De huurlingen van Wagner veroveren Afrika voor goud, hout en diamanten

In de race om grondstoffen breidt Rusland zijn invloed uit in Afrika. Dat doet het met de hulp van het huurlingenleger Wagner Group. De Russische vechtersbazen worden betaald met hout, goud en diamanten.

Het laatste wapenfeit van Wagner in Afrika: zwaarbewapende Russische huurlingen die diamanthandelaars assisteren bij het ‘uitkiezen’ van geschikte stenen, in diamantmijnen van de Centraal Afrikaanse Republiek. Diamanten die, via aan Wagner gelieerde bedrijven en gehuld in nevelen, hun weg vinden naar de Europese markt.

Dergelijke diamantsmokkel die journalisten van onderzoeksgroep EIC recentelijk blootlegden, is toch lang niet het dodelijkste wapenfeit van Wagner, een Russische private military contractor, in Afrika.

Wagner is het huurlingenleger van oligarch Jevgeni Prigozjin, een persoonlijke vriend van de Russische president Vladimir Poetin. Zijn bedrijf mag volgens de Russische wet eigenlijk niet eens bestaan, maar toch treedt het sinds het begin van de Oekraïne-oorlog steeds vaker voor het voetlicht: de Russen maken er geen geheim van dat Wagner meevecht in de oorlog, onlangs werd een onderdeel van het bedrijf in het bezette oosten van Oekraïne gebombardeerd.

Boskapbedrijven die bij Afrikaanse regimes concessies aftroggelen

Zo geheimzinnig is het bedrijf zelf niet meer, maar de werkwijze is nog altijd schimmig. Toch wordt uit verschillende rapporten van ngo’s, overheden en journalistieke projecten aardig duidelijk dat er onder de grote paraplu van Prigozjin tal van aan Wagner gelieerde bedrijfjes bestaan die als verlengstuk dienen van het Kremlin: van de trollenfabrieken die de Amerikaanse presidentsverkiezingen probeerden te beïnvloeden, tot boskapbedrijven die bij Afrikaanse regimes concessies aftroggelen.

Beeld Anne Blaak

Lang voor de invasie van Oekraïne was Wagner actief in verschillende Afrikaanse landen. Daar heeft het zijn aanwezigheid de afgelopen tien jaar gestaag uitgebouwd - parallel aan de hernieuwde interesse van Rusland in Afrika. Wat opvalt is dat het bedrijf met name een vruchtbare voedingsbodem vindt op plekken waar wetteloosheid vrij spel heeft, landen waar de veelal militaire dictators wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken om binnenlandse oppositie te onderdrukken. Dat in combinatie met een enorm reservoir aan kostbare natuurlijke grondstoffen die als betaalmiddel kunnen dienen voor de diensten van het huurlingenlegioen. Zoals in het geval van de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), in overvolle gevangenissen worden mannen geronseld die worden ingezet in Oekraïne.

Dankzij datzelfde Wagner in de cel

Eerder al was duidelijk dat Prigozjin hoogstpersoonlijk uit Russische gevangenissen strijders plukt om in te kunnen zetten aan het front in Oekraïne. In november bleek uit onderzoek van The Daily Beast dat Wagner ook uit gevangenissen in de CAR strijders vindt, die het vechten in een Russische oorlog verkiezen boven het uitzitten van een levenslange gevangenisstraf. Tussen deze ‘black Russians’, zitten moordenaars, verkrachters, en ironisch genoeg opstandelingen die dankzij datzelfde Wagner in de cel terecht zijn gekomen.

Het huurlingenlegioen is prominent aanwezig in het land, sinds president Faustin-Archange Touadéra in 2018 een overeenkomst tekende met Wagner, om zijn leger te trainen in de strijd tegen rebellerende facties in het land. Maar na de onrust in aanloop van de verkiezingen van eind 2020 - waarbij het Touadéra’s tegenstander werd verboden mee te doen - namen de Russen al snel een belangrijker rol op zich. Inmiddels zou de president de huurlingen gebruiken als zijn persoonlijke lijfwachten.

Oproep in Congo om met de Russen mee te vechten, in 2019. Beeld ANP / Redux / The New York Times Syndication

De Russen maakten zich daarbij de afgelopen jaren meermaals schuldig aan ongecontroleerd geweld, plunderingen en verkrachtingen in het land, aldus verschillende mensenrechtengroeperingen en de Verenigde Naties. Wagner was de afgelopen twee jaar bij tientallen geweldsincidenten betrokken, zo zette Human Rights Watch (HRW) op een rij, waarvan meer dan de helft gericht was tegen burgers.

