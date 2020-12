De Indiase Jyoti fietste 1200 kilometer om haar vader thuis te brengen

Als ik dit niet doe, dan overleven we niet. Met die gedachte deed de 16-jarige Jyoti Kumari iets onvoorstelbaars tijdens de Indiase lockdown in mei. Met haar gewonde vader achterop fietste het kleine, tengere meisje 1200 kilometer, dwars door het snikhete noorden van India, om thuis te komen.

“Ik dacht écht dat we anders zouden sterven”, zegt Jyoti maanden later in haar ouderlijk huis in Sirhulli, een dorp met een modderige, deels overstroomde hoofdweg in de Indiase deelstaat Bihar. Omringd door haar ouders, twee jongere broertjes en zusje zit ze op een plastic stoel op de tweede verdieping van een kleine bakstenen woning. Die verdieping werd er de afgelopen maanden op gebouwd met geld dat de familie kreeg van meerdere lokale politici, nadat Jyoti’s zware fietstocht de wereldpers haalde. Ook heeft het huis nu een eigen toilet.

Net als de meeste mannen in het dorp werkte Jyoti’s vader, Mohan Paswan, de afgelopen decennia in grote steden ver weg. Eerst in Kolkata en de laatste jaren in Gurugram, een stad die deel uitmaakt van India’s hoofdstedelijke regio rondom New Delhi. Het geld dat hij verdiende als chauffeur van een elektrische tuktuk stuurde hij elke maand naar zijn gezin in het dorp. Totdat hij in januari een ongeluk kreeg, waardoor hij met een diepe wond in zijn been op bed belandde. Jyoti, een verlegen meisje dat ruim een jaar eerder toch al met school was gestopt, werd naar Gurugram gestuurd om voor hem te zorgen.

Honderdduizenden mensen te voet over lege snelwegen

En toen brak de pandemie uit, waarop de Indiase premier Narendra Modi eind maart een zeer strenge landelijke lockdown aankondigde. Alle arbeidsmigranten verloren van de ene op de andere dag hun inkomen bij fabrieken, bouwplaatsen en huishoudens, terwijl er geen openbaar vervoer was om terug naar hun dorpen te reizen. Beelden van honderdduizenden mensen die te voet over lege snelwegen naar huis liepen, gingen de hele wereld over.

Jyoti en haar vader gingen niet meteen weg, vanwege zijn verwondingen. Maar het geld, en het geduld van hun huisbaas, raakte op. Jyoti’s vader had al maanden niets verdiend, en de lening die haar moeder had afgesloten was opgegaan aan dokterskosten. “Eerst sloot de huisbaas de elektriciteit af”, vertelt Jyoti. “Kort daarna eiste hij huur. We zouden op straat zijn beland.”

Het was Jyoti’s idee om een tweedehands fiets te kopen en op die manier thuis te komen. Hoelang ze heeft gefietst, met haar vader achterop, weet ze niet precies. Het moet tussen de acht en elf dagen zijn geweest, inclusief een enkele korte lift met een vrachtwagen. Makkelijk was het zeker niet: “Een keer viel ik bijna flauw. Het was meer dan 45 graden, en we moesten afwachten wanneer we konden eten en drinken.”

Weer in de schoolbanken

Haar moed en volharding spraken tot de verbeelding en werden door media in heel India en de wereld opgepikt. Dat heeft Jyoti’s leven veranderd – en niet alleen vanwege de donaties die haar gezin uit meerdere hoeken kreeg. Vóór de lockdown had haar vader een huwelijkskandidaat voor haar in gedachten. “Ze was niet geïnteresseerd in school, dus dan is trouwen een logische stap”, zegt hij verontschuldigend.

Maar een minderjarig meisje uithuwelijken, hoe gebruikelijk ook voor arme gezinnen in India, gaat niet wanneer de rest van de wereld meekijkt. “Er kwamen veel politici en journalisten op bezoek”, vertelt Jyoti. “Die zeiden allemaal: je moet je school afmaken.” En dus zit Jyoti weer in de schoolbanken. Zolang de scholen vanwege de coronacrisis dicht zijn, volgt ze klassen bij een lokaal bijlesinstituut. “Ik hoop na school verder te kunnen studeren”, zegt ze.

Zonder haar zware fietstocht had ze hier nooit over kunnen dromen, erkent Jyoti. “Maar daar stond ik onderweg niet bij stil. Op dat moment wilden we alleen thuis geraken.”

In 2021 verschijnt Aletta André’s jeugdroman ‘Het meisje dat door India fietste’, geïnspireerd op het verhaal van Jyoti Kumari, bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff.

