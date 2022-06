De grote Europese mannen steunen in Kiev de EU-kandidatuur van Oekraïne

Het moest allemaal in het uiterste geheim plaatsvinden. Niemand mocht weten dat de Italiaanse premier Mario Draghi in de nacht van woensdag op donderdag naar Warschau vloog en daar de nachttrein naar Kiev zou nemen.

Niemand wist ook dat de Franse president Emmanuel Macron naar diezelfde trein onderweg was, of dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz er zou zijn. Het was allemaal hush-hush, omgeven met protocollen en veiligheidsdiensten en extractieplannen, maar het lukte. Uiteindelijk zaten de leiders van Europa’s grootste economieën aan een vergadertafel in een treincoupé. Het onthullingsmoment had ze een beetje lacherig gemaakt, zo lijkt het op de foto die de Italiaanse krant La Repubblica maakte.

Wifi was er niet. Elf uur duurde de reis van Warschau naar Kiev, waar de Franse president donderdagochtend tegen de aanwezige journalisten zei dat hij en zijn collega’s naar de Oekraïense hoofdstad waren gekomen om een boodschap van eenheid uit te dragen, van steun en om te praten over heden en toekomst.

Beide zijn loodzwaar. Het heden: Oekraïne lijdt zware verliezen en heeft dringend behoefte aan wapens. Rusland knijpt de gaskraan naar het Westen steeds verder dicht.

De toekomst: Europa moet zich snel losmaken van alle banden met Rusland, dat speelt met zijn gasleveringen. Mét Oekraïne, dat dolgraag de status van kandidaat-lid van de Europese Unie wil krijgen. De Europese Commissie is, zo verwacht iedereen, vrijdag vóór.

Scholz, Macron, Draghi en de ook Roemeense president Klaus Iohannis, die op een andere manier naar Kiev was gekomen, gaven steun aan ‘onmiddellijke kandidaatstelling’ van Oekraïne. “Wij vieren steunen de status van Oekraïne als kandidaat-lid van de EU”, aldus Macron. Scholz bevestigde dat. Hij zei erbij dat ook Moldavië op termijn kan toetreden.

Iohannis pleitte ervoor bij de EU-top van volgende week niet alleen de kandidatuur van Oekraïne te bespreken maar ook die van Moldavië en Georgië. “We zijn op een keerpunt van de Europese geschiedenis beland. Buitengewone tijden vragen om buitengewone strategische en visionaire antwoorden.”



De vier leiders spraken niet namens de Europese Commissie maar namens zichzelf. De 27 Europese lidstaten zijn niet allemaal voor dat kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Sommigen zien eerder iets in een nieuw soort kandidatuur die aan de officiële kandidatuur voorafgaat. Volgende week vergaderen de lidstaten over het onderwerp. Macron wilde er eerder, bij een bezoek aan Moldavië woensdag, over zeggen dat de lidstaten zowel Oekraïne als Moldavië een ‘helder en duidelijk signaal willen geven’.

Maar een dergelijk topbezoek moet ook gepaard gaan met grote beloftes – wapens wellicht, geld, of andere hulp. Momenteel is alleen een opdracht bekend: Frankrijk heeft laten weten dat het wil dat Oekraïne de oorlog met Rusland wint en dat de ‘territoriale integriteit’ van het land wordt hersteld. Dat betekent dat Oekraïne ook de Krim terug moet krijgen van Rusland, dat het schiereiland in 2014 annexeerde.

“We weten dat de komende weken bijzonder moeilijk zullen zijn”, zei Macron donderdag toen hij in Kiev uit de trein stapte. Toen vertrok hij met zijn collega’s naar Irpin, de voorstad van Kiev die zwaar te lijden heeft gehad toen het kortstondig door Rusland onder de voet was gelopen. Daar ging het over wederopbouw.

“We zullen alles doen herrijzen”, zei Mario Draghi tegen journalisten ter plaatse. Daarna verdwenen de leiders – een vergadering in waarvan de agenda ook alweer geheim was.

