De junta in Myanmar slaat protesten met keihard geweld neer: weer burgers gedood

Volgens persbureau Associated Press telde een lokale data-expert op grond van vooral media- en Facebookberichten zeker 34 doden, verspreid over verschillende steden in Myanmar. Het bloedige optreden kwam een dag nadat het regionale samenwerkingsverband Asean de autoriteiten in Myanmar had opgeroepen tot terughoudendheid. De junta, die een maand geleden via een coup de macht greep, lijkt vastbesloten om de aanhoudende protesten met geweld de kop in te drukken.

“Het is afschuwelijk”, zei jeugdactivist Thinzar Shunlei Yi tegen persbureau Reuters. “Het is een slachtpartij. Woorden schieten tekort om de situatie en onze gevoelens te beschrijven.”

Sinds de coup op 1 februari zijn in het Zuidoost-Aziatische land naar schatting al ruim vijftig mensen gedood. En volgens activisten zijn er inmiddels zo’n 1300 mensen gearresteerd. Persbureau Myanmar Now berichtte woensdag dat in de ochtend ongeveer 300 mensen werden opgepakt in de grootste stad Yangon. In een video die op sociale media rondging, was te zien hoe rijen jongemannen met de handen op het hoofd werden afgevoerd naar legertrucks.

VIDEO: About 300 people were detained during a crackdown on anti-coup protest in Tamwe Township in Yangon around 11:00 am on Wednesday. Some protesters were violently beaten up by police. #WhatsHappeningInMyanmar #Myanmarcoup https://t.co/EBuMrkg8iI — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) 3 maart 2021

Burgerjournalisten

Er zijn betrekkelijk weinig buitenlandse journalisten in Myanmar. Toch komen er, mede dankzij activistische burgerjournalisten, behoorlijk wat beelden naar buiten van grof politie- en legergeweld. Zo circuleert op sociale media een video, kennelijk afkomstig van een bewakingscamera, waarop te zien is hoe troepen ambulancemedewerkers molesteren. De militairen zouden het specifiek op zorgpersoneel gemunt hebben, omdat artsen en verplegers sinds het begin vooropgaan bij de protesten.

De Myanmarese generaals zetten op 1 februari de burgerregering onder leiding van Aung San Suu Kyi af, met het argument dat er bij verkiezingen in november grootscheeps werd gefraudeerd – iets waar volgens de kiescommissie geen bewijs voor is. Suu Kyi wordt sindsdien vastgehouden en kan niet met de buitenwereld communiceren.

This leaked security video footage,shows unprovoked police violently beating three ambulance medics in North Okkalar, Yangon#WhatsHappeningInMyanmar #CrimesAgainstHumanity #Mar3Coup pic.twitter.com/B5Ycf4ObQY — Linn Let Arkar (@ArkarLet) 3 maart 2021

Internationale bezorgdheid neemt toe

Internationaal groeit de bezorgdheid over de coup, maar de diplomatieke opties lijken beperkt. Want het Myanmarese leger trekt zich doorgaans weinig aan van buitenlandse druk. Het regionale verband Asean kwam dinsdag in een video-overleg bovendien niet verder dan een verzoek om terughoudendheid. Slechts vier leden – Indonesië, Maleisië, Singapore en de Filippijnen – riepen op tot vrijlating van Suu Kyi en een terugkeer naar de democratie.

Vrijdag belegt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, op verzoek van Groot-Brittannië, een besloten vergadering over Myanmar. Maar elke serieuze aanzet tot gecoördineerde actie zal naar verwachting worden geblokkeerd door de permanente leden China en Rusland, die een veto hebben.

