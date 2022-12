De huurlingen van Wagner vechten in Oekraïne met Noord-Koreaanse wapens, zeggen de VS

Doorslaggevend in de strijd zullen ze niet zijn, de Noord-Koreaanse artillerie en munitie die de beruchte Russische huurlingengroep Wagner heeft aangeschaft. Maar de aankoop illustreert het groeiende belang van de huurlingen in Oekraïne, zegt de woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, in interviews met Amerikaanse media.

De VS beschuldigen Noord-Korea van schending van VN-resoluties van de VN-Veiligheidsraad, die het land verbieden om wapens te exporteren. De VS en Zuid-Korea willen de zaak in de Veiligheidsraad bespreken.

Noord-Korea en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin ontkennen. Allemaal ‘roddel en speculaties’, zegt Prigozjin. Die zou de wapens volgens de VS voor eigen rekening hebben aangeschaft; zijn maandbudget voor de strijd in Oekraïne zou 100 miljoen dollar bedragen.

Al in november waren er aanwijzingen dat Noord-Korea en Rusland na jarenlange sluiting een treinverbinding hebben heropend, vermoedelijk voor wapenleveranties. Washington zegt nu bewijzen te hebben voor de Noord-Koreaanse leveringen. Volgens de Japanse krant Tokyo Shimbun staan er nog nieuwe leveranties op de rol.

Misdadigers

Kirby schat dat Wagner niet minder dan 50.000 huurlingen heeft ingezet in Oost-Oekraïne – 10.000 afgezwaaide Russische militairen en 40.000 veroordeelde misdadigers, die vechten in ruil voor loon en kwijtschelding van hun straf.

Dat zouden er dan fors meer zijn dan tot nu toe bekend. Britse regeringsfunctionarissen noemden tegenover de BBC deze week nog een getal van 20.000. Op de naar schatting 200.000 Russische militairen in Oekraïne zou het aandeel van Wagnerhuurlingen dus neerkomen op 10 à 20 procent van het totaal.

Tot de oorlog in Oekraïne ontkende Prigozjin banden met Wagner, dat al jarenlang onder meer in Afrika actief is. Maar toen in september filmpjes opdoken waarop te zien is hoe hij persoonlijk gedetineerden ronselde, gaf hij dit publieke geheim toe. Ook de steevaste ontkenning van het Kremlin dat Wagner militaire klussen voor Rusland opknapt werd onhoudbaar.

Rijzende ster

De oorlog in Oekraïne verschaft Prigozjin een groeiende machtsbasis, volgens zowel Britse als Amerikaanse inlichtingen. De man dankt zijn bijnaam ‘chefkok van Poetin’ aan zijn cateringbedrijf, dat het Kremlin bedient, en ook de rantsoenering van het Russische leger verzorgt.

Zijn commandanten in Oekraïne zouden nu ook delen van het Russische leger leiden. Prigozjin heeft harde kritiek geuit op de prestaties van het leger, wat hem in militaire en regeringskringen ook vijanden bezorgt. Volgens Kremlinkenner Mark Galeotti wordt Prigozjins positie in de pikorde overschat.

Prigozjins huurlingen lopen al wekenlang, onder dreiging van executie bij weigering, storm op Bachmoet. Verovering van die matig belangrijke Oost-Oekraïense stad zou vooral een prestigezaak van Prigozjin zijn. Maar de Oekraïners houden stand. Volgens Kirby zijn bij Bachmoet de laatste weken duizend Wagner-strijders gedood ‘onder wie 90 procent veroordeelden’.

