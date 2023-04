De inwoners van Khartoem kunnen geen kant op. ‘De gevechten zijn angstaanjagend’

‘Ons eten en drinkwater is op’

Duaa Tariq (30)

Mensenrechtenactivist, curator van tentoonstellingen

Khartoum

“Ik hoop dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komt zodat we weer de straat op kunnen om te strijden voor democratisering. Dit geweld wordt niet gesteund door het volk. Het zijn twee generaals die vechten voor de macht zodat ze nooit zullen worden berecht voor de oorlogsmisdaden die ze hebben begaan. En dat over de hoofden van normale burgers.

“Sinds zaterdag kan ik mijn appartement niet meer uit. Ik woon vlakbij het vliegveld en een belangrijk kamp van de Rapid Support Forces (RSF). Hierdoor wordt er continue vlakbij gevochten en ook geregeld gebombardeerd. Via een buurtapp hoorde ik dat al vier burgers in mijn wijk zijn omgekomen, onder wie een moeder, haar zoon en een 11-jarige jongen.

Duaa Tariq: ‘Het is hier 40 graden Celsius, maar we kunnen geen ramen opendoen vanwege de rondvliegende kogels.’

“Omdat de doelen van de RSF zwaar onder vuur worden genomen, trekken strijders van de RSF nu mijn wijk in. Dit maakt het voor ons burgers nog gevaarlijker. Ik maak me zorgen over het leven van mijn zus en haar tweejarige zoontje. Normaal woon ik alleen, maar zij waren toevallig hier aan het logeren en zitten nu met mij hier opgesloten.

“Ons eten en drinkwater is sinds maandag op. Sinds zaterdagochtend is de stroom uitgevallen. En uit de kraan komt ook geen druppel want we hebben elektriciteit nodig om het water omhoog te pompen. Het is zomer en overdag ruim 40 graden Celsius. We kunnen niks opendoen vanwege de rondvliegende kogels. Ik maak me zorgen hoe we dit nog gaan volhouden. Sinds 2019 neem ik deel aan de protesten voor democratie die nog steeds wekelijks werden gehouden. Ik hoop dat dit geweld onze roep om democratie niet zal doen verstommen.”

‘Ik maak me zorgen over mijn ouders en broers’

Ibrahim Alduma (30)

Onderzoeker bij internationale organisatie

Khartoum

“De gevechten zijn angstaanjagend. Urenlang schudde mijn appartement door alle bombardementen en gevechten. Ik woon op twee kilometer van het presidentieel paleis waar hevige gevechten uitbraken. De stroom viel uit en op een gegeven moment was de batterij van mijn telefoon bijna op. Ik vreesde dat ook bommen op mijn appartement zouden vallen. Daarom besloot ik de gok te wagen en te proberen om tijdens het staakt-het-vuren afgelopen zondag naar mijn broer te vluchten.

“Op straat was het allerminst rustig. Er waren nog steeds luchtaanvallen. Ook kwam ik strijders tegen, van de Rapid Support Forces (RSF) en militairen van het officiële leger. De militairen intimideerden me. Ze trapten me en vroegen of ik van de RSF was. Uiteindelijk lieten ze me gaan en lukte het me om het huis van mijn broer te bereiken. Hij woont in Omdurman – een zusterstad van Khartoum – aan de andere kant van de brug. Het is hier rustiger en we hebben nog genoeg eten en drinken. Ook heeft mijn broer zonnepanelen waardoor we zelfs stroom hebben.

Ibrahim Alduma: ‘Deze twee generaals hebben veel wapens en ik vrees dat geen van hen kan winnen.’

“Maar ik maak me zorgen over mijn ouders en zeven broers. Zij wonen in Al-Fashir, de hoofdstad van Noord-Darfur, waar hevige gevechten zijn. Ook hoorde ik dat dokters en verpleegsters het belangrijkste ziekenhuis in Khartoum moesten ontvluchten vanwege luchtaanvallen. Ik maak me zorgen over wat er gaat gebeuren. Deze twee generaals hebben veel wapens en ik vrees dat geen van hen kan winnen. Hierdoor kunnen deze gevechten lang doorgaan.”

‘Het was te gevaarlijk om naar een ziekenhuis te gaan’

Nelly Caesar Arkangelo (42)

Huisvrouw

Khartoum

“We wisten dat er spanningen waren. Maar deze geweldsexplosie hebben we nooit zien aankomen. Khartoum was een relatief rustige en veilige stad, zeker toen Omar al-Bashir [die in 2019 werd afgezet, red.] nog president was. In 2021 vond weliswaar een coup plaats. Ook werden wekelijks nog protesten gehouden voor democratisering, waarbij politie regelmatig traangas gebruikte. Maar dat is niets vergelijken met wat er nu gebeurt.

“Onze hoofdstad wordt inmiddels al vier dagen continue bestookt met artillerievuur en bombardementen, ook vlakbij ons huis. Mijn huishoudelijke hulp probeerde per motortaxi haar huis te bereiken. Maar militairen vuurden zeker tien kogels op haar af waarbij ze een schotwond aan haar enkel opliep. Het was te gevaarlijk om naar een ziekenhuis te gaan, dus hebben we zelf de wond verzorgd en uiteindelijk gelukkig een dokter gevonden die haar hier heeft geholpen.

Nelly Caesar Arkangelo: ‘Mijn 6-jarige dochter zegt dat ze snapt dat het oorlog is. Ze zegt dat het oké gaat met haar zolang ik en haar vader bij haar zijn.’

Thuis proberen we de kinderen af te leiden. Zo heb ik pannenkoeken gebakken, maar ik moest telkens schuilen vanwege oorverdovend artillerievuur vlakbij. Mijn zoontjes van één en drie jaar krijgen er nog weinig van mee. Mijn zesjarige dochter zegt dat ze snapt dat het oorlog is. Ze zegt dat het oké gaat met haar zolang ik en haar vader bij haar zijn.

“Toen het geweld zaterdag uitbarstte, dachten we dat het één of twee dagen zou duren. Maar inmiddels heb ik geen idee hoelang dit nog gaat duren. Het probleem is dat niet alleen beide partijen het eens moeten worden maar dat ook nog eens alle strijders in de straten zich vervolgens aan een bestand moeten gaan houden.”

