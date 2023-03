De grootste staking in jaren: ‘Superstreiktag’ legt heel Duitsland plat

De meeste Duitsers waren voorbereid op de aangekondigde ‘Superstreiktag’, de grootste staking sinds 1992 om een grote loonsverhoging af te dwingen. Grote delen van het verkeer lagen 24 uur stil.

Op het centraal station in Berlijn liep volgens een journalist van persbureau DPA alleen een verdwaald Mexicaans stelletje rond, wanhopig op zoek naar een manier om hun trouwreis naar Venetië voort te zetten. “We hebben geen idee wat we moeten doen”, zei Veronica Lamelaz.

Toch leek de rest van het land goed voorbereid op de storm. Omdat het treinverkeer en ook grote delen van het openbaar vervoer in het land platlagen, werkten veel werknemers, geheel in pandemie-stijl, thuis. Op de snelwegen bleef het daardoor opvallend rustig en ook veel scholen en kinderdagverblijven bleven gesloten.

'We verwachten geen tegenbod’

Tegelijkertijd waren de gevolgen van de staking niet mis. Doordat veel vliegvelden gesloten bleven, konden meer dan 380.000 reizigers hun vlucht niet nemen. Ook de haven van Hamburg was deels gesloten waardoor vrachtschepen niet konden aanmeren. Vorige week waren er ook al stakingen in klinieken, kinderdagverblijven, bij de vuilnisdienst en de overheid.

De staking moet volgens de voorzitter Frank Werneke van Ver.di, met 1,9 miljoen leden de tweede grootste Duitse vakbond, “duidelijk maken dat werknemers achter onze looneisen staan.” Samen met de ambtenarenvakbond DBB begon Ver.di maandag een derde onderhandelingsronde met de bondsregering en gemeentes over loonsverhogingen voor hun leden. Duidelijk is dat de partijen ver uiteen liggen: de vakbonden eisen een loonsverhoging van 10,5 procent, terwijl de werkgevers maximaal 5 procent willen bieden.

Later in de week onderhandelt ook de EVG, de spoorwegen- en transportvakbond die maandag ook staakte, met spoorwegmaatschappijen als Deutsche Bahn. Hier ligt de eis eveneens hoog: “Wij zijn vastbesloten om onze eis van 12 procent loonsverhoging voor alle groepen werknemers door te drukken”, aldus Martin Burkert. “We verwachten een aanbod dat overeenkomt met onze eisen en vooral geen tegenbod.”

Kritiek op de vakbonden

Volgens Frank Werneke van Ver.di, is de woede onder veel leden groot. In verschillende steden waren er grote demonstraties. “Alle, echt alle leden die we voor een staking hebben opgeroepen, doen mee aan deze staking”, zei Werneke. De leden zouden er klaar mee zijn om door de politiek “steeds weer te worden afgescheept, terwijl de arbeidsomstandigheden slechter worden.”

Een dergelijk grootschalige staking druist niet in tegen de wetgeving in Duitsland. Toch is er kritiek dat de vakbonden op dezelfde dag zijn gaan staken. “Ik begrijp niet waarom de stakingen nu over de gehele breedte van het land en met zo’n intensiteit plaats moeten vinden”, zegt Karin Welge, hoofdonderhandelaar van de vereniging voor gemeentelijke werkgeversverenigingen (VKA). Deutsche Bahn-manager Martin Seiler noemt de actie “volstrekt onnodig en buitenproportioneel”.

Ook is er kritiek op de geëiste loonsverhogingen van de vakbonden. Zo redeneert de Duitse verenging voor steden en gemeenten (DStGB) dat hogere lonen voor ambtenaren de gemeenten financieel zou overbelasten. Voorzitter Gerd Landsberg zei tegen de krant Bild dat alles daardoor voor burgers duurder wordt: “Denk dan aan afvalkosten, toegang tot zwembaden en eigendomsbelasting.” Ook zullen de lagere overheden “in de toekomst minder geld kunnen steken in bijvoorbeeld het renoveren van schoolgebouwen.”

Doorgaan met actievoeren

Toch zegt de federale binnenlandminister Nancy Faeser, die de onderhandelingen namens de regering leidt, begrip te hebben voor de eisen: “Velen, ook in de publieke sector, lijden momenteel onder hoge energieprijzen en hoge inflatie.” Voor de vergadering in Potsdam zei ze tegen journalisten “het volste vertrouwen” te hebben dat zij “deze week gezamenlijk tot een goede oplossing zullen komen.”

Lukt dat niet, dan kunnen de vakbonden een nieuwe onderhandelingsronde ingaan. Ook kan een bemiddelingsprocedure worden gestart om een oplossing te vinden. Mocht dat ook niet slagen, dan zeggen de vakbonden door te gaan met actievoeren tijdens de paasvakantie, of zelfs langer. “Als dit mislukt dan zijn zelfs regelmatige stakingen denkbaar”, aldus DBB-voorzitter Ulrich Silberbach.

