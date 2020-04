De hemel boven Delhi was nog nooit zo helder

Niet eerder heb ik zo van mijn eigen auto genoten als nu. Eenzaam over de brede, lege wegen rijden, zonder andere automobilisten die me afsnijden en naar me toeteren. Zo heeft de lockdown ook in Delhi zijn geluksmomentjes.

De auto helpt me bovendien als vanouds boodschappen doen. Want wij hebben enkel een klein buurtwinkeltje, geen Albert Heijn met alles wat mijn maag begeert. Te voet kan ik rijst en campingkaas kopen, maar voor Gouda, filterkoffie of lekker bakkersbrood moet ik toch echt op een markt verderop zijn.

Er zijn hele whatsappgroepen opgezet om tips uit te wisselen over winkels die nog wel of niet open zijn of over boerderijen die hun melk en groenten aan huis bezorgen. Maar bij mij thuis wordt bijna niets bezorgd, omdat ik om de hoek woon van een moskee waar een jaarlijks evenement tot ongeveer een derde van alle coronagevallen in India heeft geleid. Daar komen bezorgjongens en onlinesupermarkten liever niet in de buurt.

Zo wordt het alledaagse bijzonder. Een bezoek aan de markt waar ze een bakker, biologische groenteboer, dierenwinkel en verse sappenman hebben, is ineens een uitje. Van tevoren vraag ik autoloze vrienden of ze ook nog wat nodig hebben. Ter plaatse wordt mijn eigen lijstje steeds langer. Ze blijken ook verse salades te hebben. Diepvriesgarnalen. Roomijs. En kijk daar: pááseieren! Voor de zekerheid ook nog maar een pot mayonaise. Want wie weet wanneer ik hier weer terugkom.

Nog een avontuur: hoe koop je een verjaardagscadeau voor je man, wanneer de boekenwinkels dicht zijn? Mijn kind van vier komt nog weg met een zelfgetekende kaart, maar ik moet iets creatiever zijn. Na wat telefoontjes blijk ik geluk te hebben: de platenhandelaar stuurt me foto’s van zijn privécollectie. Ik maak mijn keuze en op het afgesproken tijdstip draai ik voor zijn deur mijn autoraampje open en overhandig hem een stapel bankbiljetten, waarna hij met chirurgische handschoenen aan een pakketje in mijn kofferbak legt.

De lockdown brengt een unieke kwaliteit van Indiërs naar boven. Als geen ander weten ze zich zonder al te veel zeuren aan nieuwe situaties aan te passen. Ook andere winkeliers blijken hun handel gewoon door te zetten. Wanhopig op zoek naar een nieuwe inktcartridge voor mijn printer bel ik het mobiele nummer van de kioskeigenaar, dat op zijn gevel afgedrukt staat. “Sta je voor de winkel? Loop dan maar even om.” Via een smal steegje vind ik zijn achterdeur. Met vijf man staat hij in zijn magazijn labels te plakken. En mijn cartridge is op voorraad.

Nu het vullen van de koelkast een halve dagtaak is geworden, geniet ik extra van de rust op mijn balkon. De fijnstofmeter hoeven we niet eens te checken de laatste weken, want de lucht is elke dag schoon. ’s Avonds voor het slapengaan hebben we een nieuwe activiteit: sterrenkijken.

Het is moeilijk de schoonheid te rijmen met de verschrikkelijke aanleiding. Duizenden doden wereldwijd en een lockdown die de allerarmsten in hongersnood drijft.

Maar de hemel boven Delhi was nog nooit zo helder.

