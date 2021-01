De haven van Dover is leeg, net als de trein bij Folkestone

Als Emma Gannaway op nieuwjaarsdag de trein hoort toeteren, drie keer, weet ze dat het haar man David is. Hij is zonder kleerscheuren van het Franse Calais naar hun Britse woonplaats Folkestone gekomen.

Helemaal echt ziet het er nog niet uit. Als de trein stopt en de vrachtwagens van boord beginnen te rijden, zijn het er maar een handvol, niet de enorme hoeveelheden die normaal gesproken per trein heen en weer gaan. De mierenhoop van wriemelende wagens, die je normaal gesproken vanaf de heuvel ziet, is weg. Emma en haar twee vriendinnen zien vooral het grijze beton van het wegdek. Voor de terugweg naar Calais staan nog minder trucks te wachten.

Toen eerder deze maand duizenden vrachtwagens op de snelweg naar Dover vastliepen, omdat ze plotseling Frankrijk niet meer in mochten, werd dat de generale repetitie genoemd voor de chaos op 1 januari. Als brexit eenmaal een feit was, dan zouden de files nog veel langer worden, werd voorspeld. Diezelfde week, toen op kerstavond de Britse premier Boris Johnson en EU-voorzitter Ursula von der Leyen eindelijk een handelsakkoord sloten, zeiden vrachtvervoerders dat het veel te kort dag was om zich alle nieuwe procedures nog eigen te maken. Het zou chaos worden.

Geen chaos, maar leegte

Die voorspelling kwam niet uit, bleek gisteren. Er was geen chaos. In plaats daarvan was er leegte. In plaats van de tienduizend vrachtwagens die normaal gesproken vanuit het Britse Kent het Nauw van Calais oversteken, waren er gisteren maar 800.

Iets noordelijker, in Sevington, stonden overheidsmedewerkers in gele en oranje hesjes de hele dag doelloos voor zich uit te staren. Ze hadden gerekend op een flinke toeloop op Waterbrook Estate, een trucker-parkeerplaats waar vrachtwagenchauffeurs hun papieren kunnen laten checken en waar ze hun ‘Kent acces permit’ kunnen ophalen, een papier dat toegang geeft tot Kent, alleen voor die chauffeurs die de juiste douanepapieren kunnen tonen. In de wereld van het vrachtvervoer werd het al een paar dagen de ‘Kermit’ genoemd, een Britse variant op de paarse krokodil.

Niemand heeft een Kermit nodig. Op deze nieuwjaarsdag verschijnen in Sevington geen vrachtwagens.

“Vervoersmaatschappijen kijken de kat uit de boom”, zegt Stephen Lock, medewerker van het ook gisteren geopende bedrijf SGS aan de overkant, een commercieel bedrijf dat vervoerders aan de juiste douanepapieren helpt. “Ze willen zien of het hier vastloopt en waarom.” Voor Lock staat vast dat de files zullen verschijnen. “Over drie, vier weken is het hier weer verschrikkelijk.”

Langs de weg zal komende weken een grote afvalberg ontstaan

Het afval dat de vastgelopen vrachtwagens in de week voor kerst langs de weg lieten slingeren, ligt nog langs de hele route van Sevington naar Dover, waar de veerboot naar Calais vertrekt. Lock verwacht dat het over een paar weken tot één grote afvalberg is gegroeid.

“Kijk”, zegt Lock, “die brexit-deal is één. Maar waaruit bestaat de meeste vracht? Uit delen. In één vrachtwagen zit een pallet die in Frankrijk moet zijn en één voor Holland. Daarvoor zijn allemaal andere papieren nodig. Dáár zit de grote brexit-bottleneck. Je moet als vervoerder niet aan één nieuwe regel voldoen, niet één document extra hebben, maar een heleboel. Nu zijn bedrijven nog aan het uitzoeken hoe het moet, maar kom je hier over drie weken? Totale wanorde.”

“De vrachtproblemen zullen de komende weken vooral onzichtbaar zijn”, zegt ook Rod McKenzie, woordvoerder voor de Britse vereniging van vrachtvervoerders. “Veel trucks zullen niet kunnen vertrekken, omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. Die staan nog ergens op een parkeerplaats te wachten tot iemand heeft uitgevonden welke documenten nodig zijn.”

Voor die paar chauffeurs, die op nieuwjaarsdag wél de oversteek wagen naar Europa, is dat een gelukje. Want behalve dat ze hun papierwerk in orde moeten hebben, moeten ze óók worden getest op corona op Manston Airport, een verlaten vliegveld bij Ramsgate. Twee weken geleden stonden daar duizenden truckers dagen op hun testuitslag te wachten, nu zijn het er hooguit twintig, knus bijeen rond een drietal hamburgerstands.

Het is, verwacht iedereen, de stilte voor de storm. “Voor de vrachtwagenchauffeurs is het een nachtmerrie allemaal”, weet Emma Gannaway. “Die arme mensen. Die hebben hier nooit om gevraagd.”

Geen brexit voor Gibraltar Over het Britse Gibraltar, een rots van zes vierkante kilometer onder Spanje, is op het allerlaatste moment besloten dat het, in ieder geval voorlopig, bij het Schengengebied gaat horen. De 34.000 Britse inwoners van Gibraltar en EU-burgers hoeven daarom niet door de paspoortcontrole als zij de grens tussen Gibraltar en Spanje overgaan, maar Britten moeten dat wél als ze vanuit het Verenigd Koninkrijk in Gibraltar arriveren.