Lichamen in een greppel langs de weg begraven

Een voorbeeld daarvan is de slachtpartij bij Bossangoa, waar bij een door Wagner opgezette wegblokkade zeker twaalf ongewapende burgers zouden zijn doodgeschoten, zo bericht HRW in een rapport op basis van tientallen ooggetuigenverslagen. De lichamen werden in een greppel langs de weg begraven. Drie Russische journalisten die in 2018 werkten aan een documentaire over de aanwezigheid van Wagner in de CAR, werden vermoord.

De CAR is inmiddels verworden tot een soort ‘kolonie van Rusland’, zegt Ton Dietz, emeritus hoogleraar Afrikastudies. “Rusland was altijd al een belangrijke wapenleverancier voor veel landen in Afrika, met name de CAR.” Die wapens, of huurlingen, worden deels betaald via schimmige deals. “Op het moment dat Wagner er actief werd, zie je dat die betalingen hoogstwaarschijnlijk via aandelen in mijn- en bosbouwbedrijven worden voldaan.”

De CAR, één van de armste landen ter wereld, gunt de Russen bijvoorbeeld lucratieve goud- en diamantcontracten aan Wagner gelieerde bedrijven; maar ook tropisch hardhout. Zo gunde de regering in 2019 een oppervlakte van bijna 200.000 hectare aan bos aan het verder onbekende bedrijf Bois Rouge.

Heel handig sancties omzeilen

Het journalistieke onderzoekscollectief EIC bracht recent naar buiten dat dit bedrijf ook onder de paraplu van Prigozjin valt, net als Diamville, dat diamanten het land uit blijkt te krijgen buiten de internationale afspraken om. Diamanten die vaak genoeg geplunderd worden door huurlingen van Wagner.

“Wat mij intrigeert”, zegt Dietz, “is de financiële kant van de zaak.” Het is volgens hem niet voor niets dat de CAR, één van de armste landen ter wereld, waar slechts tien procent van de bevolking toegang heeft tot het internet, in april dit jaar de bitcoin instelde als wettig betaalmiddel - naast El Salvador als enige land ter wereld. “Met zo’n cryptomunt zijn deals als met Wagner onmogelijk te traceren. Daarmee kun je heel handig sancties omzeilen, bijvoorbeeld op het gebied van diamantexport.”

De toenemende afhankelijkheid van de regering in de Centraal Afrikaanse Republiek van Wagner zorgt ervoor dat de samenwerking met de in het land aanwezige VN-vredesmissie onder druk staat, op vergelijkbare wijze als dat in Mali het geval is. Daar riep het kolonelsbewind van Assimi Göita eind 2021 de hulp in van Prigozjin in de strijd tegen jihadistische opstandelingen - tot dan toe werkte het hierin nog samen met Frankrijk.

Om de Fransen de schuld te kunnen geven

Sinds de samenwerking met Wagner is het aantal gewelddadige incidenten in het land fors toegenomen. Het afgelopen jaar was het dodelijkste jaar tot nu toe in het land dat al decennia wordt geplaagd door burgeroorlog: in 2022 zouden zeker 500 burgers zijn omgekomen bij incidenten waarbij Wagner-soldaten betrokken waren, waaronder het bloedbad bij Moura, waar 300 burgers zijn afgeslacht.

Het Malinese leger ontkent dat er burgerslachtoffers vallen bij het onderdrukken van de rebellen, en mocht dat gebeuren, was dat de schuld van Frankrijk, zo zegt het nu. Ook daarvoor maakt het gebruik van desinformatiecampagnes, ingestoken door, inderdaad, Wagner. Zo beschuldigde Frankrijk de huurlingen er eerder dit jaar van tientallen lichamen te hebben begraven nabij het stadje Gossi, in de buurt van een voormalig Frans kampement, om de Fransen de schuld te kunnen geven van dit massagraf.

Om dergelijk nepnieuws aan te jagen activeerde het bedrijf diverse nepaccounts op onder andere Twitter, zo claimt het Amerikaans ministerie van buitenlandse zaken, op vergelijkbare wijze als Prigozjins trollenfabriek Internet Research Group in 2016 de Amerikaanse verkiezingen poogde te beïnvloeden. Volgens deze trollen was het Frankrijk helemaal niet te doen om het land te bevrijden van jihadistische opstandelingen, maar om het veiligstellen van uraniumvoorraden. De Russische invloed in Mali zorgde er uiteindelijk voor dat de Fransen, de voormalige kolonisator, zich in augustus, na tien jaar militaire aanwezigheid, uiteindelijk terugtrokken.

