De inflatie is nog hoog, maar dat komt ook door de meetmethode

De inflatie is iets gedaald in oktober, maar ligt met 16,8 procent nog altijd hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt natuurlijk doordat energie zo duur is. In oktober zelfs twee keer zo duur als in oktober vorig jaar. Althans, volgens de meetmethode die het CBS momenteel gebruikt.

Het manco van deze methode is dat die niet zo goed kan omgaan met de grillige energiemarkt van het laatste jaar. Het CBS wil daarom een nieuwe methode gaan introduceren, die de energieprijzen meer in detail kan bepalen. Uit de eerste resultaten blijkt nu dat dit meerdere procenten aan inflatie kan schelen.

Niet iedereen krijgt elke maand een nieuw contract

Om de inflatie te berekenen kijkt het CBS naar de actuele prijzen van een heel pakket aan goederen en diensten, zoals voeding, persoonlijke verzorgingsproducten, hotelovernachtingen en kleding.

Voor energie gaat het CBS elke maand uit van de prijzen van nieuwe contracten. Maar lang niet iedereen heeft op hetzelfde moment een nieuw contract, met een nieuwe prijs. Zo zorgt de huidige methode ervoor dat de inflatie bij sterk stijgende prijzen wordt overschat, zegt het CBS. Omgekeerd gebeurt hetzelfde: bij sterk dalende prijzen, wordt de inflatie onderschat.

Samenwerken met energiebedrijven

Om de energieprijzen verfijnder in kaart te brengen, is het CBS gaan samenwerken met energiemaatschappijen. Hierdoor krijgt het nu inzicht in de energiekosten van 75 procent van alle huishoudens in Nederland.

Uit de voorlopige analyse van die data blijkt dat de prijsstijgingen van gas en elektriciteit sinds de herfst van 2021 veel lager zouden uitvallen. In maart van dit jaar stegen de gasprijzen volgens het CBS bijvoorbeeld met 161 procent. Maar volgens de nieuwe data zou dat ergens tussen de 14 en 83 procent moeten liggen.

De inflatie zou het afgelopen jaar lager zijn uitgevallen, als de energieprijzen preciezer waren gemeten. Het CBS gebruikt hier een marge (bandbreedte) voor de nieuwe berekeningen, omdat de cijfers onzeker zijn. Beeld CBS

Dat heeft ook gevolgen voor de inflatie. Die bedroeg in maart 9,7 procent. Maar als de energieprijzen anders waren gemeten, was de inflatie uitgekomen op 4,7 tot 7 procent. Het CBS heeft dit soort berekeningen uitgevoerd tot en met augustus. Voor de maanden erna zijn nog onvoldoende gegevens.

De uitkomsten zijn nog onzeker

Het CBS geeft een marge, omdat het nog niet helemaal zeker is van de uitkomst. Het werkt nu met verschillende methodes, waarbij ook met verschillende aannames en scenario’s is gewerkt. Ook zijn de data nog onvolledig.

“De berekeningen zijn uitgevoerd op data van energieleveranciers die samen 75 procent van de markt dekken. We weten dat de ontbrekende 25 procent een andere samenstelling heeft, maar niet precies hoe die is. We zijn er nog mee bezig om daar ook een inschatting van te krijgen, maar voor nu betekent dit dat er nog een ruime marge van onzekerheid zit op de uiteindelijke uitkomsten”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

De invoering van een nieuwe meetmethode wordt medio 2023 verwacht. Het inflatiecijfer voor oktober betreft een eerste raming op basis van een Europese rekenmethode. Op 8 november komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de reguliere cijfers.

