De jacht op Hunter Biden is heropend

Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt: kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is er weer een groot lek van e-mails die de Democratische kandidaat in de problemen kunnen brengen.

Maar waar de gehackte e-mails van de Democratische partij in 2016 wekenlang het nieuws bepaalden en de campagne van Hillary Clinton doorkruisten, wordt er in 2020 vooralsnog met meer scepsis gereageerd op de onthullingen, die naar buiten kwamen via de New York Post. Dat de krant, die bekendstaat als neigend naar het sensationele en als Trump-vriendelijk, de e-mails in handen kreeg via Rudy Giuliani, draagt bij aan het wantrouwen over de echtheid van de documenten. Giuliani is de persoonlijk advocaat van Trump, die al veel theorieën de wereld in hielp over de Bidens in Oekraïne, die achteraf niet waar bleken te zijn.

Grote sociale-mediabedrijven als Facebook en Twitter hadden hun draaiboeken deze keer al klaarliggen en ondernamen gelijk maatregelen om de verspreiding van het nieuwsverhaal aan banden te leggen, totdat meer duidelijk zou zijn over de authenticiteit en de herkomst van de e-mails.

Hoe zat het ook alweer met de Bidens in Oekraïne?

In 2014 trad Hunter Biden voor een riant salaris toe tot het bestuur van het Oekraïense energiebedrijf Burisma. Zijn vader Joe was toen vicepresident onder Obama en had onder andere Oekraïne in zijn portefeuille. Er zijn weinig mensen die geloven dat Hunter Biden enkel vanwege zijn unieke kennis van de Oekraïense gasmarkt is aangesteld en dat zijn politieke connecties daar niets mee te maken hadden. De lucratieve sinecure van Biden jr. straalt zeker niet goed af op de Bidens.

Maar van daadwerkelijke beïnvloeding is nooit iets gebleken. Joe Biden heeft altijd gezegd dat hij nooit met zijn zoon over Oekraïne gepraat heeft. En er is nooit bewezen dat er vanuit Burisma of Hunter Biden invloed is uitgeoefend op het Amerikaanse beleid, ondanks niet-aflatende pogingen vanuit het kamp-Trump om dat aannemelijk te maken.

Wat is het nieuws?

De New York Post publiceerde op woensdag een e-mail, waarin een Burisma-beamte Biden in 2015 bedankt zou hebben voor ‘de mogelijkheid om je vader te ontmoeten en wat tijd samen door te brengen’.

Als die ontmoeting inderdaad plaats heeft gevonden, dan zou dat betekenen dat Joe Biden niet de waarheid sprak, toen hij zei dat hij nooit met zijn zoon over Oekraïne gepraat heeft. De krant zelf noemt het een smoking gun.

Hoe geloofwaardig zijn die onthullingen?

Deskundigen zijn sceptisch. De New York Post publiceerde ook privéfoto’s van Hunter Biden, afkomstig uit hetzelfde datalek, die authentiek lijken. Maar het is onduidelijk of de e-mail zelf ook authentiek is: de krant laat alleen een foto van de mail zien, die deze week genomen is. Originele metadata ontbreken. De archieven lijken bovendien uit te wijzen dat Joe Biden op de bewuste dag heel andere bezigheden in zijn agenda had dan een ontmoeting. Het kan wel zijn dat hij in het voorbijgaan kort de hand heeft geschud.

De e-mail zou afkomstig zijn van een laptop, die Hunter Biden bij een reparatiewinkel zou hebben achtergelaten en nooit opgehaald. De baas van die winkel zegt ‘bijna zeker te weten’ dat de laptop door Hunter Biden zelf was gebracht, maar hij heeft een visuele beperking, dus zegt er niet voor in te kunnen staan. Dat hij de laptop ter beschikking stelde aan Rudy Giuliani die al jaren onbewezen samenzweringstheorieën over de Bidens in Oekraïne in het rond bazuint, maakt de meeste deskundigen nog sceptischer. Giuliani reageerde niet op verzoeken van andere media om de mail te mogen inspecteren.

Hoe schadelijk is dit voor Joe Biden?

Biden heeft enkele straatlengtes voorsprong in de peilingen, dus hij kan wel wat hebben. Zowel reguliere als sociale media zijn dit jaar meer op hun hoede dan in 2016, wat de kansen beperkt dat dit verhaal wekenlang het nieuws zal bepalen, zo lang het bewijs ervoor zo mager blijft.

Maar aandacht voor de opportunistische zaken van zijn zoon in Oekraïne doet Biden geen goed. Ook al valt hem persoonlijk niets aan te rekenen, de geur van vriendjespolitiek hangt wel om de lucratieve zaakjes van zijn zoon en Joe Biden reageert vaak nogal geprikkeld als hij daar vragen over krijgt.

