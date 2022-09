De ‘grootste onderneming ooit’: dit gebeurt er vandaag tijdens de uitvaart van Elizabeth

De kist van de Queen blijft tot maandagochtend in Westminster Hall opgebaard. Rond 7.30 uur (Nederlandse tijd) zullen de allerlaatste mensen uit de kilometerslange rij van de afgelopen dagen afscheid nemen van de koningin.

Om 9.00 uur gaan de deuren van de nabijgelegen kerk Westminster Abbey open, waar drie uur later de staatsbegrafenis zal beginnen. Bij de ceremonie worden meer dan 2.000 gasten verwacht.

Beeld Anne Blaak

Om 11.44 gaat de kist in processie van Westminster Hall naar Westminster Abbey, op een kanonwagen die wordt getrokken door 98 leden van de koninklijke marine. Een orkest van 200 muzikanten van de Schotse en Ierse regimenten van de Britse luchtmacht leidt de stoet, aldus de BBC. De kist van de koningin zal om 11.52 uur bij Westminster Abbey aankomen.

De staatsbegrafenis start om 12.00 uur. Om 12.55 klinkt een eresaluut, gevolgd door twee minuten stilte in het hele land. Het volkslied sluit om 13.00 uur de plechtigheid in Westminster Abbey af.

Daarna gaat de kist in processie naar Wellington Arch. Onder anderen koning Charles zal achter de kist aan lopen. De klokken van de Big Ben zullen luiden met tussenpozen van een minuut.

Vanaf Wellington Arch brengt een lijkwagen de Queen naar Windsor. Even na 16.00 uur zal de kist daar vervolgens doorrijden naar St George’s Chapel in Windsor Castle. Een uur later begint in die kapel een kerkdienst. Aan het einde daarvan zakt de kist van de koningin in de grafkelder, waar zich ook de kist van haar in 2021 overleden man prins Philip bevindt.

Om 20.30 uur vindt ten slotte de privébegrafenis plaats in de King George VI Memorial Chapel. Alleen naaste familieleden van de koningin wonen die dienst bij. De kist van de koningin wordt tijdens de dienst, samen met die van prins Philip, bijgezet in de kapel.

