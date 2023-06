De impopulaire Mike Pence kan het zijn oude baas Trump toch best lastig maken

Het hing al een tijd in de lucht, maar voormalig vicepresident Mike Pence gaat officieel een gooi doen naar het Amerikaanse presidentschap. Om die functie te bemachtigen zal de 63-jarige Republikein allereerst zijn oude baas moeten verslaan: oud-president Donald Trump.

Pence rondde maandag het verplichte papierwerk af, en zal zijn kandidatuur woensdag formeel aankondigen op een bijeenkomst in de staat Iowa. Republikeinen mogen daar als eerste stemmen op hun kandidaat. Pence hoopt in Iowa vooral de gunst te winnen van de vele evangelische christenen. Hij noemt zichzelf ‘een christen, een conservatief en een Republikein’, en wel ‘in die volgorde’.

Echt hoge ogen gooit Pence vooralsnog niet. Trump is in alle peilingen veruit de favoriet onder de Republikeinse kandidaten, Pence staat met afstand op de derde plaats. Bijna de helft van de Republikeinen steunt Trumps kandidatuur, ongeveer 4 procent die van Pence. En echt onderscheidend is Pence ook niet: andere kandidaten, zoals Nikkey Haley, die net als Pence diende onder Trump, richten zich op hetzelfde evangelische electoraat en zijn daarnaast beter van de tongriem gesneden dan de trage en weinig energieke Pence.

Matigende invloed

Pence heeft als voormalig vicepresident een streepje voor op de andere medekandidaten die onder Trump hebben gediend. Hij zal in zijn campagne dan ook proberen om de prestaties van de Trump-regering te claimen en pleiten voor een voortzetting van die regering, maar dan zonder de onberekenbare Trump.

Op die manier hoopt hij ook het deel van het Republikeinse establishment aan zich te binden dat niets van Trump wil hebben. Veel Republikeinen hoopten dat Pence tijdens de regering-Trump een matigende invloed zou hebben op de oud-vicepresident. Die kwam pas na de verkiezingsnederlaag van Trump in 2021, toen hij weigerde de uitslag te betwisten.

Dat besluit is hem door Trump nog niet vergeven, en door veel conservatieven evenmin. In april werd Pence uitgejouwd door het publiek, toen hij verscheen op een bijeenkomst van de grootste wapenlobby NRA. Extra pijnlijk was dat die plaatsvond in zijn eigen thuisstaat Indiana.

Oppositie versplintert

Tegelijkertijd kan Trump ook garen spinnen bij Pence’ kandidaatstelling, want hoe meer kandidaten er zijn, hoe groter de kans dat de oppositie tegen hem versplintert. Dinsdag stond alweer een nieuwe kandidaat op: de voormalig gouverneur van New Jersey Chris Christie.

Hoewel de kansen voor Pence niet zo groot zijn, kan hij het Trump toch lastig maken. Trump kan hem immers moeilijk aanvallen op zijn politieke cv en eerdere beleidskeuzes, want een aanval op Pence’ beleid is een aanval op die van hemzelf.

