De Italiaanse regering wankelt, maar valt nog niet

Net nu Italië bijna 80.000 dodelijke coronaslachtoffers betreurt en het land recht op een door het virus veroorzaakte diepe economische crisis afkoerst, krijgt het er ook nog eens een regeringscrisis bij.

Want oud-premier Matteo Renzi heeft woensdagavond in Rome aangekondigd dat hij twee ministers en een staatssecretaris van zijn partij Levend Italië uit het kabinet haalt; het drietal neemt ontslag. Daardoor verliest de regering van Giuseppe Conte zijn meerderheid in het parlement, en wankelt.

De regering was al weken onstabiel omdat Matteo Renzi premier Conte steeds openlijk bekritiseerde. Renzi zei zich absoluut niet te kunnen vinden in de plannen die Conte – met een kleine groep ministers en ambtenaren – had gemaakt voor de besteding van de circa 200 miljard euro die Italië uit het Europese coronaherstelfonds kan krijgen. De centrumlinkse ex-regeringsleider verweet Conte een gebrek aan inspirerende ideeën over hoe dit land die ongekende meevaller kan gebruiken om te moderniseren, en de economie weer te laten bloeien. Door te dreigen uit de regering te stappen, had Renzi Conte de afgelopen dagen al gedwongen om het bestedingsplan aan te scherpen.

Beeld EPA

‘Democratie is geen realityshow’

Maar woensdagavond bleek dat onvoldoende. Op een persconferentie had Renzi nog veel meer kritiek op Conte: die beslist te veel in zijn eentje, betrekt het parlement niet bij besluiten over anticoronamaatregelen en regeert liever via live optredens op Facebook dan dat hij zijn beleid met de coalitiepartijen bepaalt. “Democratie is geen realityshow”, zei Renzi.

Politieke analisten schreven deze dagen lange stukken over Renzi’s ware beweegredenen om een regeringscrisis te ontketenen. Ze benadrukten de kille rivaliteit tussen Conte en Renzi, ze wezen op het gigantische ego van de oud-premier, ze verdenken senator Renzi ervan uit te zijn op meer en belangrijkere ministersposten voor zijn partij en misschien ook voor zichzelf. Uit opiniepeilingen bleek deze week dat de meeste kiezers Renzi niet kunnen volgen, en het vertrek van diens partij uit de regering middenin de epidemie onverantwoord zouden vinden.

Partijloze professor

Hoe deze regeringscrisis zich gaat ontwikkelen, weet niemand. Conte is nu aan zet. Deze partijloze professor leidt sinds ruim een jaar een schurende en fragiele coalitie van Vijfsterrenbeweging, de centrumlinkse Democratische Partij en Renzi’s splinterpartijtje Levend Italië. Conte wil graag doorregeren tot aan 2023 en zou Renzi – ondanks diens bijtende kritiek – meer ministersposten kunnen geven om de regering overeind te houden.

“Het lijkt me dat Renzi daar best voor open staat”, concludeerde Massimo Giannini, de hoofdredacteur van dagblad La Stampa, woensdagavond vlak na de persconferentie op tv-zender Rai 3. Maar Conte zou ook op een groepje loslopende parlementariërs kunnen gaan steunen. De premier kan er ook voor kiezen om af te treden en plaats te maken voor een opvolger die doorgaat met dezelfde coalitiepartijen. De meeste commentatoren achten de kans op vervroegde verkiezingen klein.

