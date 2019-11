De impeachment van Trump belooft een waar tv-spektakel te worden voor de Amerikaanse kijker

De impeachment-verhoren zijn vanaf woensdag op tv te volgen. Twee ervaren diplomaten doen als eerste getuigen publiekelijk hun verhaal.

Amerikanen kunnen er eindelijk voor gaan zitten. Na maanden waarin onthullingen over Trump en Oekraïne elkaar opvolgden, begeleid door ontkennende tweets van de president zelf, gaan Democraten en Republikeinen live op televisie vertellen hoe volgens hen de vork in de steel zit.

Twee diplomaten zullen woensdag hun opwachting maken in impeachment-verhoren in het Huis van Afgevaardigden: William Taylor en George Kent. Ze raakten tegen hun zin betrokken bij het onder druk zetten van Oekraïne om een corruptie-onderzoek te beginnen naar ex-vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Zo’n onderzoek naar zijn tegenstrever zou Trump helpen bij zijn herverkiezing. Daarmee vermengde hij, zo luidt de beschuldiging, zijn ambt als president en zijn ambities als politicus.

Herkansing op tv

Voor de Democraten is het getuigenverhoor een herkansing. Toen afgelopen maart speciaal aanklager Robert Mueller zijn rapport inleverde over de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 en over mogelijke belemmering van het onderzoek daarnaar door Trump zelf, stond het land niet echt op zijn kop.

Mueller zag ervan af de president van het misdrijf ‘belemmering van de rechtsgang’ te beschuldigen. Zijn mededeling dat hij de president daar ook niet van vrijpleitte moest genoeg zijn, vond hij. Eventuele consequenties moest het Congres maar trekken. Ook toen Mueller, zeer tegen zijn zin, zijn rapport voor een commissie van het Huis moest komen toelichten, werd het geen tv-spektakel.

Spanning opbouwen

Deze keer hebben de Democraten, die in het Huis van Afgevaardigden de lakens uitdelen, meer willige getuigen. En ze beschuldigen de president dit keer van een misstap die voor het publiek makkelijker te begrijpen is. Door militaire hulp aan Oekraïne te blokkeren, zeggen ze, pleegde hij in feite internationale afpersing. Tijdens de hoorzittingen zullen ze de spanning zorgvuldig opbouwen, regelmatig met nieuwe dingen komen en op die manier zo veel mogelijk televisiekijkers ervan proberen te overtuigen dat Trump afgezet moet worden.

Het verhaal van de Republikeinen zal zijn dat van afpersing geen sprake was. Een gewoon verzoek aan Oekraïne om een onderzoek naar de Bidens vinden ze verdedigbaar. Dat blijkt uit het feit dat ze Hunter Biden als getuige willen horen. De Democratische commissievoorzitter Adam Schiff zal dat verzoek waarschijnlijk afwijzen. Hij wil niet dat de hoorzittingen over de – onbewezen – beschuldigingen tegen de Bidens gaan.

Topdiplomaat William Taylor, een belangrijke getuige in het impeachment-proces. Beeld AP

Oneerlijke schertsvertoning

De afgelopen weken hebben de Republikeinen benadrukt dat de hele impeachmentprocedure een oneerlijke schertsvertoning is. “Ze hebben me net uitgelegd dat ik op die nep-hoorzittingen geen advocaat heb”, twitterde de president zelf verontwaardigd.

De twee getuigen die woensdag komen, zijn allebei ervaren diplomaten, die zowel onder Democratische als Republikeinse presidenten hebben gewerkt. William Taylor is de zaakgelastigde in Oekraïne. Hij studeerde aan de militaire academie West Point, vocht in Vietnam, werkte voor het Amerikaanse bestuur in Irak en was ambassadeur in Oekraïne van 2006 tot 2009.

Vriendelijkheden twitteren

In eerdere, besloten verhoren, waarvan verslagen zijn gepubliceerd, vertelde hij hoe hij er na zijn aantreden in juni 2019 achter kwam dat er een onofficieel diplomatiek kanaal was van het Witte Huis naar de regering van Oekraïne, aangestuurd door Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani en de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland.

George Kent werkt op de afdeling Europa en Eurazië van het ministerie van buitenlandse zaken. Hij diende eerder op posten in Polen, Oezbekistan en Thailand. Taylor en Kent zijn allebei nauw betrokken bij de lotgevallen van de getuige die vrijdag komt, Marie Yovanovich, voormalig Amerikaans ambassadeur in Oekraïne. Taylor volgde haar op nadat ze in mei 2019 van haar post werd ontheven. Kent heeft in Washington gezien hoe ze daar werd zwartgemaakt, kennelijk omdat ze niet wilde meewerken aan de druk op Oekraïne.

Yovanovich zelf heeft in een besloten verhoor verteld hoe Gordon Sondland uitlegde hoe ze haar baan misschien kon redden: iets vriendelijks twitteren over Donald Trump.

