De Iraakse zomer (50 graden en warmer) wordt onleefbaar voor wie geen koelte kan betalen

Wanneer je op een van de heetste plekken ter wereld woont, is het moeilijk slapen. In het zuiden van Irak, waar het al dagen boven de 50 graden Celsius is en ’s nachts slechts met zo’n 15 graden afkoelt, zijn veel mensen inmiddels doodop. Iets van verkoeling is er amper; de afgelopen dagen zijn er continu stroomstoringen waardoor er niet meer dan een paar uur elektriciteit per dag wordt geleverd.

In een filmpje dat op sociale media rondgaat, laat een man in het zuidelijke Basra – waar het deze week 52 graden werd – zien hoe hij ’s nachts zijn kinderen in de auto legt en de motor laat draaien, om zo de airco aan te kunnen zetten. Het is een van de weinige momenten dat ze rustig slapen.

Airco is onbetaalbaar privilege

Wie genoeg geld heeft kan het zich veroorloven een privé-generator te betalen om de airco thuis te laten draaien, maar rekeningen van vaak meer dan honderd dollar per maand zorgen ervoor dat dit voor veel mensen een onbetaalbaar privilege is.

De gevolgen daarvan zijn goed zichtbaar: veel ouderen en kleine kinderen raken oververhit, koelkasten vallen uit, waardoor eten bederft, en ziekenhuizen moeten steeds meer mensen opnemen die last hebben van hitteberoertes of ademhalingsproblemen. Regelmatige watertekorten maken de situatie nog hachelijker.

Naast de hoge temperaturen heeft het zuiden van Irak ook te maken met fikse watertekorten. Beeld AFP

In Basra is inmiddels de maat vol, en zijn demonstranten deze week de straat opgegaan om te protesteren tegen de tekorten, die de hittegolf bijna ondraaglijk maken. “We zullen blijven demonstreren voor elektriciteit en water, wat toch vrij basale eisen zijn”, vertelde de 35-jarige Ali Hussein aan persbureau AP.

Veel van de demonstranten steunen de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr, die bij de verkiezingen vorig jaar de meeste zetels won. Hij positioneert zich als een buitenstaander die de corruptie in Irak – deels de reden voor de elektriciteits- en watertekorten – wil bestrijden, hoewel ook zijn beweging beschuldigd wordt van omkooppraktijken.

Beeld Bart Friso

Al-Sadr trok zich vorige maand terug uit het parlement, waardoor Irak nu in een politieke impasse verkeert. Hij roept op tot nieuwe verkiezingen, en spoort regelmatig zijn aanhangers aan de straat op te gaan – of, zoals twee weken geleden, het parlement te bezetten – om zo druk uit te oefenen op zijn politieke tegenstanders.

Maar ook dit soort manifestaties wordt gehinderd door de hitte. Zo vielen tijdens een gebedsbijeenkomst vrijdag in Bagdad, waarvoor honderdduizenden aanhangers van al-Sadr zich hadden verzameld, mensen flauw en moesten sommigen worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoewel Bagdad een paar honderd kilometer boven Basra ligt, werd het ook hier bijna 50 graden.

Aanhangers van Moqtada al-Sadr die vrijdag in het centrum van Bagdad samenkwamen, zoeken verkoeling. Beeld AFP

“Wanneer het windstil was, voelde het alsof ik werd geroosterd in een oven. En als er een briesje was, voelde het alsof er een föhn in mijn gezicht werd geblazen, op volle kracht”, vertelt Haafez Alobaidi, een van de demonstranten, aan Al Jazeera. “Je zou denken dat als je in Irak woont, je wel zou wennen aan dit weer, maar nee, geen enkel mens hoort in dit soort omstandigheden te leven.”

Hoewel de zomers in Irak altijd heet zijn geweest, zijn dit soort extremen volgens experts van een andere orde. Irak wordt door de Verenigde Naties in de top vijf geplaatst van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, met name door de temperatuurstijging. Onderzoekers van het Duitse Max Planck Instituut waarschuwen ervoor dat de temperaturen in delen van Irak de komende decennia kunnen oplopen tot 56 graden, en zelfs hoger, waardoor hele regio’s ‘onleefbaar’ dreigen te worden.

