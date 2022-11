De grootste vulkaan ter wereld barst uit

De uitbarsting levert mooie plaatjes op, maar leidt vooralsnog niet tot zorgen op het eiland: de lavastromen vormen nog geen bedreiging voor Hawaiianen.

Uitzicht op de vulkaanuitbarsting vanaf de snelweg op Hawaii. Beeld AP

De lava stroomt nog niet in de buurt van bebouwing en vooralsnog is er geen evacuatiebevel uitgevaardigd. Uiteindelijk zou lava bewoond gebied kunnen bereiken, maar mocht dat al gebeuren, dan zal het naar verwachting zeker nog een week duren voordat het aan de orde is.

Ondertussen komen er wel vulkanische gassen vrij, waardoor zich een flinke wolk smog om de vulkaan vormt. Er is daarom wel gewaarschuwd om even niet buiten te sporten op het eiland. Mogelijk kan de eruptie nog een week of langer duren. Een kleinere, naburige vulkaan is overigens al meer dan jaar aan het uitbarsten.

Beeld AP

Mauna Loa, een van de vijf vulkanen die samen het grootste eiland van Hawaii vormen, barstte voor het laatst uit in 1984, en barstte sinds men in 1843 begon met bijhouden als 34 keer uit. Het is met een top van 4169 meter boven zeeniveau overigens niet de hoogste vulkaan – dat is Mauna Kea – maar wel de grootste, die de helft van het eiland vormt.

Lees ook:

Gassen IJslandse vulkaan bedreigen dorp en mogelijk hoofdstad

Schadelijke gassen van de IJslandse vulkaan die woensdag uitbarstte vormen een bedreiging voor een nabijgelegen dorp.