De jongeren van Thailand blijven protesteren. ‘Die verandering gaat komen, maar niet zo snel als ik had gehoopt’

De jongeren van Thailand hoopten na verkiezingen in mei tevergeefs op een frisse wind in de politiek. Hoe zien zij de toekomst van Thailand, die in de houdgreep zit van een behoudende elite?

Het is een flinke realitycheck voor de jongeren van Thailand. Juist zij stemden in mei tijdens de verkiezingen massaal op de progressieve Move Forward-partij, die de verkiezingen won. Maar hoewel de partij de grootste werd, zal ze waarschijnlijk niet de premier leveren.

De progressieve politicus Pita Limjaroenrat slaagde er donderdag in het Thaise parlement opnieuw niet in om genoeg stemmen te vergaren om premier te worden. Dat komt door een ingewikkeld kiessysteem, dat de conservatieve, ondemocratische senaat een grote stem geeft bij het kiezen van een nieuwe leider. Omdat alle senatoren worden gekozen door het leger, staan ze pal achter de koning en de monarchie. Een stemming om een eventueel andere premierskandidaat te kiezen, is dinsdag vanwege politieke strubbelingen opnieuw uitgesteld.

Hoe is het als politieke vernieuwing zo ver weg lijkt? Drie jonge Thai vertellen.

Kuncharee Thanaddoenkhao (24), werkt in de financiële sector

Kuncharee Thanaddoenkhao (24) Beeld Eigen foto

“Ik heb accountancy gestudeerd, maar twee jaar geleden maakte ik een switch: ik werd politiek journalist, om zo dicht mogelijk bij het vuur te zitten, en de veranderingen met eigen ogen mee te maken. Iedere dag was ik bij het Thaise parlement te vinden.

Door mijn werk kende ik enkele senatoren persoonlijk, die mochten beslissen of de progressieve Pita premier zou worden. Ze vertelden me dat ze van plan waren vóór hem te stemmen, mocht het zover komen. Maar op de dag van de waarheid kwamen ze simpelweg niet opdagen. Ze verdwenen gewoon.

Het resultaat is dat alles bij het oude blijft. Een groepje oude mensen beslist zo dat wat we ook stemmen, er niet wordt geluisterd. De politici respecteren onze ideeën gewoonweg niet. Ze denken dat de jongeren die protesteren gekke mensen zijn, die nonsens uitkramen.

Voordat ik journalist werd, ging ik regelmatig de straat op. Het bracht vooral teleurstelling, want het had minder effect dan ik hoopte. Maar ook mijn baan als journalist leverde niet op wat ik hoopte. Ik kreeg te weinig vrijheid om te schrijven wat ik wilde, ik moest stil blijven over gevoelige onderwerpen. Een half jaar geleden heb ik die baan opgezegd.

Dus ga ik binnenkort wéér protesteren voor vernieuwing in de Thaise politiek. Het gaat niet zó effectief zijn, maar het is toch 100 procent beter dan niets doen. Nu denk ik: die veranderingen zullen komen. Maar niet zo snel als ik had gehoopt.”

Thida (27), wil anoniem blijven

“Ik heb in Estland gestudeerd, in Tallinn. In Europa leerde ik dat het normaal is om de straat op te gaan als je het ergens niet mee eens bent. Dat vond ik zó bijzonder.

Die ervaring benadrukt voor mij nog meer dat er een grote generatiekloof is in Thailand. De ouderen willen alles bij het oude houden, en gebruiken onze cultuur daarvoor als een schild. Ze zeggen dat we de monarchie moeten aanhouden zoals die is. Maar jongere generaties zijn westerser, zeker mensen met buitenlandervaring zoals ik.

Er is veel woede over de monarchie. De koning wordt hier als een soort god gezien. Maar mensen willen niet meer blind naar hem luisteren. Ze zijn klaar met de strenge majesteitsschenniswet, die Pita’s partij Move Forward wil afschaffen.

De wet wordt gebruikt om tegenstanders tegen te werken: je kunt jarenlang in de cel belanden of van de planeet verdwijnen. Een kennis van een klasgenoot werd op basis van die wet door een tegenstander in een kwaad daglicht gezet. Nu is hij al tien jaar lang op de vlucht in het buitenland. Dat wil ik niet. Daarom wil ik ook niet met naam genoemd worden.

Protesteren op straat doe ik niet, want ik denk dat het hier niet werkt zoals in Europa. Wel probeer ik het nieuws te delen met vrienden buiten Thailand. Ik ben bang dat mensen buiten Thailand door censuur niet horen wat er gebeurt in ons land. Door het internationaal te verspreiden, probeer ik toch mijn steentje bij te dragen.”

Jeta Jiranuntarat (27), is jongerenwerker

Jeta Jiranuntarat Beeld Eigen foto

“Ik ben niet iemand die de straat op gaat. Mensen met grootse emoties meevoeren, ze boos maken, dat vind ik maar lastig. Maar ik wil wél dat er iets verandert. Dus ging ik tijdens de verkiezingen zelf naar het stembureau om stemmen te tellen. Een officiële schaduwstemming heb je niet in Thailand, maar ik wilde het graag checken. Bij mijn stembureau zag ik geen gekke dingen, maar ik hoorde van andere vrijwilligers in de provincies wel over mogelijke onregelmatigheden.

We moeten kijken: hoe kunnen we de Thaise politiek nieuw leven inblazen op een manier die écht tot verandering leidt? Er zitten immers grenzen aan straatprotesten: je kunt het maar zo lang volhouden, op een gegeven moment gaat ieder toch door met z’n normale leven.

Ik heb allemaal ideeën: een politieke ontmoetingsplaats voor jongeren, op een plein, of online als het moet. En dan later een referendum, om het Thaise politieke systeem op de schop te nemen, en de conservatieve senaat minder macht te geven. Het kan nog even duren voordat we het voor elkaar krijgen, maar we moeten gewoon de juiste manier vinden.”

De volledige naam van Thida is bekend bij de hoofdredactie.

