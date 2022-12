In Iran is er voor het eerst een demonstrant geëxecuteerd die tijdens de protesten van de afgelopen maanden is opgepakt. Het gaat om de 23-jarige Mohsen Shekari, die donderdagochtend vroeg werd opgehangen. Zijn familie stond buiten de gevangenis te wachten op nieuws toen hij geëxecuteerd werd; ze waren niet van tevoren ingelicht.

Shekari was veroordeeld voor moharabeh, oftewel ‘strijd tegen God’, vanwege het blokkeren van een straat in Teheran en het met een mes verwonden van een lid van de Basij – een paramilitaire organisatie van vrijwilligers die deel uitmaakt van de Revolutionaire Garde.

Het is niet duidelijk of Shekari dit ook werkelijk gedaan heeft. Iraanse staatsmedia hadden een video gepubliceerd waarin hij een bekentenis aflegt, maar daarop is ook te zien dat hij blauwe plekken op zijn gezicht heeft. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Shekari gemarteld is en zou zijn gedwongen een valse getuigenis af te leggen.

De vrees is groot dat dit het begin is van een executiegolf van demonstranten die de laatste maanden zijn opgepakt en ter dood zijn veroordeeld. Momenteel hebben 21 demonstranten de doodstraf opgelegd gekregen, meldt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de veroordelingen het resultaat van ‘schijnprocessen’ die zijn bedoeld om deelnemers aan de volksopstand te intimideren.

‘Onmiddellijk en fel reageren’

Activisten roepen de internationale gemeenschap op de druk op het Iraanse regime op te voeren om geen verdere executies uit te voeren. Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur van de in Noorwegen gevestigde ngo Iran Human Rights, sluit zich daarbij aan. “De internationale gemeenschap moet onmiddellijk en fel reageren op deze executie”, laat hij weten in een verklaring. “Als de executie van Mohsen Shekari geen ernstige gevolgen heeft voor de Iraanse regering, zullen we te maken krijgen met massa-executies van demonstranten.”

Nadat het nieuws van Shekari’s executie bekend werd kwamen er verontwaardigde reacties vanuit het buitenland, maar van verdere repressieve maatregelen tegen het Iraanse regime lijkt vooralsnog geen sprake. Sommige betrokkenen bij de executie, zoals de rechter die Shekari veroordeelde, staan al op de Amerikaanse sanctielijst.

In Europa werd veroordelend gereageerd op de executie. Minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra zei ‘alle registers te willen opentrekken’ om de mensen in Iran te helpen. Zijn Britse en Duitse collega’s uitten zich ook fel: James Cleverly zei ‘verbolgen’ te zijn over de executie en Annalena Baerbock zei dat de executie laat zien dat ‘de minachting van het Iraanse regime voor de mensheid geen grenzen kent.’

