen, inclusief de grote baas, zelfs als die het vuile werk door adjudanten op laat knappen. Later deze herfst zal ze beslissen of Trump voor een onderzoeksjury moet verschijnen.

Lees ook:

Trump ging achteloos om met informatie over spionnen, blijkt uit verzoek tot huiszoeking

Justitie in Amerika geeft meer inzicht in de achtergronden van de huiszoeking bij ex-president Trump. De veiligheid van spionnen in het buitenland was daarbij een van de overwegingen.