Waarom via Wagner, waarom niet gewoon open en bloot? “Het is natuurlijk een interessante manier om het spel te spelen. Rusland krijgt er voet aan de grond, en Poetin kan zich er altijd van distantiëren”, zegt de aan Universiteit Leiden verbonden Afrikadeskundige Mirjam de Bruijn. Als de Russen reguliere troepen naar landen zouden sturen, zou dat haast een oorlogsverklaring aan het westen zijn. “Of ze moeten de VN-missies ondersteunen, maar dat zie ik nou niet bepaald gebeuren.”

Nooit gekoloniseerd

Denk niet dat het louter pragmatisme is waarmee dictators als Goïta (Mali), Touadera (CAR) of Traoré (Burkina Faso) huurlingen gebruiken om hun machtsbasis te verstevigen. Ook de bevolking ziet de Russen graag komen, zegt Dietz. “Je wilt niet weten hoe de bevolking in Mali gejuicht heeft toen de Russen daar in de vorm van Wagner binnenkwamen. Er is, zeker in francofoon Afrika, een enorme antiwesterse sfeer aan het ontstaan, waar wij ons nogal op verkijken.”

“Rusland vertelt Afrika niet wat het moet doen. Dat wordt met name in landen die sinds de dekolonisatie een moeilijke start hebben gehad, enorm toegejuicht.” Bovendien hebben de Russen het gegeven dat ze zelf nooit een kolonisator zijn geweest handig gecultiveerd.

Waarom zoekt Rusland eigenlijk naar steun in Afrika? Je zou misschien denken dat Poetin zich weinig aantrekt van de wereld, en het hem weinig kan schelen hoe er binnen de Verenigde Naties over Russische acties wordt gestemd. Toch denkt Dietz dat Afrika een manier is om te voorkomen dat Rusland helemaal een pariastaat wordt. “Afrika is voor Rusland altijd een belangrijk terrein geweest om steun te krijgen voor haar politieke projecten. Dat was al zo in de Sovjet-tijd.” Die banden zijn de afgelopen jaren weer flink aangehaald nu het westen daar de boel lijkt te verwaarlozen. Anderzijds was die hernieuwde interesse van Rusland ook weer reden voor Amerika om de African Leaders Summit te organiseren, waarvoor vorige week zo’n beetje alle Afrikaanse leiders in Washington waren.

Maar vermoedelijk de zwaarst wegende reden voor Rusland is een stuk banaler. Geld. “Het heeft een bondgenoot in China, maar daarin treffen ze ook een vijand als het om grondstoffen in Afrika gaat. De belangrijkste Russische troef is het wapentuig. Of huurlingenlegers zoals dat van Wagner. Daarmee kunnen ze China aftroeven.” En toegang tot grondstoffen veiligstellen, denkt Dietz. Dat ziet ook De Bruijn. “Er is in Afrika een geopolitieke race gaande om grondstoffen. Voor batterijen - kobalt, lithium - maar ook nog altijd uranium en diamanten. Dat zit daar allemaal nog in de grond. Guns for gold - zo simpel is het.”

Waar zit Wagner nog meer? Op de African Leaders Summit, vorige week in Washington, sprak de Ghanese president Nana Akufo-Addo tegen zijn ambtsgenoot Joe Biden zijn zorgen uit dat in buurland Burkina Faso nu ook ook Wagner-troepen actief zijn, betaald met diamantmijncontracten. “De Russen staan aan onze noordgrens”, aldus Akufo-Addo. De junta aldaar onthield zich van enig commentaar. Door Russische bedrijven aangestuurde propaganda werd eerder ingezet in Soedan, waar Wagner sinds 2017 werd ingehuurd door het toenmalige bewind van Omar al-Bashir, dat Rusland in ruil lucratieve goudmijncontracten toebedeelde - waaronder voor een bedrijf dat direct te herleiden is tot Prigozjin zelf. In Madagascar huurde toenmalig president Hery Rajaonarimampianina in 2018 ‘politieke adviseurs’ in die gelieerd zijn aan de bedrijven van Prigozjin, om diens herverkiezing veilig te stellen - ditmaal zonder succes. Dergelijke ‘politiek adviseurs’ en Russische waarnemers zouden ook actief zijn geweest in Zimbabwe, Congo, en Zuid-Afrika, om het democratisch proces daar te beïnvloeden, aldus de Amerikanen. In Mozambique stuitte het huurlingenleger op fel verzet, toen het in september 2019 door de overheid werd ingezet om opstandige islamistische rebellen neer te slaan in de provincie Cabo Delgado. Dat viel tegen: het leed zware verliezen, moest zich terugtrekken, en werd uiteindelijk vervangen door een Zuid-Afrikaans huurlingenbedrijf. In Libië was Wagner actief, en succesvoller, sinds 2018, waar het een rol speelde in de opmars van de door Rusland gesteunde maarschalk Khalifa Haftar.

